পুনৰ উত্তপ্ত বাংলাদেশ : ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি

হাদীৰ একাংশ সমৰ্থকে ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সমগ্ৰ দেশৰে বিভিন্ন স্থানত ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গান দিয়া দেখা গৈছে ।

A protester holds a placard and shout slogans during a protest following overnight attacks and vandalism after the death of a prominent activist, who was shot by an assailant a week ago, in Dhaka, Bangladesh, Friday
ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
ঢাকা (বাংলাদেশ) : যুৱ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীৰ মৃত্যুৰ পিছত বাংলাদেশত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে দেশখনত ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰো উত্থান হৈছে । শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে । তাৰ পিছতে বাংলাদেশৰ ছিলেট চহৰৰ ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে । শনিবাৰে বিষয়াসকলে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ছিলেট মেট্ৰ'পলিটান আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত উপাযুক্ত (মিডিয়া) ছাইফুল ইছলামৰ উদ্ধৃতিৰে দ্য ঢাকা ট্ৰিবিউন কাকতত এইদৰে কোৱা হৈছে যে এই বৰ্ধিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষই পৰিস্থিতি উত্তেজিত কৰিব নোৱাৰে ।

আৰক্ষীৰ মতে শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা উপচহৰ অঞ্চলত অৱস্থিত সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, একেটা স্থানতে সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহ আৰু শোভানিঘাট অঞ্চলৰ ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰা হয় । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সদস্যসকলো গোটেই নিশা নিয়োজিত হৈ আছে । বৃহস্পতিবাৰে ইনকিলাব মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ হাদীৰ মৃত্যুৰ পিছত গণ অধিকাৰ পৰিষদে সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইনকিলাব মঞ্চই হাদীৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত ছিলেট কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ মিনাৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰু তেওঁলোকে ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গান দিয়ে । বিগত বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগ চৰকাৰৰ পতনৰ আঁৰত থকা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা আছিল হাদী । যিয়ে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ।

কিন্তু যোৱা ১২ ডিচেম্বৰত মধ্য ঢাকাৰ বিজয়নগৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে ছিংগাপুৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে চট্টোগ্ৰামস্থিত সহকাৰী ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহত শিলগুটি নিক্ষেপকে ধৰি সমগ্ৰ বাংলাদেশত আক্ৰমণ আৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয় ।

ইফালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মছজিদৰ সমীপত জাতীয় কবি কাজী নজৰুল ইছলামৰ সমাধিৰ কাষতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত শনিবাৰে হাদীৰ জানাজা সম্পন্ন হয় । দহ হাজাৰ লোকে জানাজাৰ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পূৰ্বে লোকসকলে ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গান দিয়ে ।

