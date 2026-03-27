নেপালৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে ৩৫ বছৰীয়া বলেন্দ্ৰ শ্বাহে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা

নেপালৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে ৩৫ বছৰীয়া বলেন্দ্ৰ শ্বাহে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা
নেপালৰ নৱ-নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহক শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ মোদীয়ে কয় যে শ্বাহৰ নিযুক্তিয়ে তেওঁৰ প্ৰতি নেপালৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 2:55 PM IST
নতুন দিল্লী: নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শুকুৰবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে ৩৫ বছৰীয়া বলেন্দ্ৰ শ্বাহে ৷ নেপালৰ নৱ-নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহক শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰত-নেপালৰ বন্ধুত্বক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ দিশত আগ্ৰহী হ’ব নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে শ্বাহৰ এই নিযুক্তিয়ে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি নেপালৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ অধিক লাভৰ বাবে একেলগে কাম কৰিলে নতুন দিল্লী আৰু কাঠমাণ্ডুৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় হ’ব ।
"নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা বলেন্দ্ৰ শ্বাহ ডাঙৰীয়াক উষ্ম অভিনন্দন । আপোনাৰ এই নিযুক্তিয়ে নেপালৰ জনসাধাৰণে আপোনাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে, সেই আস্থাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । আমাৰ দুয়োখন দেশৰ জনতাৰ পাৰস্পৰিক লাভৰ বাবে ভাৰত-নেপালৰ বন্ধুত্ব তথা সহযোগিতাক আৰু অধিক উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিবলৈ মই আগ্ৰহী ৷" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত এইদৰে কয় ।
শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে বলেন্দ্ৰ শ্বাহে । তেওঁক দেশখনত জনপ্ৰিয়ভাৱে ‘বলেন’ বুলি কোৱা হয় ৷ নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলে সংবিধানৰ ৭৬(১) অনুচ্ছেদৰ অধীনত দিনটোৰ আৰম্ভণিতে শ্বাহক নিযুক্তি দিয়ে ৷ তাৰ পিছতে কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে বলেন্দ্ৰ শ্বাহে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাম সাহায়া প্ৰসাদ যাদৱ, মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ মান সিং ৰাউত, ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ প্ৰসাদ দাহাল, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী, জ্যেষ্ঠ বিষয়া, নিৰাপত্তা প্ৰধান আৰু কূটনৈতিক বিভাগৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে । নেপালৰ ৪৭ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱা বলেন্দ্ৰ শ্বাহ হিমালয়ৰ দাঁতিৰ দেশখনৰ নেতৃত্ব দিয়া আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি বলেন্দ্ৰ শ্বাহে প্ৰতিনিধি সদনৰ সদস্য হিচাপেও গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে । ২০২২ চনত এযোৰ ক’লা আয়তাকাৰ চিগনেচাৰ ছানগ্লাছ পৰিহিত আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেপ জগতৰ ইতিহাস থকা এজন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰে নেপালৰ প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক পৰিকাঠামো ভাঙি কাঠমাণ্ডুৰ মেয়ৰ হিচাপে কাম কৰিছিল ।
লাঠিৰ প্ৰতীকত নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বলেনে ৬১,৭৬৭ টা ভোট লাভ কৰি নেপালী কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ সৈনিকসকলক অনায়াসে পৰাভূত কৰে । ছিৰজানা সিঙে ৩৮,৩৪১ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিপিএন-ইউএমএলৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজধানীখনৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ কেশৱ স্থাপিতে ৩৮,১১৭টা ভোট লাভ কৰে । তাৰ মাত্ৰ চাৰি বছৰৰ পাছত এতিয়া ৩৫ বছৰীয়া যুৱকজন কেৱল স্থানীয় নেতা নহয়; তেওঁ দেশৰ ইতিহাসৰ অন্যতম কনিষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী ।
ইফালে, চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছত নেপালৰ নতুন সংসদৰ প্ৰথমখন বৈঠক বৃহস্পতিবাৰে আহ্বান কৰা হয়, য’ত নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে । পূৰ্বৰ সংসদ ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জেন-জিৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত ভংগ কৰা হৈছিল ।
নেপালী কংগ্ৰেছৰ সংসদ সদস্য তথা প্ৰতিনিধি সদনৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য অৰ্জুন নৰসিং কে চিয়ে সাংসদসকলক শপতবাক্য পাঠ কৰায় । সিংহ দৰবাৰস্থিত ফেডাৰেল সংসদৰ নিৰ্মাণাধীন বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান । যোৱা ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিনিধি সদনৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰ স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টিয়ে ১৮২ খন আসনেৰে সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ৷ তাৰ পিছতে ৩৮ খন আসন লাভ কৰে নেপালী কংগ্ৰেছে, ২৫ খন আসন লাভ কৰে চিপিএন-ইউএমএলে, ১৭ খন আসন লাভ কৰে নেপালী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে, ৭ খন আসন লাভ কৰে শ্ৰম সাংস্কৃতিক পাৰ্টি আৰু ৫খন আসন লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজাতন্ত্ৰ পাৰ্টীয়ে ।
আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি (আৰ এছ পি)ৰ পৰা ৫৭ জন, নেপালী কংগ্ৰেছ (এন চি)ৰ পৰা ২০ জন, চি পি এন (ই এম এল)ৰ পৰা ১৬ জন, নেপালী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (এন চি পি)ৰ পৰা ৯ জন, আৰু শ্ৰম সাংস্কৃতিক পাৰ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ পাৰ্টিৰ পৰা চাৰিজনকৈ সাংসদ নিৰ্বাচিত হয় । ১৬ মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে ।
ফাৰ্ষ্ট-পাষ্ট-দ্য-পষ্ট (এফপিটিপি) ব্যৱস্থাৰ অধীনত আৰএছপিয়ে ১২৫খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এনচিয়ে ১৯খন, ইউএমএলে ৯খন, এনচিপিয়ে ৮খন, শ্ৰম সাংস্কৃতিক পাৰ্টিয়ে ৩খন, আৰপিপিয়ে ১খন, আৰু এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে । সাংবিধানিক বিধান অনুসৰি ফেডাৰেল সংসদৰ নিম্ন সদন হিচাপে পৰিগণিত প্ৰতিনিধি সদনত মুঠ ২৭৫ জন সদস্য থাকে, য’ত ১৬৫ জন এফ পি টি পি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত আৰু ১১০ জন জন প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত ।
