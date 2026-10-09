ৰাছিয়াৰ বোমা পৰিল ইউক্ৰেইনৰ বাছত, নিমিষতে প্ৰাণ গ'ল ৩০ যাত্ৰীৰ

ৰাছিয়াৰ বোমা পৰিল ইউক্ৰেইনৰ বাছত, নিমিষতে প্ৰাণ গ'ল ৩০ যাত্ৰীৰ
ইউক্ৰেইন কৰ্তৃপক্ষই এই কথা সদৰী কৰিছে । বিস্ফোৰণৰ পিছতে চহৰখনত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।
Published : October 9, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:18 AM IST
কিয়ভ (ইউক্ৰেইন): ৰাছিয়াই নিক্ষেপ কৰা বোমা বিস্ফোৰিত হৈ ইউক্ৰেইনত কমেও ৩০ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতেই পূব ইউক্ৰেইনত যাত্ৰীৰে ঠাহ খাই থকা বাছ এখনত বোমা নিক্ষেপ কৰাত এই যাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
বৃহস্পতিবাৰে ইউক্ৰেইন কৰ্তৃপক্ষই এই কথা সদৰী কৰিছে । এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চহৰখনত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । উল্লেখ্য যে ইউক্ৰেইনৰ ডনেস্কৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ৰমাটৰ্স্ক চহৰৰ বাছ আস্থানৰ কাষত পুৱাই চলা এই আক্ৰমণৰ ফলত স্থানীয় জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰে ।
বিগত চাৰি বছৰৰো অধিক সময় দুয়োখন দেশৰ মাজত চলি থকা সংঘাতত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ আকাশী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে । দুয়োখন দেশে সেনাৰ অভিযান অচল কৰি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰে আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাই আছে ।
ৰাছিয়াই শেহতীয়া সপ্তাহবোৰত ইয়াৰ আকাশমাৰ্গৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ফলত শীতকালৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি হৈছে আৰু দেশখনৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত অৰ্থনীতিক অচল কৰি ৰখা আন্তঃগাঁথনিত আঘাত হানিছে ।
শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইনৰ ইন্ধন ব্যৱস্থা, মূল উদ্যোগ, ৰে'লৱে, ডাকঘৰ, বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ, টেলিকম নেটৱৰ্ক, গেছ ষ্টেচন আৰু শস্য ৰপ্তানিৰ ওপৰত ৰাছিয়াই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ এই আক্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে ৰাছিয়াই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলোৱাত ইউক্ৰেইনৰ উত্তৰ প্ৰাইলুকি চহৰত পাঁচটি শিশুসহ ২২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই এটা আৱাসিক ভৱনৰ ধ্বংসাৱশেষত উদ্ধাৰকাৰী দলে সন্ধান চলায় । এই আক্ৰণণত কমেও ৫৪জন লোক আহত হয় । ক্ষতিগ্ৰস্ত এপাৰ্টমেণ্টটোত কেইবাজনো লোকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
নাটোৰ অধিক প্ৰতিৰক্ষা সমৰ্থনৰ বাবে আবেদন ইউক্ৰেইনৰ
ৰাছিয়াৰ ওপৰত নতুন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে ভ্ৰমণৰত ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব এড মিলিবেণ্ডৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে প্ৰাইলুকিলৈ যাত্ৰা কৰে ।
সেই সময়তে জেলেনস্কিয়ে ৰাছিয়াক সকীয়াই দিয়ে । শীতৰ আগমণৰ লগে লগে ৰাছিয়াই নিতৌ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত মিছাইল আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা থকাৰ সময়তেই জেলেনস্কিয়ে এইদৰে সকীয়নি দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জেলেনস্কিয়ে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে আমেৰিকাৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব । এই প্ৰতিনিধি দলটোৱে শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিনিধি জেৰেড কুছনাৰ আৰু ষ্টিভ উইটকফৰ সৈতে দুদিনীয়াকৈ আলোচনাত বহিব ।
এই বৈঠকত ইউক্ৰেইনৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অন্যান্য বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব । ইউক্ৰেইনৰ শক্তি কোম্পানী ডিটিইকেই জনোৱা মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীড অপাৰেটৰ উক্ৰেনাৰ্গোৱে কিয়ভত জৰুৰীকালীন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
ইপিনে, মস্কোৰ পৰা প্ৰায় ১২০০ কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থিত চালাভাট চহৰৰ এটা বৃহৎ তেল শোধনাগাৰ চৌহদত ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে আঘাত আঘাত কৰা বুলি ইউক্ৰেইনে দাবী কৰিছে ।
ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তৰ পৰা ২০০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্বত থকা পশ্চিম ছাইবেৰিয়াৰ অমস্ক অঞ্চলতো ইউক্ৰেইনৰ ড্ৰোণে আক্ৰমণ কৰে বুলি দাবী কৰিছে । ৰাছিয়াৰ স্বতন্ত্ৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এষ্ট্ৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই আক্ৰমণৰ পিছতে অমস্ক তেল শোধনাগাৰত জুই জ্বলি উঠে যদিও এই কথা কোনেও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক:হৰমুজ প্ৰণালীত পুনৰ মালবাহী জাহাজত আক্ৰমণ, ১১ জন ভাৰতীয় আহত
কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়: ছৌদি বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি হুথিৰ আক্ৰমণক ভাৰতৰ গৰিহণা
ৰাছিয়াৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু, এগৰাকী ভাৰতীয় গুৰুতৰভাৱে আহত