ভাৰতীয় নৃত্য-গীতেৰে নেডাৰলেণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিলে প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই

ভাৰতীয় নৃত্য-গীতেৰে নেডাৰলেণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিলে প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই
নেডাৰলেণ্ডৰ দ্য হেগত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে তেওঁক উষ্ম আদৰণি আদৰণি জনায় ৷
By ANI
Published : May 16, 2026 at 12:20 PM IST
দ্য হেগ (নেডাৰলেণ্ড): শনিবাৰে নেডাৰলেণ্ডত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, পাঁচ দেশৰ ভ্ৰমণত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে নেডাৰলেণ্ডৰ দ্য হেগত উপস্থিত হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই তাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে তেওঁক ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে উষ্ম আদৰণি আদৰণি জনায় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হোটেলত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সৈতে স্মৰণীয় মুহূৰ্ত কটায় আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু ধ্ৰুপদী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা শিল্পী গৌতমে তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ এএনআইক তেওঁ কয়, "আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ গৰ্ভা পৰিবেশন কৰিছিলো ৷ আমি তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলো আৰু আমি সকলো অতি সুখী ৷"
Sharing some more glimpses from the welcome by the Indian community in the Netherlands. pic.twitter.com/Pbh47hZ7kX— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
আন এগৰাকী শিল্পী ৰীমাই এই অভিজ্ঞতাক ‘অনন্য অভিজ্ঞতা’ বুলি অভিহিত কৰি কয়, "আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ পাই অতি সুখী অনুভৱ কৰিছিলো ৷ গোটেই অভিজ্ঞতাটো আছিল অনন্য ৷"
ইফালে এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কালি নেডাৰলেণ্ডত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়সকলে জনোৱা আদৰণি আছিল অসাধাৰণ । অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত কথক, ওডিছি, ভৰতনাট্যম, কুচিপুড়ি, মহিনিয়াট্টমকে ধৰি বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও গৰ্ভা নৃত্য পৰিবেশন কৰা হৈছিল ।"
Yesterday’s welcome by the Indian diaspora in the Netherlands was remarkable. The welcome included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam. It also included a Garba performance. pic.twitter.com/WCGJTgwD3z— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ ভ্ৰমণসূচীৰ প্ৰথম লক্ষ্যস্থান সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী (ইউএই)ৰ ভ্ৰমণ সামৰি শুকুৰবাৰে নেডাৰলেণ্ডৰ আমষ্টাৰডাম বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ৷ বিমানবন্দৰত তেওঁক ৰিয়াৰ এডমিৰেল লুডগাৰ ব্ৰুমমেলাৰ (এডজুটেণ্ট জেনেৰেল আৰু মহামহিম ৰজাৰ সামৰিক ঘৰৰ মুৰব্বী), ডাচ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টম বেৰেণ্ডচেন, নেডাৰলেণ্ডৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কুমাৰ টুহিনকে ধৰি ডাচ চৰকাৰৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে আদৰণি জনায় ৷
Geland in Amsterdam. Dit bezoek aan Nederland vindt plaats op een moment dat de vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU een belangrijke impuls heeft gegeven aan de handels- en investeringsbetrekkingen. Het biedt de kans om de banden te versterken op gebieden als… pic.twitter.com/zXk3HZHVVN— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ডাচ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰব জেটেনৰ লগতে ৰজা উইলেম-আলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰাণী মেক্সিমাকো সাক্ষাৎ কৰিব ৷ শনিবাৰে সামূহিক অনুষ্ঠানত ভাষণ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
পশ্চিম এছিয়াত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা ৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিদেশ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী (ইউএই)ৰ ভ্ৰমণ সামৰি বৰ্তমান নেডাৰলেণ্ডত আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ছুইডেন, নৰৱে’ আৰু ইটালী ভ্ৰমণ কৰিব ।