যুদ্ধবন্দী প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে সন্মত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন, যুদ্ধ চলি থাকিব নেকি ?

যুদ্ধবন্দী প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে সন্মত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন, যুদ্ধ চলি থাকিব নেকি ?
আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ আলোচনা, কিছু ক্ষেত্ৰত সন্মত হৈছে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন ৷
Published : November 11, 2026 at 7:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যস্থতাত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ আলোচনাই এক যোগাত্মক মতামতত উপনীত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৷ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনে যদিও শান্তি চুক্তিত সন্মত হোৱা নাই তথাপিও যুদ্ধবন্দীৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ সন্দৰ্ভত সন্মত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে জাৰিদ খুছনেৰে ৷
উল্লেখ্য যে, জাৰিদ খুছনেৰ হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জোঁৱাইকে ৷ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ আলোচনাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই নিয়োগ কৰিছে খুছনেৰক ৷ ইফালে আলোচনটোৰ ভ্লাডিমিৰ মেডিনস্কীয়ে ৰাছিয়াৰ আৰু ৰুষ্টেম উমেৰভ' হৈছে ইউক্ৰেইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৷
আনহাতে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ প্ৰায় পাঁচ বছৰ হোৱাৰ পথত ৷ যুদ্ধৰ মাজতে দুই ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত আলোচনা হৈছে ৷ সেই আলোচনাৰ ন মাহৰ পাছত পুনৰ দুই দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে আলোচনাত মিলিত হৈছে ৷
জাৰিদ খুছনেৰে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি, মই (জাৰিদ খুছনে) আৰু আমেৰিক যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ আৰু চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ বৈদেশিক সচিব ষ্টি'ভ উইটক'ফে বৃহস্পতিবাৰে ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ যাম ৷ য'ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক সাক্ষাৎ কৰা হ'ব ৷ তাৰ পাছত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ডাবলিনলৈ উৰা মাৰিম ৷ দুয়োজন নেতাক ফ্ৰেৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত জেনেভাত বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব ৷
ইফালে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ চাৰিটা অঞ্চল বিচাৰিছে ৷ দাবী কৰিছে যে, ৰাছিয়াই ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইউক্ৰেইনে ডনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপোৰিজিয়া আৰু খেৰছন দখল কৰিছিল ৷ সেয়ে বৰ্তমান ইউক্ৰেইনৰ হাতত থকা চাৰিটা অঞ্চলৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু নাটো বাহিনীৰে কেতিয়াও মিত্ৰতা নকৰো বুলি ইউক্ৰেইনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব ৷ তেতিয়াহে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ বুলি মস্কোৰ তৰফৰপৰা উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত আলোচনা