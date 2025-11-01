ETV Bharat / international

দ্বাদশ আছিয়ান সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কুৱালালামপুৰত ৰাজনাথ সিং, সম্বোধন কৰিব বৈঠক

১৯৯২ চনত ভাৰত আছিয়ানৰ আলোচনাৰ অংশীদাৰ হয় আৰু ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ভিয়েটনামৰ হানয়ত ইয়াৰ প্ৰথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

Published : November 1, 2025 at 10:01 AM IST

কুৱালালামপুৰ : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দ্বাদশ আছিয়ান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক প্লাছ (এ ডি এম এম-প্লাছ)ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শনিবাৰে মালয়েছিয়াৰ কুৱালালামপুৰত উপস্থিত হয় ৷ ইয়াত তেওঁ “১৫ বছৰীয়া এ ডি এম এম-প্লাছৰ ওপৰত চিন্তা কৰি আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা” শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ দিব ৷

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ এই বৈঠকে এছ’চিয়েশ্যন অৱ চাউথইষ্ট এছিয়ান নেচনছ (আছিয়ান)ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ প্ৰতিৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা আৰু সমবায় ব্যৱস্থা হিচাপে কাম কৰে ৷ এ ডি এম এম-প্লাছ গ্ৰুপিং হৈছে ব্ৰুনাই, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাও পিডিআৰ, মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ, ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, টিমৰ-লেষ্টে আৰু ভিয়েটনামকে ধৰি আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ আঠটা আলোচনা অংশীদাৰ—ভাৰত, আমেৰিকা, চীন, ৰাছিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু নিউজীলেণ্ডৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ এক মঞ্চ ৷

১৯৯২ চনত ভাৰত আছিয়ানৰ আলোচনাৰ অংশীদাৰ হৈছিল আৰু ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ভিয়েটনামৰ হানয়ত প্ৰথম এ ডি এম এম-প্লাছ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা আছিয়ান আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰ দেশসমূহৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এ ডি এম এম-প্লাছ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ বৰ্তমান এ ডি এম এম-প্লাছৰ কাঠামোৰ অধীনত ভাৰতে ২০২৪-২০২৭ চনৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী বিশেষজ্ঞ কৰ্মগোটৰ সহ-অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰি আছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ইয়াত আমেৰিকাৰ যুদ্ধ সচিব পিট হেগছেথৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰে, য’ত দুয়োখন দেশে দহ বছৰীয়া প্ৰতিৰক্ষা কাঠামো চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰে, যিটো ভাৰত-আমেৰিকাৰ কৌশলগত আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷ দুয়োপক্ষৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সামৰিক সহযোগিতা, সামৰ্থ বৃদ্ধি, আৰু যৌথ প্ৰকল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দীৰ্ঘম্যাদী ৰোডমেপ স্থাপন কৰা হৈছে ৷

সিঙে এই চুক্তি স্বাক্ষৰক দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ ‘নতুন অধ্যায়’ৰ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰে ৷ "আমি তিনিবাৰকৈ টেলিফোনযোগে কথা পাতিছো ৷ এ ডি এম এম-প্লাছৰ সময়ত আপোনালোকক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই মই আনন্দিত হৈছো ৷ এই উপলক্ষে মই অনুভৱ কৰিছো যে আজি প্ৰতিৰক্ষা কাঠামোত স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব ৷ মই নিশ্চিত যে আপোনালোকৰ নেতৃত্বত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব ৷" হেগছেথে এই চুক্তিক প্ৰশংসা কৰি নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত বিকশিত হৈ অহা সম্পৰ্কৰ এক সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে ৷

তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে মন্ত্ৰী সিঙক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ এইটো বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকা-ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ৷ আমাৰ কৌশলগত মিত্ৰতা ভাগ-বতৰা স্বাৰ্থ, পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, আৰু নিৰাপদ আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ৷" হেগছেথে আৰু কয় যে এই ১০ বছৰীয়া আমেৰিকা-ভাৰত প্ৰতিৰক্ষা কাঠামো অভিলাষী ৷ আমাৰ দুয়োটা সামৰিক বাহিনীৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, আৰু অধিক গভীৰ আৰু অধিক অৰ্থপূৰ্ণ সহযোগিতাৰ বাবে এক ৰোডমেপ ৷ ই আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা নিৰাপত্তা আৰু আমাৰ শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বই ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক পৰিৱেশত পৰিৱৰ্তন আনিছে : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

