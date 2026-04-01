দুৰ্ঘটনাত পতিত সামৰিক বিমান; ২৯ লোকৰ মৃত্যু
ইউক্ৰেইনৰ সৈতে চলি থকা সংঘৰ্ষৰ মাজতে ক্ৰিমিয়া উপদ্বীপ অঞ্চলত ৰাছিয়াৰ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ।
Published : April 1, 2026 at 10:41 AM IST
মস্কো (ৰাছিয়া) : ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ এখন সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোত ২৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্ধৃতিৰে বুধবাৰে টিএএছএছ সংবাদ সংস্থাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ক্ৰিমিয়া উপদ্বীপৰ ওপৰেৰে গৈ থকা সময়তে এণ্টন'ভ-২৬ সামৰিক বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে ৩১ মাৰ্চৰ মস্কোৰ সময় অনুসৰি প্ৰায় ১৮:০০ বজাত ক্ৰিমিয়া উপদ্বীপৰ ওপৰেৰে বিমানখন গৈ থকাৰ সময়তে এন-২৬ সামৰিক পৰিবহণ বিমানখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিশ্চিন্ন হৈছিল ।
মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, "এন-২৬ বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী অৱশেষত অনুসন্ধানকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি বিমানখনত থকা ৬ গৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰ আৰু ২৩ গৰাকী যাত্ৰী নিহত হৈছে ।"
একেটা সূত্ৰৰ মতে বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষত বাহ্যিক প্ৰভাৱৰ কোনো চিন পোৱা হোৱা নাই । যাৰ ফলত ধাৰণা কৰা হৈছে যে কাৰিকৰী বিফলতাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৩ মাৰ্চত একেধৰণৰ এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল । কলম্বিয়াৰ প'ৰ্ট' লেগুইজামোত উৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এখন সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । ১২১ গৰাকী লোক থকা সামৰিক পৰিবহণ বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰায় ৬৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বহুতো লোক আহত হৈছিল ৷ কলম্বিয়াৰ বায়ুসেনাই জনোৱা মতে হাৰকিউলিছ চি-১৩০ বিমানখনত ১১০ গৰাকী জোৱান আৰু ১১ গৰাকী ক্ৰুকে ধৰি মুঠ ১২১ গৰাকী লোক আছিল ।
