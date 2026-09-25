ETV Bharat / international

গান শুনিলেই নিৰ্ঘাত শাস্তি ! কেনেদৰে পাৰ হৈছে আফগান চালকৰ দিন

২০২১ চনত তালিবানে আফগানিস্তানত ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা এনে হোৱা দেখা গৈছে ৷

Afghan Taxi Drivers Defy Ban On Music
আফগানিস্তানত বৰ্তমান সংগীত বজোৱাত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা (AFP)
author img

By AFP

Published : September 25, 2026 at 4:32 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 5:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কাবুল(আফগানিস্তান): সংগীত নিশ্চয় সকলোৰে প্ৰিয় ৷ সংগীত অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ বহুতৰে বাবে হয়তো কঠিন হৈ পৰিব ৷ কিন্তু যোৱা পাঁচটা বছৰে আফগানিস্তানৰ কাবুলত ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে এটাও সংগীত শুনিবলৈ পোৱা নাই ৷

২০২১ চনত তালিবানে আফগানিস্তানত ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা এনে হোৱা দেখা গৈছে ৷ অৱশ্যে তালিবানসকলে সংগীত বুলি মাথোঁ ধৰ্মীয় বা দেশপ্ৰেমমূলক সংগীত বজাবলৈহে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷

অৱশ্যে দেশখনৰ টেক্সিচালকসকলে এই নিয়ম ভংগ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে নিজৰ বাহনত সংগীত বজাই আপোন পাহৰা হোৱাও দেখা গৈছে ৷ তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰাৰ ভয় থাকিলেও চৰকাৰৰ নিয়ম ভংগ কৰি এনেদৰে বাহনত সংগীত বজাইছে ৷

বিগত পাঁচবছৰে কাবুলৰ কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেফে বা কোনো বিপণিৰ পৰা ভাঁহি অহা নাই সংগীতৰ সুৰ ৷ এতিয়া কেবল দেশখনত ধৰ্মীয় বা দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ সুৰহে গুঞ্জৰিত হয় ৷ সকলো বাদ দি ৰ’য়েনৰ দৰে টেক্সিচালকসকলে আফগান আৰু স্থানীয় লোক বা পপ সংগীত বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বাহিনী দেখা মাত্ৰকে সেয়া বন্ধ কৰি দিয়ে ৷

নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিজৰ সম্পূৰ্ণ নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থকা ৰ’য়েন নামৰ এগৰাকী টেক্সিচালকে কয়, ‘‘আমি পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিটো চেকপইণ্টতে সংগীতৰ মাত্ৰা কমাই দিওঁ বা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিওঁ ৷ যাতে তেওঁলোকৰ পৰা মই কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওঁ ।’’

তালিবান চৰকাৰৰ গুণ প্ৰসাৰ আৰু কু-অভ্যাস প্ৰতিৰোধ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজহুৱা স্থানত সংগীত ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে । মন্ত্ৰালয়ৰ ‘মৰেল আৰক্ষী’য়ে দীঘল, বগা কোট পৰিধান কৰি চহৰখনত টহল দি ফুৰে । পিভিপিভিৰ নিয়ম অনুসৰি, ‘‘যিহেতু দেশখনত সংগীত নিষিদ্ধ আৰু ই যাত্ৰীসকলৰ মাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে, সেয়েহে চালকে সংগীত বজোৱা বা শুনাটো বিৰত থাকিব লাগিব ।’’

সংগীত বজোৱাৰ বাবে আফগানসকলে সন্মুখীন হোৱা শাস্তিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাত অৱশ্যে মন্ত্ৰালয়ে কোনো উত্তৰ প্ৰদান নকৰিলে ৷ দেশখনৰ নিয়ম অনুসৰি, কোনো লোকে কোনো নিয়ম ভংগ কৰিলে তেওঁলোকক সাধাৰণতে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ৰ’য়েনে কয় যে পিভিপিভিৰ বিষয়াসকলক বহুত ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

চালকজনে নিজৰ আকাশী নীলা আৰু বগা ৰঙৰ টেক্সিখন চলাই থাকিয়েই সংবাদ সংস্থা এএফপিক কয়, ‘‘আমি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকক ইমানেই ভয় কৰো যে আমি জোৰেৰে সংগীত বজাব বা শুনিবও নোৱাৰো ।’’ কাবুলৰ ব্যস্ত তথা কোলাহলপূৰ্ণ পথেৰে টেক্সিখন চলাই গৈ থাকোতে ৰ’য়েনে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো তেওঁৰ সংগীতৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ কোনোগুণে হ্ৰাস হোৱা নাই ৷ বৰং দহগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘মই পুৱা সোনকালে গান শুনিব নোৱাৰিলেও আঠ বজাৰ ভিতৰত মোৰ গাড়ীত গান বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যিখন দেশত চিনেমাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ উৎসসমূহক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, সেইখন দেশত অহৰহ গান শুনাটো মোৰ দৰে চালকজনৰ বাবে এয়া এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিবাদ ৷’’

আনহাতে, সুৰক্ষাৰ খাতিৰত নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থকা আন এগৰাকী চালকে এএফপিক কয় যে তেওঁ কেৱল তেতিয়াহে গান শুনে, যেতিয়া তেওঁ নিজৰ গাড়ীত অকলে থাকে অথবা যেতিয়া আন আন বাহনৰ সমাগম থকা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চলত তেওঁ গাড়ী চলাই থাকে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘আগতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কোনো চিন্তা বা মানসিক চাপ নোহোৱাকৈ সংগীতৰ আমেজ ল’ব পাৰিছিল । কিন্তু এতিয়া মই ভয় ভয়কৈহে সংগীত শুনো ৷’’

এই ৩২ বছৰীয়া যুৱকজনক ইউএছবি ষ্টিক আৰু মেম’ৰী কাৰ্ড লগত ৰখাৰ অভিযোগত দুবাৰকৈ তালাচী চকীত ৰখোৱা হৈছিল । ‘‘মই মিছা মতা নাছিলো ৷ মই কৈছিলো যে মোৰ গাড়ীত সংগীত শুনিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আৰু তেওঁলোকে মুহূৰ্ততে ইয়াক ভাঙি পেলায়’’ - চালকজনে কয় ।

তেওঁ লগতে আক্ষেপেৰে কয়, ‘‘আফগান সংস্কৃতি হেৰাই যাব নালাগে ৷ সংগীত আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংশ । ব্যক্তিগতভাৱে মই এই সংস্কৃতি নোহোৱা হোৱাটো নিবিচাৰো ।’’

সংগীতৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ অংশ হিচাপে পিভিপিভিৰ প্ৰাদেশিক বিভাগসমূহে মাজে মাজে জব্দকৃত বাদ্যযন্ত্ৰবোৰো জ্বলাই দিয়ে ৷ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ছাইফুল ইছলাম খাইবাৰে এনে বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য উপলব্ধ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ।

ৰাজধানী চহৰখনত কোনো উপযুক্ত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা নাই ৷ তাত মানুহে ইফালৰ পৰা সিফালে যাবলৈ সুলভ মূল্যৰ মাধ্যম হিচাপে শ্বেয়াৰড টেক্সি ব্যৱহাৰ কৰে । প্ৰায়ে চালকৰ কাষত সন্মুখৰ চিটত দুজন আৰু পিছফালে তিনিজন যাত্ৰী বহে ৷ আফগান লোকসকলে সংগীত শুনিছে নে নাই, সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ কাণত লাগি থকা হেডফোনবোৰ উলিয়াই আনি পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ দৰে অদ্ভূত ঘটনাসমূহো এইখন দেশত ঘটে ৷

লগতে পঢ়ক: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ : হিমালয়ক লৈ বিশ্বক সতৰ্ক নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

Last Updated : September 25, 2026 at 5:08 PM IST

TAGGED:

তালিবান চৰকাৰ
আফগানিস্তানত সংগীতত নিষেধাজ্ঞা
TAXI DRIVERS IN AFGHANISTAN
ইটিভি ভাৰত অসম
BAN ON MUSIC IN AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.