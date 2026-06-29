ETV Bharat / international

ভাৰত-ছিচিলিৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ, কি কি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰই ?

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছিচিলি ভ্ৰমণকালত পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে দেশখনে সন্মুখীন হোৱা আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।

PM Modi visits Seychelles
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছিচিলি ভ্ৰমণ (X@MEAInida)
author img

By ANI

Published : June 29, 2026 at 7:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ভিক্টোৰিয়া (ছিচিলি): বৰ্তমান ছিচিলি ভ্ৰমণত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হয় ।দ্ৰুত টহলদাৰী বিমান আৰু ইউটিলিটি বাহনৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছিচিলি ভ্ৰমণকালত পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে দেশখনে সন্মুখীন হোৱা আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।

স্বাস্থ্যখণ্ডত চলি থকা সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে ছিচিলিত জনস্বাস্থ্য সেৱা আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ছখন এম্বুলেন্সৰ প্ৰথম চালান প্ৰেৰণ কৰা হয় । ছিচিলিক প্ৰদান কৰা উন্নয়নমূলক সাহায্যৰ ভিতৰত আছিল ছিচিলিৰ চৰকাৰক এখন দ্ৰুত টহলদাৰী বিমান, ছিচিলিৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীক ১০ খন ইউটিলিটি বাহন আৰু লেজাৰ ৰেডিয়েল শ্ৰেণীৰ নাৱৰ পাঁচটা ছেট ।

ছিচিলি চৰকাৰক ছখন এম্বুলেন্স, ৫০০ মেট্ৰিক চাউল আৰু ৮৫০০ মেট্ৰিক চিমেণ্টো প্ৰদান কৰা হয় ৷ ভাৰত আৰু ছিচিলিৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে এটা স্মাৰক উন্মোচন কৰা হয় । পেছাদাৰী আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাকেন্দ্ৰৰ বাবে ভাৰ্চুৱেল ভূমি পূজন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ছিচিলিৰ ক’ষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে পিএছ জোৰ’ষ্টাৰৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । কাঁচৰ ককপিটৰ সৈতে ডৰ্নিয়াৰ বিমানৰ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে । বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ছিচিলিয়ে ক’লিচন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ (চিডিআৰআই)ত যোগদান কৰিছে ।

সুষমা স্বৰাজ ইনষ্টিটিউট অৱ ফৰেইন চাৰ্ভিচ (এছএছআইএফএছ) আৰু ছিচিলি গণৰাজ্যৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় আৰু প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ মাজত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে বিনিময়, প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী, আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ জৰিয়তে এমঅ'এফএডি, ছিচিলি আৰু এছএছআইএফএছৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠানিক সহযোগিতা সক্ষম কৰে ।

ভাৰতীয় নেচনেল পেমেণ্টছ কৰ্পৰেশ্যন (এন পি চি আই) ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেমেণ্টছ লিমিটেড আৰু চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ছিচিলিৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি হয় । এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে ছিচিলিত ইউপিআই ডিজিটেল পেমেণ্ট আন্তঃগাঁথনি ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰিব আৰু পেমেণ্ট পৰিৱেশ তন্ত্ৰত বৃহৎ পৰিসৰৰ সহযোগিতাৰ পথ অন্বেষণ কৰিব ।

বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, জন ঔষধি আঁচনিৰ অধীনত মেছাৰ্ছ এইচ এল এল লাইফকেয়াৰ লিমিটেড আৰু ছিচিলিৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত চুক্তি হয় । এই চুক্তিৰ জৰিয়তে জন ঔষধি আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতৰ পৰা ছিচিলিলৈ সুলভ মূল্যৰ জেনেৰিক ঔষধ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ সুবিধা হ’ব ।

ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ (আইচিএআৰ) আৰু ছিচিলিৰ মীন, কৃষি আৰু নীলা অৰ্থনীতি মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু ২০২৬-২০৩১ চনৰ বাবে এক কৰ্ম পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হয় । এই বুজাবুজি চুক্তি আৰু কৰ্ম পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য হৈছে আইচিএআৰ আৰু ছিচিলি কৃষি বিভাগৰ মাজত যৌথ গৱেষণা, প্ৰশিক্ষণ আৰু কাৰিকৰী অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বিকশিত, প্ৰসাৰ আৰু ত্বৰান্বিত কৰা ।

ভাৰত আৰু ছিচিলিৰ মাজত প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই সন্ধিৰ লক্ষ্য হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা আৰু পলাতকসকলক প্ৰত্যাৰ্পণৰ আইনী কাঠামো উন্নত কৰা ।

ছিচিলিৰ পৰিবহণ, বন্দৰ আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত ছিচিলিৰ পতাকাযুক্ত জাহাজত নাৱিকৰ সেৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰমাণীকৰণৰ স্বীকৃতি সন্দৰ্ভত বুজাবুজিৰ চুক্তি হয় । এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে ভাৰতীয় নাৱিকসকলক ছিচিলিৰ পতাকাযুক্ত জাহাজত সেৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰমাণপত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

ছিচিলি চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় ৰপ্তানি-আমদানি বেংকৰ মাজতো চুক্তি কৰা হৈছে । এই চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি হাৰ্মিনীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ঘোষণা কৰা বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ অধীনত প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়ণত সহায় কৰা, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ছিচিলিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ ।

শান্তিপূৰ্ণ উদ্দেশ্যৰ বাবে বহিঃ মহাকাশৰ অন্বেষণ আৰু ব্যৱহাৰত সহযোগিতা সম্পৰ্কে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ছিচেলছ চৰকাৰৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি হয় । উপগ্ৰহৰ প্ৰয়োগ, মহাকাশ প্ৰযুক্তি, আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা এই বুজাবুজি চুক্তিৰ লক্ষ্য ।

নিউ ছিচিলি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ছিচিলি চৰকাৰৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি হয় । বিবৃতি অনুসৰি এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে নিউ ছিচিলি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ কাঠামো সৃষ্টি কৰে ।

ভাৰত আৰু ছিচিলিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ উদযাপন কৰিছে, আৰু এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিয়ে দুয়োখন দেশৰ চিৰস্থায়ী অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতীক হিচাপে এটা বিশেষ ল’গ’ মুকলি কৰে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ছিচিলিৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ মোদীৰ

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
ছিচিলি
পেট্ৰিক হাৰ্মিনি
ইটিভি ভাৰত
PM MODI VISITS SEYCHELLES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.