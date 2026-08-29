নেপালৰ মহাপ্লাৱন: এতিয়াও বোকাত পোত খাই আছে বহু মৃতদেহ

নেপালৰ মহাপ্লাৱন: এতিয়াও বোকাত পোত খাই আছে বহু মৃতদেহ
নেপালত প্ৰায় ২৫০০গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । এই পৰ্যন্ত ৬১৬ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷
Published : August 29, 2026 at 11:28 AM IST
কাঠমাণ্ডু (নেপাল): নেপালৰ চৌপাশে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । দেশখনত ধ্বংসস্তূপৰ মাজত বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পোতখাই আছে বহু মৃতদেহ । ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ সহায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ।
নেপাল আৰু চীনত হঠাতে অহা এই মহাপ্লাৱনত সন্ধানহীন হোৱা লোকসকলৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই দুয়োখন দেশত এতিয়ালৈকে ৬১৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২৫০০গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । বোকাত পোতখাই থকা মৃতদেহবোৰ উদ্ধাৰৰ বাবে দিনে-নিশাই অভিযান অব্য়াহত আছে । উদ্ধাৰকাৰী দলবোৰে বোকাৰ পৰাও জীৱিত লোকসকলক উলিয়াই আনিছে আৰু হেলিকপ্টাৰেৰে আবদ্ধ লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছে ।
দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰ চীনৰ কাষৰ এটা গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত চেকপইণ্ট অঞ্চলত ৰছীৰে নামি অহা এটা উদ্ধাৰকাৰী দল সষ্টম হৈ আছে । বুধবাৰে বানপানীৰ পিছত হিমালয়ৰ পাহাৰৰ ওপৰত ওখকৈ সৃষ্টি হোৱা নতুন হ্ৰদৰ পৰা হ'ব পৰা নতুন বানৰ বাবেও উদ্ধাৰকাৰীসকল সাজু হৈ আছে । বিশেষজ্ঞসকলে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে যে বানপানীৰ ফলত হিমবাহ ভাঙি পৰাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদটো ওফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
চীনৰ চৰকাৰী প্ৰচাৰ মাধ্যম চাইনা চেণ্ট্ৰেল টেলিভিছনে সদৰী কৰা মতে, ৰছীৰে তললৈ নামি উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা দলটোৱে হাবি-বননিৰে ভৰা এসময়ত ব্যস্ত সীমান্ত পাৰ হোৱা অঞ্চলটোলৈ নামি আহিছে । উদ্ধাৰকাৰী বিষয়া ঝৌ মিংচিয়ে চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ," মই যিমানদূৰ দেখিছো, ই ধ্বংসাৱশেষৰ বাহিৰে আন একো নহয় । উপগ্ৰহৰ ছবি অনুসৰি চীনত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থানৰ বাবে যাত্ৰীসকলে সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজেৰে যোৱা অঞ্চলটো সমতল কৰি বোকাময় অঞ্চলত পৰিণত হৈছে ।"
মৃতকৰ সংখ্যা ৬১৬
শনিবাৰে দেশৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা মতে, নেপালত এই বানত এতিয়ালৈকে ৬১৬ গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে । আনহাতে চীনা পক্ষৰ পৰা জীৱিত লোকৰ বিষয়ে তথ্য কমেই প্ৰকাশ কৰিছে । চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে গাঁও খালী কৰা আৰু নেতাসকলে সাহাৰ্য-সঁহাৰিৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
সন্ধানহীন লোকৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি
চৰকাৰী তথ্য় অনুসৰিয়েই নেপালত এতিয়ালৈকে ৩৭০০ৰো অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইপিনে, স্থানীয় বহু লোকৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত দেশখনত সন্ধানহীন লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি পাই ১,৯২৪ জন হৈছেগৈ । চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চীনৰ ৫৫৪ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । এই সন্ধানহীন লোকসকল হৈছে কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ লগতে ট্ৰেকিং বা কোনো পবিত্ৰ শৃংগলৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ যোৱা বিদেশী ।
বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ অনুমতি দিব
আনহাতে নেপালে দেশখনত কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব বুলি পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যদিও এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ইংৰাজী ভাষাৰ এখন আগশাৰীৰ কাকত 'দ্য কাঠমাণ্ডু পোষ্ট'-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আপাতঃ দৃষ্টিত আন দেশৰ হেঁচাত, বিশেষকৈ যিসকলৰ নাগৰিকৰ হিচাপ নাই সেই দেশক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব ।
নতুন হ্ৰদত বানপানীৰ আশংকা
তিব্বতৰ ফালে এটা বান্ধ ভাগি যোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে নেপাল আৰক্ষীয়ে নতুন সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । নিৰাপত্তাৰক্ষী, উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য কৰ্মীসকলক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ’লে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
বানপানীৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদটো
অৱশ্য়ে প্ৰাৰম্ভিক আকস্মিক বানপানীৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদটোক লৈ বানপানীৰ আশংকাৰ সৈতে বান্ধটো ভাঙি যোৱাৰ কোনো সম্পৰ্ক আছিল নে নাই সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই । চীনৰ সম্প্ৰচাৰক চিচিটিভিয়ে জনোৱা মতে, নেপালৰ সৈতে তীব্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত সীমান্ত ক্ৰছিং গিয়ৰং বন্দৰৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ (৬ মাইল)তকৈও অধিক দূৰত্বত অৱস্থিত এই নতুনকৈ গঠন হোৱা হ্ৰদটো ২৯৫০ মিটাৰ (৯,৬৮০ ফুট) উচ্চতাত অৱস্থিত। ইতিমধ্যে ওফন্দি উঠা হ্ৰদটোৰ পৰা অধিক বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিছে নেপাল আৰু চীন কৰ্তৃপক্ষই ।
শুকুৰবাৰে দুৰ্যোগ অঞ্চললৈ যোৱা উদ্ধাৰকাৰীসকলক অস্থায়ীভাৱে ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । কাৰণ হ্ৰদটোৱে অধিক পানী আৰু ধ্বংসাৱশেষ নিৰ্গত কৰিব বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । পিছত চীনৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীক্ষণ তথ্যত দেখা গ’ল যে হ্ৰদটোৰ আকাৰ কমি আহিছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উচ্চ স্থানৰ পৰা ১০ মিটাৰ (৩২ ফুট) জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পোৱা বুলি ৰাজ্যিক সম্প্ৰচাৰক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।
অৱশেষত প্ৰায় ৬৮০ জন উদ্ধাৰকাৰী খোজকাঢ়ি আৰু ভুৰৰ সহায়ত জাইলং অঞ্চলত উপস্থিত হয় । চিচিটিভি ফুটেজত দেখা গৈছে যে কিছুমান উদ্ধাৰকাৰীক সেই অঞ্চললত ড্ৰোণৰ পৰাও নমাই দিয়া হৈছিল । বানপানীৰ সময়ত সীমান্ত চেকপইণ্ট ভৱনত কিমানজন লোক আছিল সেয়া ততাতৈয়াকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।
সুৰংগত ডাঠ বোকাত আবদ্ধ
ইপিনে, নেপালৰ ৰচুৱা জিলাত আপাৰ ত্ৰিশুলী-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে থকা এটা সুৰংগত ডাঠ বোকাৰ বাবে আবদ্ধ হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা ১০০ তকৈও অধিক লোকক সহায় কৰিবলৈ নেপালী সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে । সেনাই উল্লেখ কৰা মতে, ইতিমধ্য়ে তাৰ পৰা ৩৫০ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
সেই স্থানৰ ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে উদ্ধাৰকাৰীয়ে বোকাত পোত খোৱা এজন লোকক টানি সুৰংগটোৰ পৰা উলিয়াই চেষ্টা কৰিছে। সেনাবাহিনীৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ৰাজা ৰাম বাছনেটে এইদৰে কয় । নেপালৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, দুৰ্যোগস্থলীৰ পৰা ৩২৫৩ জন লোকক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন সংস্থাৰ এছিয়া আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ আঞ্চলিক সঞ্চালক কান্নী উইগনাৰাজাই কয় যে শ্ৰীলংকাৰ দৰে সৰু, দৰিদ্ৰ দেশকে ধৰি চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ পৰা লাভ কৰা আৰ্থিক সহায়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা সম্ভৱ কৰিছে । উইগনাৰাজাই কয়," শ্ৰীলংকাৰ নিজস্ব বৃহৎ বিত্তীয় সমস্যা আছে যদিও শীঘ্ৰে নেপাল চৰকাৰলৈ ১০ লাখ ডলাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
হিমালয় অঞ্চলৰ ওখ স্থানত থকা এটা হিমবাহৰ তলৰ ভেটি-শিলাখহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত হিমবাহটোৰ একাংশও লগত উটি লৈ গৈছে বুলি উপগ্ৰহৰ ছবি অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ।
চীনৰ সীমান্তৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ নেপালৰ গাঁও টাইমুৰেত প্ৰায় ১৫০০ লোকে বাস কৰি আছিল । ইয়াৰে এজন আছিল শুল্ক বিষয়া কাৰ্বীৰ গাইৰে। বুধবাৰে পুৱা গেইৰে নিজৰ অফিচত উপস্থিত হয় আৰু কম্পিউটাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাটিত কঁপনি অনুভৱ কৰে । নেপালৰ পৰ্যটন ব’ৰ্ডে জনাইছে যে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত ৫০০ৰো অধিক বিদেশী আছে ।
লগতে পঢ়ক:নেপালৰ বান : মন্ত্ৰী-ঋতুপৰ্ণৰ সন্ধান এতিয়াও ওলোৱা নাই
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে নেপালত সাময়িকভাৱে স্থগিত উদ্ধাৰ অভিযান
নেপালৰ বোকা ছুনামি : প্ৰায় ৩০০ ভাৰতীয় সন্ধানহীন: নেপালৰ আকস্মিক বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা ৫৪৭ লৈ বৃদ্ধি