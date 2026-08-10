কলম্বিয়াত ৭.৪ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, ২০ জনৰ মৃত্যু আৰু সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি

কলম্বিয়াত ৭.৪ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, ২০ জনৰ মৃত্যু আৰু সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি
কলম্বিয়াৰ ৰাজধানী বগোটাৰ পৰা প্ৰায় ২৫০ মাইল অৰ্থাৎ ৪০০ কিলোমিটাৰ পশ্চিমৰ ছান জোছ ডেল পালমাৰ এই ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ৷
Published : August 10, 2026 at 10:31 PM IST
বগোটা(কলম্বিয়া): সোমবাৰে সন্ধিয়া এক শক্তিশালী ভূমিকম্পই কলম্বিয়াক জোকাৰি যায় ৷ এই ভূমিকম্পটো ইমানোই শক্তিশালী আছিল যে চুবুৰীয়া দেশসমূহতো ইয়াৰ কম্পন অনুভূত হয় ৷
এই ভূমিকম্পত ২০ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ সম্প্ৰতি বহু লোক ধ্বংসস্তুপৰ তলত পোত যোৱাৰ বিপৰীতে বহু লোকে কথমপি প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাসমূহ নিমিষতে তাচপাতৰ দৰে খহি পৰে আৰু সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷ ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৭.৪ ৷
A powerful earthquake shakes Colombia and Ecuador, prompting people to evacuate homes and buildings. https://t.co/mW2g7stRlW— The Associated Press (@AP) August 10, 2026
আমেৰিকা আৰু কলম্বিয়াৰ ভূ-তাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বগোটাৰ পৰা প্ৰায় ২৫০ মাইল অৰ্থাৎ ৪০০ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে থকা চ’কো অঞ্চলৰ ছান জোছ ডেল পালমাৰ এই ভয়ংকৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল । ভূমিভাগৰ পৰা ৬৬ মাইল অৰ্থাৎ ১০৭ কিলোমিটাৰ গভীৰতাৰ পৰা এই কম্পনৰ উৎপত্তি হৈছিল ৷ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ইকুৱেডৰতো এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ৷
পেৰেইৰা চহৰত কমেও ১৮ জন আৰু মানিজালেছ চহৰত দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটা বুলি স্থানীয় প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে ৷ এই ভূমিকম্পটোত কলম্বিয়াৰ কফি খেতিৰ বাবে বিখ্যাত তথা পাহাৰৰ মাজত অৱস্থিত এখন চহৰ মানিজালেছত নব্য গথিক কেথেড্ৰেলৰ এটা টাৱাৰৰ মূল হলটো মুহূৰ্ততে খহি পৰে ৷ পুনৰ ভূমিকম্প অহাৰ আশংকাত স্থানীয় লোকসকলক নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ৷
Así se vivió el fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 que se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. pic.twitter.com/cEc1xRSsHe— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026
উল্লেখ্য যে, জুন মাহৰ শেষৰফালে ভেনিজুৱেলাত একেৰাহে হোৱা ৭.২ আৰু ৭.৫ প্ৰাবল্যৰ দুটাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ পিছত কলম্বিয়াতো এনেধৰণৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ এই ভূমিকম্পৰ ফলত শতাধিক অট্টালিকা ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৫ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ১৯ বছৰীয়া প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি পলায়ন কৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ, জাৰ্মান বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ