ৰাছিয়াৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু, এগৰাকী ভাৰতীয় গুৰুতৰভাৱে আহত

ৰাছিয়াৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু, এগৰাকী ভাৰতীয় গুৰুতৰভাৱে আহত
কৃষ্ণসাগৰ বিশ্ব বাণিজ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ বাবে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু বন্দৰসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে৷
Published : October 6, 2026 at 12:15 PM IST
নতুন দিল্লী: কৃষ্ণসাগৰত ৰাছিয়াৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণ ৷ তুৰ্কীৰ মালিকানাধীন এখন অসামৰিক মালবাহী জাহাজত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ৷ আক্ৰমণৰ ফলত জাহাজখনত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু কমেও দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ আনহাতে, এজন ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি অন্যান্য কেইবাজনো ক্ৰু মেম্বাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
ৰোমানিয়াস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে আহত ক্ৰু সদস্যসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক থকাৰ দাবী কৰিছিল ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত দূতাবাসে স্থিতি স্পষ্ট কৰি মাথোঁ এগৰাকী ভাৰতীয় লোক এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ সম্প্ৰতি তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ৷
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যম এক্স হেণ্ডেলত এনেদৰে পোষ্ট কৰে, ‘‘আজি কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি ৰয়ড মামমাডোভৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিষয়ে আমি তথ্য লাভ কৰিছো ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, দুজন লোক(বিদেশী নাগৰিক)ৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে, একাংশ ক্ৰু মেম্বাৰ আহত হৈছে আৰু ৰোমানিয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ইয়াৰোপৰি খবৰ পোৱা গৈছে যে ক্ৰু সদস্যসকলৰ ভিতৰত তিনিজন ভাৰতীয় নাগৰিকো আছে ।’’
লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছো ।’’ এই আক্ৰমণৰ পিছতে ৰোমানিয়াস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মনোজ মহাপাত্ৰই ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সৈতে বাৰ্তলাপ কৰাৰ পিছত তিনিওগৰাকী সুস্থ বুলি নিশ্চিত কৰে ।
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা লগতে এই কথা কোৱা হৈছে, ‘‘ৰাষ্ট্ৰদূত মনোজ মহাপাত্ৰই কনষ্টেণ্টা কাউণ্টি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা তিনিওগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল । তেওঁ চিকিৎসালয়খনৰ মুখ্য চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতেও কথা পাতিছিল ৷ চিকিৎসকে তিনিওগৰাকীৰে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দি প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে তেওঁলোকক সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আৰু সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিয়ে ।’’
দূতাবাস কয়, ‘‘আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো । তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনহে আহত হৈছে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন ৷ আমি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছো । ভাৰতীয় ক্ৰু সদস্যসকলৰ কল্যাণ আৰু সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে আমি সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছো ।’’
অৱশ্যে এই আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে লাভ কৰিব পৰা নাই ৷ আনহাতে, ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ জেলেনস্কিয়ে সোমবাৰে কয় যে, সমুদ্ৰবক্ষৰ নিৰপেক্ষ জলপথেৰে কুঁহিয়াৰ কঢ়িয়াই অনা তুৰ্কীৰ এখন অসামৰিক জাহাজত ৰাছিয়াৰ দুখনকৈ ড্ৰোণে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কয়, ‘‘আজাৰবাইজান আৰু কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় নাগৰিক উক্ত জাহাজখনত আছিল । এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি, জাহাজখনৰ কেপ্তেইনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে । এই কথাত মই শোক ব্যক্ত কৰিছো ।’’ এই আক্ৰমণৰ পিছতে ১১ গৰাকী ক্ৰু সদস্যক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সদৰি কৰে ৷ ইয়াৰে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।
All three Indian nationals are safe. We have spoken to them. One of them has been injured and is receiving medical attention. We are in close touch with the hospital authorities. We are extending all possible support for the welfare and wellbeing of the Indian crew members. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে ইউক্ৰেইনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে কৃষ্ণ সাগৰত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণসাগৰ বিশ্ব বাণিজ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ বাবে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু বন্দৰসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ এই আক্ৰমণৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে ৰাছিয়াই কৰা আন এক আক্ৰমণৰ ঘটনাত ইউক্ৰেইনস্থিত ভাৰতীয় মালিকানাধীন এটা ঔষধ গুদামত কৰ্মৰত সুমিত নামৰ এজন ৫২ বছৰীয়া কৰ্মচাৰী নিহত হৈছিল ।
দেওবাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় যে, সম্প্ৰতি ভাৰতে এই সমস্যা সন্দৰ্ভত মাত মতাৰ সলনি এই সংঘাত কেনেদৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শেষ কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ বিগত কেইটামান মাহত কিয়ভ আৰু মস্কোৰ সৈতে জড়িত হৈ ইউক্ৰেইনৰ সংকট সমাধানৰ বাবে ভাৰতে কৰা প্ৰচেষ্টা অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে এনেধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ পথ বাহিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ‘ভাল ধাৰণা’ থকা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ৷ এই কথাৰ মাথোঁ কেইটামান দিনৰ পিছতে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰে দুয়োখন দেশৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হোৱাকৈ এই মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মাজনিশা ইউক্ৰেইনৰৰ ৰাজধানীত ৰাছিয়াৰ মিছাইল আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ