ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধ: আমেৰিকাক তেল নিষেধাজ্ঞা সম্প্ৰসাৰণৰ আহ্বান জেলেনস্কিৰ, বিচাৰিলে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ মিছাইল
জেলেনস্কিয়ে আমেৰিকাক টমাহক মিছাইল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই চিন্তাক ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পেও আগবঢ়াই নিছে ।
Published : October 25, 2025 at 1:34 PM IST
লণ্ডন: ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াৰ তেলৰ ওপৰত দুটা কোম্পানীৰ ওপৰত যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে তাক সমগ্ৰ তৈল খণ্ডলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বাবেও আবেদন জনায় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ২৪ গৰাকী ইউৰোপীয় নেতাৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে জেলেনস্কি লণ্ডনত উপস্থিত হৈছে । তেওঁলোকে তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি চলা যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ যুদ্ধবিৰতি স্থিতিত ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা নিজৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ সামৰিক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰে আয়োজন কৰা এই বৈঠকৰ লক্ষ্য আছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি কৰা । যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহত গতি বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৰাছিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেল আৰু গেছ ৰপ্তানিৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ পৰা নতুন পৰ্যায়ৰ নিষেধাজ্ঞা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
শীতকাল ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাছিয়াৰ প্ৰায় দৈনিক ড্ৰ’ণ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ পাৱাৰ গ্ৰীডক সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰাৰ উপায়ো আলোচনা কৰা হয় । ইয়াৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা আৰু কিয়ভক ৰাছিয়াৰ অভ্যন্তৰত আক্ৰমণ কৰিব পৰা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ উপায়ো আলোচনা কৰা হয় । জেলেনস্কিয়ে আমেৰিকাক টমাহক ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যাৰ কথা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পেও আগবঢ়াই নিছে ।
ইউক্ৰেইনৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে এই সপ্তাহত ট্ৰাম্পে তেলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত 'এক ডাঙৰ পদক্ষেপ' । লগতে তেওঁ কয়, “আমি কেৱল ৰছনেফ্ট আৰু লুক’ইলৰ ওপৰতে নহয়, ৰাছিয়াৰ সকলো তেল কোম্পানীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ।”
লণ্ডনৰ বৈদেশিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ উপৰি আমি বিশেষভাৱে ৰাছিয়াৰ তৈল খণ্ডক লক্ষ্য কৰি ড্ৰ’ণ আৰু মিছাইলেৰে নিজৰ চাপ সৃষ্টিৰ অভিযান চলাই আছোঁ ।" আনহাতে, ট্ৰাম্পে বুডাপেষ্টত পুটিনৰ সৈতে তৎকালীন বৈঠকৰ পৰিকল্পনাও স্থগিত ৰাখিছে । কাৰণ তেওঁ বিচৰা নাই যে ই এক 'সময়ৰ অপচয়' হওক ।
ইফালে পুটিনে এতিয়ালৈকে জেলেনস্কিৰ সৈতে শান্তি নিষ্পত্তিৰ আলোচনাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু যুক্তি দিছে যে ৰাছিয়াই নিজৰ সৰু প্ৰতিবেশী দেশখনক সৰ্বাত্মক আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্য বৈধ । আনহাতে, পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাৰ সুৰুঙা বিচাৰি উলিওৱাতো ৰাছিয়া পাকৈত হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই কয় যে তেওঁ আমেৰিকাৰ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে আমেৰিকাত উপস্থিত হৈছে । বিনিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ বাবে পুটিনৰ দূত কিৰিল ডিমিট্ৰিয়েভে X-ৰ এটা পোষ্টত নিজৰ ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
বৈঠকখনৰ বিষয়ে ৰাজহুৱাভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব নথকা হোৱাইট হাউছৰ এজন বিষয়াই নিশ্চিত কৰে যে হোৱাইট হাউছৰ এজন দূত ষ্টিভ উইটকফৰ সৈতে ডিমিট্ৰিয়েভে ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিব । এই বৈঠকৰ খবৰ প্ৰথমে দিছিল এক্সিয়াছে । ইউক্ৰেইন যুদ্ধ আৰু ৰাছিয়াত আমেৰিকান বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াকে ধৰি বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত ট্ৰাম্প প্ৰশাসন আৰু ক্ৰেমলিনৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ মূল আলোচক হিচাপে কাম কৰি আহিছে ডিমিট্ৰিয়েভে ।
আনহাতে, পুটিনৰ এই অটল স্থিতিয়ে পশ্চিমীয়া নেতাসকলক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে ।
জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপৰ আন কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে এক সংবাদমেলত ষ্টাৰমাৰে কয়, "তেওঁ আকৌ এবাৰ আলোচনাৰ সুযোগ নাকচ কৰিলে, তাৰ পৰিৱৰ্তে ইউক্ৰেইনৰ ভূমিৰ বাবে হাস্যকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, যিবোৰ তেওঁ বলপূৰ্বকভাৱে ল’ব পৰা নাই আৰু ল'ব নোৱাৰেও ।
নাটোৰ সচিব প্ৰধান মাৰ্ক ৰুটেয়ে কয় যে পুটিনৰ লক্ষ্য অপৰিৱৰ্তিত যদিও তেওঁৰ “ধন, সেনা আৰু ধাৰণা শেষ হৈ গৈছে ।” ডেনমাৰ্কৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেট ফ্ৰেডেৰিকচেন আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিক শ্বুফেও শুকুৰবাৰে 'ইচ্ছুক মিত্ৰজোঁট'ৰ বৈঠকত ব্যক্তিগতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । আন প্ৰায় ২০ গৰাকী নেতাই ভিডিঅ' লিংকযোগে যোগদান কৰে ।
এক ‘আশ্বস্ত শক্তি’ গঢ়ি তোলা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ইউৰোপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংঘাতৰ বাবে ইউক্ৰেইনৰ পশ্চিমীয়া মিত্ৰ দেশসমূহে ভৱিষ্যতৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছুমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিব লাগিব ।
অনিশ্চয়তাৰ ভিতৰত আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনক তেওঁলোকে কেনেকৈ পুঁজিৰ বাবে সহায় কৰিব পাৰে, যুদ্ধ পৰৱৰ্তী নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা কি দিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ৱাশ্বিংটনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ’ব পাৰে ।
ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱ্য 'আশ্বস্ত শক্তি'ৰ সবিশেষ অতি কম আৰু লণ্ডনৰ বৈঠকে এই ধাৰণাটোক আৰু অধিক বিকশিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে । কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিকোনো শান্তিচুক্তি কেৱল বহু ক্ষীণ সম্ভাৱনা যেনহে লাগে ।