গাড্ডাফীৰ পুত্ৰ ছাইফ আল ইছলামক ঘৰতে গুলীয়াই হত্যা
কাইৰো : লিবিয়াৰ একনায়কত্ববাদী শাসক মুৱাম্মাৰ গাড্ডাফীৰ পুত্ৰ তথা একালৰ উত্তৰাধিকাৰী ছাইফ আল ইছলাম গাড্ডাফীক উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ দেশখনত হত্যা কৰা হয় ৷
পশ্চিম লিবিয়াৰ দুজন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মতে, ৰাজধানী ট্ৰিপলিৰ পৰা ১৩৬ কিলোমিটাৰ (৮৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত জিণ্টান চহৰত ৫৩ বছৰীয়া গাড্ডাফী নিহত হয় ৷ সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব নথকাৰ বাবেই বিষয়াসকলে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এই কথা কয় ৷
ছাইফ আল ইছলামৰ অধিবক্তা খালেদ আল জাইদীয়ে ফেচবুকত তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে যদিও ইয়াৰ কোনো সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ লিবিয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত সমাধানৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মধ্যস্থতাত অনুষ্ঠিত ৰাজনৈতিক আলোচনাত গাড্ডাফীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ওথমান আব্দুৰাহিমেও ফেচবুকত তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ অৱশ্যে তেওঁ আৰু কোনো সবিশেষ তথ্যও প্ৰদান কৰা নাই ৷
অৱশ্যে লিবিয়াৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ফাৱাচেল মিডিয়াই তেওঁৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে অস্ত্ৰধাৰী লোকে ছাইফ আল ইছলামক তেওঁৰ ঘৰতে হত্যা কৰিছিল ৷ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চলি আছে ৷
পিছত ছাইফ আল ইছলামৰ ৰাজনৈতিক দলে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে চাৰিজন মুখা পিন্ধা লোকে তেওঁক ঘৰত হঠাতে আক্ৰমণ কৰি কাপুৰুষালি আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰে হত্যা কৰে ৷ বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে গাড্ডাফীৰ পুত্ৰই আক্ৰমণকাৰীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো ঘৰৰ চি চি টিভিত বন্দী হয় ৷
১৯৭২ চনৰ জুন মাহত ট্ৰিপলিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছাইফ আল ইছলামে লণ্ডন স্কুল অৱ ইকনমিক্সৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৷ তেওঁক গাড্ডাফী শাসনৰ সংস্কাৰবাদী মুখ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ৷ ৪০ বছৰতকৈ অধিক সময় ক্ষমতাত থকাৰ পিছত ২০১১ চনত নাটোৰ সমৰ্থিত বৃহৎ বিদ্ৰোহত মুৱাম্মাৰ গাড্ডাফীক উৎখাত কৰা হয় ৷ ২০১১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত হোৱা যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি গৃহযুদ্ধলৈ পৰিণত হয় ৷
২০১১ চনৰ শেষৰ ফালে ছাইফ আল ইছলামক চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নাইজাৰলৈ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত জিণ্টানত যোদ্ধাসকলে বন্দী কৰে ৷ ২০১৭ চনৰ জুন মাহত লিবিয়াৰ বিৰোধী চৰকাৰে তেওঁক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ পিছত যোদ্ধাসকলে তেওঁক মুকলি কৰি দিছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ জিণ্টানত বসবাস কৰি আহিছে ৷
লিবিয়াৰ এখন আদালতে ২০১৫ চনত হিংসাৰ উচটনি দিয়া আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁৰ অনুপস্থিতিত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ৷ ২০১১ চনৰ বিদ্ৰোহৰ সৈতে জড়িত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগত আন্তৰ্জাতিক ফৌজদাৰী আদালতেও তেওঁক বিচাৰিছে ৷
২০২১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ছাইফ আল ইছলামে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছিল, যিটো বিতৰ্কিত পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰিছিল পশ্চিম আৰু পূব লিবিয়াৰ গাড্ডাফী বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহে ৷
দেশৰ উচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিয়ে তেওঁক অযোগ্য ঘোষণা কৰে যদিও মুৱাম্মাৰ গাড্ডাফীক ৰক্তাক্তভাৱে ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ পিছত লিবিয়াত শাসন কৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰশাসন আৰু সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ মাজত বিবাদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহ’ল ৷
