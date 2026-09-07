হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বক এই সত্যটো জনোৱা যে একতাই পৰম সত্য: লণ্ডনত মোহন ভাগৱত
মোহন ভাগৱতে কয় যে পূজা-পাঠৰ পৃথক পৃথক পথে একেটা লক্ষ্যলৈকে লৈ যায় আৰু সেয়ে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ।
By ANI
Published : September 7, 2026 at 1:54 PM IST
লণ্ডন : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে দেওবাৰে কয় যে 'হিন্দু' অৱধাৰণাটোত সত্যৰ কেইবাটাও পৃথক পৃথক ধাৰাৰ বৈচিত্ৰ্য অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে । লণ্ডনত এক বিশেষ আলোচনা-চক্ৰত ভাষণ দি ভাগৱতে কয় যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বক এই কথাটো জনোৱা যে বৈচিত্ৰ্য এক স্বাভাৱিক পৰিঘটনা, একতাই হৈছে পৰম সত্য ।
তেওঁ কয় যে পূজা-পাঠৰ পৃথক পৃথক পথে একেটা লক্ষ্যলৈকে লৈ যায় আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ।
তেওঁ কয়, "আমি যেতিয়া 'হিন্দু' বুলি কওঁ, তেতিয়া ই কোনো ধৰ্ম বা পূজা পদ্ধতি নহয় । হিন্দু ধৰ্মৰ কেইবাটাও ৰূপ থাকিব পাৰে... ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সকলো ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰচলন ঘটিছে । সেয়া হৈছে নাস্তিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দেৱতাক পূজা কৰালৈকে । কিন্তু তেওঁলোকে সকলোৱে কয় যে আমাৰ নিজৰ মত, কিন্তু আপোনাৰো নিজৰ মত আছে আৰু আপুনিও সঠিক । মই মোৰ পথেৰে আগবাঢ়িছোঁ আৰু একেটা লক্ষ্যত উপনীত হ'ম । আপুনিও নিজৰ পথেৰে আহিব আৰু আপুনিও একেটা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব । আমি ইজনে-সিজনৰ ধৰ্ম সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।"
ভাগৱতে কয় যে 'ৰাষ্ট্ৰ'ৰ অৱধাৰণা 'নেচন-ষ্টেট' (ৰাষ্ট্ৰ-ৰাজ্য)ৰ পৰা পৃথক । তেওঁ কয় যে নেচন-ষ্টেটত মানুহে ভাষা, শাসনৰ প্ৰকাৰ বা অনুৰূপ উদ্দেশ্যৰ ভিত্তিত একত্ৰিত হয় আৰু একেলগে থকাৰ বাবে কিছুমান নিয়ম আছে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰই বলৱৎ কৰে । তেওঁ কয় যে ৰাষ্ট্ৰৰো এজন শাসক আছে, ৰাজ্য আছে, কিন্তু সেয়া মূল উপাদান নহয়; সেয়া পিছতহে আহে ।
"প্ৰথম, তাত এটা উদ্দেশ্য আছে । হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্য কি ? এই সত্যটো বিশ্বৰ মাজলৈ লৈ যোৱা যে বৈচিত্ৰ্য হৈছে এক স্বাভাৱিক, একতাই সত্য, ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্ব লাভৱান হয় ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ (আৰএছএছ) শতবাৰ্ষিকী উদযাপন আৰু বিদেশত ইয়াৰ প্ৰচাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ৬ ছেপ্টেম্বৰত লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হয় 'একতাৰ উৎসৱ' (Celebration of Oneness) ।
১৯৬৬ চনত ব্ৰিটেইনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা হিন্দু স্বয়ংসেৱক সংঘ ইউকে (এইচএছএছ ইউ কে) নামৰ হিন্দু সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠনটোৰ উদ্যোগত 'ইণ্টিগ্ৰেল'ৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হয় । এই অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনৰ কেইবাটাও সামূহিক সংগঠন আৰু সংস্থাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচী আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ তিনিখন চহৰৰ শতবাৰ্ষিকী প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ নিউয়ৰ্কৰ পৰা টৰণ্টো আৰু তাৰ পিছত বৰ্তমান লণ্ডনলৈ গৈছে । ভাগৱতে আমেৰিকা, কানাডা আৰু ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে ২ ছেপ্টেম্বৰত লণ্ডনত উপস্থিত হয় ।
লণ্ডনত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিস্বাৰ্থ সেৱা আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ লগতে 'বসুদেৱ কুটুম্বকম' বা 'পৃথিৱীখন এটা পৰিয়াল'ৰ সভ্যতামূলক দৃষ্টিভংগীও প্ৰচাৰ কৰা ।
ভাৰতৰ হিন্দু সভ্যতা আৰু সাংস্কৃতিক শিপাৰ ওপৰত ১৯২৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আৰএছএছে এই বছৰ বিদেশৰ সৈতে সংযোগৰ সম্প্ৰসাৰিত কাৰ্যসূচীৰে শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে । শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে সংস্থাটোৱে বিশাল সমাজখনক লাভান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে পাঁচটা অগ্ৰাধিকাৰ চিনাক্ত কৰিছে । সেয়া হৈছে সামাজিক সম্প্ৰীতি, পাৰিবাৰিক মূল্যবোধ, পৰিৱেশৰ দায়বদ্ধতা, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু নাগৰিক দায়বদ্ধতা ।
বছৰজোৰা শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠানত আৰএছএছে বিশ্বৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে সভ্যতামূলক আলোচনা সম্প্ৰসাৰণৰ চেষ্টা কৰিছে । এই প্ৰচাৰৰ এক ডাঙৰ পৰ্যায় ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । সেই সময়ত আৰএছএছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দত্তাত্ৰেয় হোছাবালে ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানী ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
২৯ আগষ্টত নিউয়ৰ্কত ভাগৱতে এই প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছিল । তাত তেওঁ আমেৰিকান হিন্দুছ ফৰ এংগেজমেণ্ট এণ্ড ডাইলগ'ৰ (American Hindus for Engagement and Dialogue, AHEAD) আমন্ত্ৰণত বিভিন্ন আদৰ্শ আৰু ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ১৭৫ জন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা বহুধৰ্মীয় নেতাসকলৰ সভাত ভাষণ দিছিল ।
লণ্ডন কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব আৰু সমন্বয়ত আছে ব্ৰিটেইন ভিত্তিক সংস্থা ইণ্টিগ্ৰেল । এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন নেতা আৰু সম্প্ৰদায়ক একত্ৰিত কৰি ব্ৰিটেইনৰ ভিতৰত আৰু ব্ৰিটেইন আৰু ভাৰতৰ মাজত আলোচনা, সহযোগিতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰে ।
ব্ৰিটেইনৰ ১১৫টাতকৈও অধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাই ইণ্টিগ্ৰেলৰ সৈতে যোগদান কৰি মোহন ভাগৱতক ব্ৰিটেইনলৈ আদৰণি জনায় আৰু তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীক সমৰ্থন কৰে ।