দ্বাদশ আছিয়ান সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কুৱালালামপুৰত ৰাজনাথ সিং, সম্বোধন কৰিব বৈঠক
Published : November 1, 2025 at 10:01 AM IST
কুৱালালামপুৰ : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দ্বাদশ আছিয়ান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক প্লাছ (এ ডি এম এম-প্লাছ)ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শনিবাৰে মালয়েছিয়াৰ কুৱালালামপুৰত উপস্থিত হয় ৷ ইয়াত তেওঁ “১৫ বছৰীয়া এ ডি এম এম-প্লাছৰ ওপৰত চিন্তা কৰি আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা” শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ দিব ৷
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ এই বৈঠকে এছ’চিয়েশ্যন অৱ চাউথইষ্ট এছিয়ান নেচনছ (আছিয়ান)ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ প্ৰতিৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা আৰু সমবায় ব্যৱস্থা হিচাপে কাম কৰে ৷ এ ডি এম এম-প্লাছ গ্ৰুপিং হৈছে ব্ৰুনাই, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাও পিডিআৰ, মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ, ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, টিমৰ-লেষ্টে আৰু ভিয়েটনামকে ধৰি আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ আঠটা আলোচনা অংশীদাৰ—ভাৰত, আমেৰিকা, চীন, ৰাছিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু নিউজীলেণ্ডৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ এক মঞ্চ ৷
#WATCH | Malaysia | Defence Minister Rajnath Singh arrives in Kuala Lumpur ahead of the ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus. pic.twitter.com/VVhssgA4Rf— ANI (@ANI) November 1, 2025
১৯৯২ চনত ভাৰত আছিয়ানৰ আলোচনাৰ অংশীদাৰ হৈছিল আৰু ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ভিয়েটনামৰ হানয়ত প্ৰথম এ ডি এম এম-প্লাছ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা আছিয়ান আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰ দেশসমূহৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এ ডি এম এম-প্লাছ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ বৰ্তমান এ ডি এম এম-প্লাছৰ কাঠামোৰ অধীনত ভাৰতে ২০২৪-২০২৭ চনৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিশেষজ্ঞ কৰ্মগোটৰ সহ-অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰি আছে ৷
#WATCH | Kuala Lumpur | During the ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus), Malaysia's Defence Minister, Mohamed Khaled Nordin, says, " ... every nation, large or small, must stand firmly against violations of international law and humanity. malaysia expresses its deep… pic.twitter.com/MkYUR0EEwg— ANI (@ANI) November 1, 2025
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ইয়াত আমেৰিকাৰ যুদ্ধ সচিব পিট হেগছেথৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰে, য’ত দুয়োখন দেশে দহ বছৰীয়া প্ৰতিৰক্ষা কাঠামো চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰে, যিটো ভাৰত-আমেৰিকাৰ কৌশলগত আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷ দুয়োপক্ষৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সামৰিক সহযোগিতা, সামৰ্থ বৃদ্ধি, আৰু যৌথ প্ৰকল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দীৰ্ঘম্যাদী ৰোডমেপ স্থাপন কৰা হৈছে ৷
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
সিঙে এই চুক্তি স্বাক্ষৰক দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ ‘নতুন অধ্যায়’ৰ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰে ৷ "আমি তিনিবাৰকৈ টেলিফোনযোগে কথা পাতিছো ৷ এ ডি এম এম-প্লাছৰ সময়ত আপোনালোকক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই মই আনন্দিত হৈছো ৷ এই উপলক্ষে মই অনুভৱ কৰিছো যে আজি প্ৰতিৰক্ষা কাঠামোত স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব ৷ মই নিশ্চিত যে আপোনালোকৰ নেতৃত্বত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব ৷" হেগছেথে এই চুক্তিক প্ৰশংসা কৰি নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত বিকশিত হৈ অহা সম্পৰ্কৰ এক সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে ৷
Glad to meet New Zealand’s Defence Minister Judith Collins in Kuala Lumpur. I extended her the invitation to visit India. Her visit will reaffirm the shared vision of India and New Zealand to build a forward-looking partnership in defence. @JudithCollinsMP pic.twitter.com/Rtsh4k0TjV— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 1, 2025
তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে মন্ত্ৰী সিঙক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ এইটো বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ৷ আমাৰ কৌশলগত মিত্ৰতা ভাগ-বতৰা স্বাৰ্থ, পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, আৰু নিৰাপদ আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ৷" হেগছেথে আৰু কয় যে এই ১০ বছৰীয়া আমেৰিকা-ভাৰত প্ৰতিৰক্ষা কাঠামো অভিলাষী ৷ আমাৰ দুয়োটা সামৰিক বাহিনীৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, আৰু অধিক গভীৰ আৰু অধিক অৰ্থপূৰ্ণ সহযোগিতাৰ বাবে এক ৰোডমেপ ৷ ই আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা নিৰাপত্তা আৰু আমাৰ শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে ৷"
