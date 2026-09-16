ভাৰত, চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰা বিধেয়কত আজি ভোটদান কৰিব আমেৰিকাৰ সদনে
যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ চেনেটে ৰাছিয়া নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক গৃহীত কৰিছিল ।
Published : September 16, 2026 at 9:02 AM IST
নতুন দিল্লী : ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব পৰা ৰাছিয়াৰ নিষেধাজ্ঞা বিধেয়কৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সদনে ভোটদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ এটা প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীত বিশেষভাৱে ভাৰতক ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্কৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ চেনেটে ৰাছিয়া নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক গৃহীত কৰিছিল । এই বিধেয়কখনত ৰাছিয়া (চীন আৰু ভাৰত)ৰ পৰা অহা পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীৰ প্ৰধান ক্ৰেতাৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে । ইয়াৰ আঁৰৰ যুক্তি হ’ল এনে বাণিজ্যই ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ইন্ধন যোগাইছে ।
২০২৬ চনৰ লিণ্ডচে অ’ গ্ৰেহাম চেনচনিং ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ আইনখন যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ চেনেটত ৮৬-১১ ত গৃহীত হৈছিল । হাউছ ৰুলছ কমিটীয়ে এই আইনখন বিবেচনাৰ বাবে আগবঢ়াইছে । বুধবাৰে সদনত চূড়ান্ত ভোটদানৰ বাবে বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ডেম’ক্ৰেটিক কংগ্ৰেছী ষ্টেনি হ’য়াৰে উত্থাপন কৰা সংশোধনীত বিধেয়কখনৰ গৌণ শুল্ক বিধানৰ অধীনত ১০০% পৰ্যন্ত শুল্কৰ বাবে যোগ্য ১০খন দেশৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
এই ১০খন দেশ হ’ল চীন, ভাৰত, তুৰস্ক, আজাৰবাইজান, হাংগেৰী, শ্লোভাক ৰিপাব্লিক, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, ছিংগাপুৰ, কাজাখস্তান আৰু কিৰ্গিজ ৰিপাব্লিক ।
লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাই পুনৰ ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব ১০০ শতাংশ শুল্ক