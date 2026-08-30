ভোটেকোশী নদীৰ জলপৃষ্ঠ পুনৰ বৃদ্ধি: বানবিধ্বস্ত ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিঙত হাই এলাৰ্ট জাৰি
২৬ আগষ্টত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ ফলত ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিং নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
By ANI
Published : August 30, 2026 at 7:37 AM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল) : নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ভোটেকোশী নদীৰ জলপৃষ্ঠ আৰু প্ৰবাহ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে ৰাছুৱা, নুৱাকোট আৰু ধাডিং জিলাৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷ নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি কৰি ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিং জিলাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বাস কৰা বাসিন্দাসকলক তৎকালীনভাৱে সজাগ হ’বলৈ আৰু অত্যন্ত সাৱধান হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
এন ডি আৰ আৰ এম এই টুইটযোগে কয় যে ভোটেকোশী নদীত অত্যন্ত উচ্চ পানীৰ সোঁতৰ ভয়ংকৰ শব্দ ৰছুৱা জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত শুনা গৈছে ৷ সেয়েহে নদীখনৰ পাৰৰ ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিঙলৈকে অঞ্চলসমূহত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে ৷ অতিৰিক্ত তথ্য পোৱাৰ লগে লগে অধিক তথ্য ভাগ-বতৰা কৰা হ'ব ৷"
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट भोटेकोशी नदीमा बाढीको बहाव बढेको आवाज सुनिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले रसुवा, नुवाकोट, धादिंङसम्म नदी आसपासको क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं। थप जानकारी प्राप्त हुनासाथ थप अपडेट गर्दै जाने छौै।— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 29, 2026
ভোটেকোশী নদীৰ জলপৃষ্ঠ আৰু প্ৰবাহ হঠাতে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিম্নভূমি অঞ্চলত হাই এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে ৷ ইফালে ভোটেকোশী নদীৰ প্ৰবল সোঁত আৰু জলস্তৰ হঠাৎ বৃদ্ধিৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷
২৬ আগষ্টত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ ফলত ৰাছুৱা, নুৱাকোট, আৰু ধাডিং নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ নদীৰ পাৰত বাস কৰা স্থানীয় বাসিন্দা, যাত্ৰী, আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলক তৎক্ষণাত নিৰাপদ আৰু ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ নেপালৰ জল আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দলে নদীখনৰ জলপৃষ্ঠ আৰু উৰ্ধমুখী প্ৰবাহৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷
প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৰিস্থিতি নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু যিকোনো নতুন আপডেট বা সঠিক জলপৃষ্ঠৰ অৱস্থা তৎক্ষণাত নাগৰিকৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা হ’ব ৷
নেপালৰ এন ডি আৰ আৰ এম এৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি নেপালত ভোটেকোশীৰ ভয়াৱহ বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬৭৫ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ জৰুৰীকালীন দলে কেইবাখনো নিন্মভূমি জিলাৰ পৰা মৃতদেহ আৰু মানুহৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰি আছে ৷ বৰ্তমান পৰ্যন্ত ২৪১৮ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ২৮৭ জন ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ১২৮ জন ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি (পি আই অ’) সন্ধানহীন হৈ আছে ৷