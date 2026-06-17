১৬ মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখামুখি মোদী-ট্ৰাম্প, বুধবাৰে বিয়লিলৈ মিলিত হ’ব আলোচনাত

১৬ মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখামুখি মোদী-ট্ৰাম্প, বুধবাৰে বিয়লিলৈ মিলিত হ’ব আলোচনাত
বুধবাৰে দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা, আঞ্চলিক আৰু বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By ANI
Published : June 17, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 7:11 AM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে হাত মিলোৱা দেখা যায় ৷ সুদীৰ্ঘ ১৬ মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে বৈঠকত মিলিত হয় মোদী-ট্ৰাম্প । সন্মিলনৰ দৃশ্যাৱলীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ট্ৰাম্পক হাঁহি হাঁহি সম্ভাষণ জনোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই বিশ্বৰ আন আন নেতাৰ কাষত আসন গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । অৱশ্যে সচৰাচৰ পূৰ্বৰ দৰে মোদী-ট্ৰাম্পৰ আলিংগন দেখা পোৱা নগ’ল । বুধবাৰে দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা, আঞ্চলিক আৰু বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ফ্ৰান্সৰ ইভিয়ানত উপস্থিত হয় ৷ ইয়াতেই বিশ্বৰ নেতাসকলে ইৰাণ আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ উত্থানলৈকে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে । সাতখন ৰাষ্ট্ৰৰ গোট (জি৭)ৰ নেতাসকলৰ লগতে চীন, ভাৰত, ব্ৰাজিল, কেনিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ প্ৰতিনিধিও ফ্ৰান্সৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত আছে । ভাৰতে অংশীদাৰ দেশ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই সন্মিলনত ৷ ইভিয়ান-লেছ-বেইনছত ১৫ জুনৰ পৰা ১৭ জুনলৈ ফ্ৰান্সে ৫২ সংখ্যক জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলন আয়োজন কৰিছে । কানাডা, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, জাপান, সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ, আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় সংঘক সামৰি লোৱা জি-৭ৰ অধ্যক্ষতা কৰিছে ফ্ৰান্সে ।
The interactions with world leaders continue at the G7 Summit in Evian.@G7 pic.twitter.com/ZOrAaffrcX— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
হোৱাইট হাউছৰ তথ্য মতে, বুধবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি বিয়লি ২.৪৫ বজাত (ভাৰতীয় সময় মতে সন্ধিয়া ৬.১৫ বজাত) প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । স্থানীয় সময় অনুসৰি বিয়লি ৩.৩০ বজাত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সংবাদ মাধ্যমক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আঞ্চলিক নিৰাপত্তা গতিশীলতাক সলনি কৰা অপাৰেচন সেন্দূৰৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত এয়া হ’ব প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ।
Shared my thoughts at the Outreach Session on ‘Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity’ at the G7 Summit in Evian. In a world that is getting more interconnected and interdependent than ever before, this subject becomes all the more vital. But,… pic.twitter.com/NjNddWGtFF— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নি, ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয়ৰ ষ্টাৰমাৰ আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেইখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা । ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে আয়োজন কৰা গালা ডিনাৰতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে ।
Before the start of the proceedings at the G7 Summit in Evian this afternoon.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Always insightful to exchange perspectives with G7 leaders.@G7 pic.twitter.com/54wJN40uan
শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা জি-৭ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকল হ’ল ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নি, কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নি, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি, ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ কিয়ৰ ষ্টাৰমাৰ আৰু জাৰ্মানীৰ চেন্সেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জ ।
With fellow leaders at the G7 Summit in Evian.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
We will keep working together to advance prosperity, sustainability and human well-being.@G7 pic.twitter.com/yUUV89f8vh
সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জি-৭ দেশৰ নেতা, অংশীদাৰ দেশ, বিশ্ব বেংক আৰু আফ্ৰিকান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে “নতুন অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি পুনৰ নিৰ্মাণ” শীৰ্ষক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ এক অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা ।
The India-Slovakia friendship is all set to grow even stronger!— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Highlights from a very special visit. pic.twitter.com/BJacp9jPK5
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰি ইয়াক “ঐতিহাসিক আৰু উৎপাদনশীল” বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এই ভ্ৰমণৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব । ভাৰত-শ্লোভাকিয়াৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰতাক প্ৰতিফলিত কৰা এক বিশেষ ইংগিত প্ৰদান কৰি শ্লোভাকিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰবাৰ্ট ফিকোৱে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিদায় দিয়ে । এক্সত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্লোভাক চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ আতিথ্য আৰু উষ্ম আদৰণিৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জেনেভাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী