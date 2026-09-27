ETV Bharat / international

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন ৰাছিয়াৰ

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যৰ আসনৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াই বন্ধুত্বৰ গভীৰতাৰ পৰিচয় দিলে ৷

Russia Backs India's Candidature For UNSC Permanent Seat
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ভ্লাডিমিৰ পুটিন (IANS)
author img

By PTI

Published : September 27, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক : বিশ্বৰ মঞ্চত পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ সৈতে থকা বন্ধুত্বৰ গভীৰতাৰ পৰিচয় দিলে ৰাছিয়াই ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যৰ আসনৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াই কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থাটোৰ যিকোনো সংস্কাৰত পশ্চিমীয়া দেশ বিশেষকৈ জাৰ্মানী আৰু জাপানক অতিৰিক্ত আসন আৱণ্টন দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য হ’ব নোৱাৰে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত দিয়া ভাষণত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰভে কয়, ‘‘আমাৰ নীতিগত পন্থা এনে ধৰণৰ: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সংস্কাৰৰ বাবে পশ্চিমীয়া দেশসমূহক বিশেষকৈ জাৰ্মানী আৰু জাপানক কোনো অতিৰিক্ত আসন আৱণ্টন দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য হ’ব নোৱাৰে, যিসকলে এতিয়া সামৰিকতাবাদ আৰু প্ৰতিশোধৰ পথত আগবাঢ়িছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধিত্ব ব্যাপক কৰাৰ পক্ষত আছোঁ । আমি ব্ৰাজিল আৰু ভাৰতৰ স্থায়ী আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰোঁ, আৰু একে সময়তে মই এই কথাত গুৰুত্ব দিব বিচাৰো যে আমি আফ্ৰিকা মহাদেশৰ স্বাৰ্থ সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব ।’’

লাভৰভে লগতে কয় যে নিজৰ বৈদেশিক নীতিৰ জৰিয়তে ৰাছিয়াই নিজৰ মিত্ৰ আৰু কৌশলগত অংশীদাৰ ব্ৰিকছ, এছচিঅ’ আৰু ইউৰেছিয়ান অৰ্থনৈতিক সংঘৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি বিশ্বৰ পৰিস্থিতি ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

‘‘আমি এনে এটা এজেণ্ডাক প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, যাৰ আঁৰত আমি সকলোৱে পাব পাৰোঁ- এক ঐক্যবদ্ধ এজেণ্ডা, সুনিৰ্দিষ্ট ধাৰণা আৰু প্ৰকল্প । আজি যিটো কথা আগবাঢ়িছে সেয়া হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য সুৰক্ষাৰ বিষয় ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

অৱশ্যে ভাৰতক সমৰ্থন জনোৱা দেশ কেৱল ৰাছিয়াই নহয় ৷ মৰিচাছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ধনঞ্জয় ৰামফুলে তেওঁৰ ভাষণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী আসনৰ বাবে ভাৰতৰ দাবীক স্পষ্টভাৱে সমৰ্থন কৰে ।

ৰামফুলে কয়, ‘‘আমি কাউন্সিল সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত জি-৪ আৰু এল৬৯ৰ স্থিতি সমৰ্থন কৰোঁ, আৰু আমি বিশ্বৰ বিষয়ত ভাৰতৰ গঠনমূলক ভূমিকাৰ সমানুপাতিকভাৱে স্থায়ী আসনৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।’’

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত মুঠ ১৫ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ভেটো ক্ষমতা থকা পাঁচখন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হৈছে চীন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া, ব্ৰিটেইন, আৰু আমেৰিকা ৷ লগতে দুবছৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত দহখন অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ সলনি কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভোট আৰু দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ আনুষ্ঠানিক অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন, য’ত পাঁচোখন স্থায়ী সদস্যকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ।

নতুন দিল্লীৰ এই দাবীৰ প্ৰতি ৰাছিয়াই স্পষ্ট সমৰ্থন অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰ অচলাৱস্থাত আছে । আন স্থায়ী সদস্যসকলৰ মতামত মিশ্ৰিত, আৰু ৰাছিয়াৰ ঘনিষ্ঠ কৌশলগত অংশীদাৰ চীনে ভাৰতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক: এখন সন্ত্ৰাসবাদী দেশে মোক এই প্ৰশ্ন সুধিছে ? ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানী সাংবাদিকক জোকৰ মুখত চূণ দিলে জয়শংকৰে

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ
ৰাছিয়া ভাৰতৰ বন্ধুত্ব
UNSC
ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী
UNSC PERMANENT SEAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.