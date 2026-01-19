লক্ষ্য মধ্য প্ৰাচ্যত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা: শান্তি ব'ৰ্ডৰ অংশ হ'বলৈ মোদীক আহ্বান ট্ৰাম্পৰ
শান্তি ব'ৰ্ডৰ অংশ হোৱাৰ আহ্বান জনাই মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ ট্ৰাম্পৰ ।
Published : January 19, 2026 at 10:04 AM IST
নতুন দিল্লী : গাজাত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত কাম কৰিবলৈ শান্তি ব'ৰ্ডৰ অংশ হ'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে । শান্তি ব'ৰ্ডে গাজাত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগতে গোলকীয় সংঘাত সমাধানৰ বাবে নতুন সাহসী পন্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মোদীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ট্ৰাম্পে । ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰে এই পত্ৰখন সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই পত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দৰে কঠোৰ, ঐতিহাসিক আৰু মহৎ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হ'বলৈ আৰু একে সময়তে গোলকীয় সংঘাত সমাধানৰ বাবে সাহসী নতুন পন্থা গ্ৰহণ কৰাটো তেওঁৰ বাবে এক বৃহৎ সন্মান । আচলতে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত হোৱা যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অংশ হিচাপে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই ব'ৰ্ডখন গঠন কৰে ।
অক্টোবৰ মাহত ইজৰাইল আৰু হামাছে ট্ৰাম্পৰ শান্তি পৰিকল্পনাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল । ট্ৰাম্পে বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতালৈ একেধৰণৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ট্ৰাম্পৰ 'শান্তি ব'ৰ্ড'ক ৱাশ্বিংটনে গাজা আৰু ইয়াৰ বাহিৰত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ সূচনা কৰিবলৈ নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, যাৰ ফলত ই অন্যান্য বিশ্ব সংঘাতৰ প্ৰতিও সঁহাৰি জনাব পাৰে বুলি আশা কৰিছে ।
মূলতঃ নতুন সংস্থাটোক শাসন ব্যৱস্থাৰ তদাৰক আৰু গাজাৰ পুনৰ উন্নয়নৰ বাবে পুঁজিৰ সমন্বয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কাৰণ ইজৰাইলৰ সামৰিক আক্ৰমণৰ দুবছৰৰ সময়ছোৱাত এই ষ্ট্ৰিপটো ধ্বংস হৈছিল । এক্সৰ এটা পোষ্টত গ'ৰে কয় যে ট্ৰাম্পে মোদীক শান্তি ব'ৰ্ডত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱাত তেওঁ সন্মানিত হৈছে, যিয়ে গাজাত স্থায়ী শান্তি কঢ়িয়াই আনিব ।
Honored to convey @POTUS invitation to Prime Minister @narendramodi to participate in the Board of Peace which will bring lasting peace to Gaza. The Board will support effective governance to achieve stability and prosperity! pic.twitter.com/HikLnXFFMp— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 18, 2026
ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয় যে ব'ৰ্ডে স্থিতিশীলতা আৰু সমৃদ্ধি লাভৰ বাবে ফলপ্ৰসূ শাসন ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰিব । মোদীলৈ লিখা পত্ৰখনত ট্ৰাম্পে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত গাজা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ এক বিস্তৃত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে কৰা ঘোষণাৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যত শান্তি অনাৰ বাবে ২০ টা দফাৰ ৰোডমেপৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদে এই দৃষ্টিভংগীক আদৰণি আৰু সমৰ্থন জনাই ২৮০৩ নং প্ৰস্তাৱ বেছি সংখ্যকে গ্ৰহণ কৰে ।
ট্ৰাম্পে লিখিছে, "এতিয়া এই সকলোবোৰ সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । পৰিকল্পনাৰ মূলতে আছে দ্য ব'ৰ্ড অৱ পীচ, যিটো এতিয়ালৈকে একত্ৰিত হোৱা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু ফলস্বৰূপ ব'ৰ্ড, যিটো নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আৰু ট্ৰেঞ্জিচনেল গভৰ্নিং এডমিনিষ্ট্ৰেচন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ।"
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এই প্ৰচেষ্টা হ'ব স্থায়ী শান্তি গঢ়ি তোলাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ সাজু হোৱা এটা বিশিষ্ট গোটক একত্ৰিত কৰা, যিয়ে 'আদৰ্শৰে নেতৃত্ব দিবলৈ সাজু হোৱাসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত সন্মান আৰু অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এক নিৰাপদ আৰু সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যতত শক্তিশালীভাৱে বিনিয়োগ কৰিব । ট্ৰাম্পে কয়, "আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ আচৰিত আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অংশীদাৰসকলক আহ্বান জনাম, যাৰ অধিকাংশই অধিক সন্মানীয় বিশ্ব নেতা ।
ব'ৰ্ডৰ চনদৰ উদ্ধৃতি দি ফাইনেন্সিয়েল টাইমছে কয় যে ই 'এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যিয়ে স্থিতিশীলতা প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰে, নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বৈধ শাসন ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু সংঘাতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত বা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলসমূহত স্থায়ী শান্তি সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে' ।
কোৱা হৈছে, "স্থায়ী শান্তিৰ বাবে প্ৰাগমেটিক বিচাৰ, সাধাৰণ জ্ঞানৰ সমাধান আৰু বহু সময়ত বিফল হোৱা পন্থা আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সাহসৰ প্ৰয়োজন ।" হোৱাইট হাউছৰ এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ব'ৰ্ডৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ট্ৰাম্পৰ নেতৃত্বত শীৰ্ষ নেতাসকল থাকিব ।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে গাজাই সংঘাতৰ পৰা শান্তি আৰু উন্নয়নলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰাম্পৰ কৌশলগত তদাৰকী প্ৰদান, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ সংগঠিত কৰা আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাৰ ২০ দফীয়া পৰিকল্পনা পূৰণ কৰাত শান্তি ব'ৰ্ডে অপৰিহাৰ্য ভূমিকা পালন কৰিব ।
২০ দফীয়া পৰিকল্পনাত গাজাক এক সন্ত্ৰাসমুক্ত অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যাৰ ফলত ই ইয়াৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে । যিটো ষ্ট্ৰিপৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে কৰা হৈছে । যোৱা সপ্তাহত হোৱাইট হাউছে শান্তি ব'ৰ্ডৰ দৃষ্টিভংগীক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠাপক কাৰ্যবাহী ব'ৰ্ড গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিল আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ', ব্ৰিটিছ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী টনি ব্লেয়াৰ, মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফ, ব্যৱসায়ী তথা ট্ৰাম্পৰ জোঁৱাই জেৰেড কুছনাৰ আৰু বিশ্ব বেংকৰ সভাপতি অজয় বাংগা ।
কমিটীৰ আন দুজন সদস্য হৈছে নিউয়ৰ্কত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা ব্যক্তিগত ইকুইটি প্ৰতিষ্ঠান এপ'ল' গ্ল'বেল মেনেজমেণ্টৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক ৰ'ৱান আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা ৰবাৰ্ট গেব্ৰিয়েল । কাৰ্যবাহী ব'ৰ্ডে নেশ্যনেল কমিটী ফৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেচন অৱ গাজা (এনচিএজি) নামৰ আন এটা প্ৰশাসনিক গোটৰ তদাৰক কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : ট্ৰাম্পক আহ্বান আমেৰিকাৰ সাংসদৰ: দাইলৰ ওপৰত উচ্চ কৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ ভাৰতক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰক