পাঠদানৰ সময়ত খহি পৰিল বিদ্যালয়ৰ মূধচ, কমেও ৩৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ মৃত্যু

পাঠদানৰ সময়ত খহি পৰিল বিদ্যালয়ৰ মূধচ, কমেও ৩৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ মৃত্যু
পাকিস্তানত বিদ্যালয়ৰ মূধচ খহি প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও ৩৪ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীয়ে । খাইবাৰ ফাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ ৰাজধানী পেছাৱৰত এই ঘটনা ।
Published : October 15, 2026 at 7:07 PM IST
পেছাৱৰ: বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ মাজতেই সংঘটিত হ’ল এক ভয়ংকৰ কাণ্ড ৷ খহি পৰিল এখন বিদ্যালয়ৰ মূধচ ৷ এই ঘটনাত কমেও ৩৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় ৫০ গৰাকীৰো অধিক শিশু আৰু ব্যক্তি আহত হয় । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ ফাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ ৰাজধানী পেছাৱৰত ।
পেছাৱৰ ৰাজধানী চহৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মিয়ান ছাঈদে জনোৱা মতে, ভিতৰুৱা চহৰৰ ডিৰ কলনীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । বিদ্যালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
🇵🇰 Twenty-seven pupils and a teacher were killed on Thursday after a roof collapsed at a school in the northwest Pakistani city of Peshawar, a hospital official said. ➡️ https://t.co/c1Q8DU586b https://t.co/lRWIqL5tgN— AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026
লেডী ৰিডিং হাস্পতালৰ মুখপাত্ৰ মহম্মদ আছিমৰ মতে, এই কাণ্ডত ৬ গৰাকী ছোৱালীকে ধৰি ৩৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু হয় । ৫০ জনৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি অসীমে কয় যে এই ঘটনাত নিহত সকলো শিশুৰ বয়স ১৩ বছৰ বা তাতকৈ কম । পেছাৱৰৰ উপ আয়ুক্ত আফাক ৱাজিৰে অট্টালিকাটো ভাঙি পৰা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰি আছে আৰু শিশু তথা বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৷ এতিয়াও ভাঙি পৰা অট্টালিকাটোৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত শিক্ষাৰ্থী আবদ্ধ হৈ থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
Death toll from school roof collapse in Pakistan's Peshawar rises to 33 Read @ANI Story I https://t.co/GSJ1WBS0jv #Pakistan #Peshawar #SchoolRoofCollapse #DeathToll https://t.co/ZgdnAq4oR8— ANI Digital (@ani_digital) October 15, 2026
লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে যে তেওঁলোকক সম্ভৱপৰ উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হওক । গৱৰ্ণৰ ফৈজল কৰিম কুণ্ডীয়েও এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ