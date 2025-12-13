বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু পাকিস্তান : পাকিস্তানৰ চিডিএফ মুনিৰ
পাকিস্তানৰ সেনাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ইছলামবাগ : প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী তথা সেনাৰ মুৰব্বী ষ্টাফ ফিল্ড মাৰ্শ্বাল অচিম মুনিৰে কয় যে তেওঁৰ সেনা বাহিনীয়ে বাহ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপাদানসমূহে সৃষ্টি কৰা ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
সেনাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি, মুনিৰে গুজৰাণৱালা আৰু ছিয়ালকোট গেৰিছনছ ভ্ৰমণ কৰে । য’ত তেওঁক ফৰ্মেচনৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি আৰু যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰাৰ মূল পদক্ষেপৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় ।
“পাকিস্তান সেনাই উগ্ৰবাদী মতাদৰ্শ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বিভাজনকাৰী উপাদানকে ধৰি আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক দুয়োটা প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰি আছে ।”
উল্লেখ্য যে, ৭ মে’ত ভাৰতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰি হৈছিল, কাৰণ পাহলগাম আক্ৰমণত ২৬ জন নিৰিহ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।এই ধৰ্মঘটৰ ফলত চাৰিদিনীয়া তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । ফলত ১০ মে’ত সামৰিক কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ বিষয়ে বুজাবুজিৰে সমাপ্ত হয় ।
এটা আভ্যন্তৰীণ প্ৰত্যাহ্বানত, চৰকাৰে যোৱা বছৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰা তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানক “ফিটনা আল-খাৱাৰিজ” হিচাপে অৱগত কৰিছিল, যিটো পূৰ্বৰ ইছলামিক ইতিহাসৰ এটা গোটৰ উল্লেখ যিটো হিংসাৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
বিষয়া আৰু সৈনিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সময়ত মুনিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি উচ্চ মনোবল আৰু অটল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে কঠোৰ আৰু মিছনমুখী প্ৰশিক্ষণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
তেওঁ ফিল্ড ট্ৰেইনিং কচৰৎ আৰু উন্নত চিমুলেটৰ প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধাও প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, যিয়ে গঠনৰ উচ্চ পেছাদাৰী মানদণ্ড আৰু প্ৰস্তুতিৰ সামগ্ৰিক অৱস্থাৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ।
প্ৰযুক্তিগত অভিযোজন ক্ষমতাৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে আধুনিক যুদ্ধই চঞ্চলতা, নিখুঁততা, পৰিস্থিতিগত সজাগতা আৰু দ্ৰুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ দাবী কৰে ।