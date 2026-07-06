ETV Bharat / international

এক্ট ইষ্ট পলিচী অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইণ্ডোনেছিয়াত উপস্থিত

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব সুদৃঢ় কৰা ।

PM MODI INDONESIA TOUR
জাকাৰ্টাৰ বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জাকাৰ্টা(ইণ্ডোনেছিয়া): তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণসূচীৰে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাত উপস্থিত হয় ৷ ইণ্ডোনেছিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিমানখন ইণ্ডোনেছিয়াৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে দেশখনৰ বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিমানখনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক আদৰণি জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তিনিদিনীয়া এই ভ্ৰমণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব সুদৃঢ় কৰা ।

PM MODI INDONESIA TOUR
কৰমৰ্দনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিছে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে (ANI)

উল্লেখ্য যে, ৬-৮ জুলাইলৈ ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ব্যস্ত থাকিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছিল ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো ছুবিয়ান্তো ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে ৷

PM MODI INDONESIA TOUR
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন (ANI)

বিমানবন্দৰত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনোৱা হয় ৷ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা মাত্ৰকে ‘‘ভাৰত মাতা কী জয়’’ আৰু ‘‘মোদী মোদী’’ ধ্বনিৰে আদৰণি জনায় ৷

PM MODI INDONESIA TOUR
এজাক অত্যুৎসাহী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ANI)

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী জাকাৰ্টাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে এই ভ্ৰমণক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । এগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয়, ‘‘এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা পাম । মই অতিশয় উৎসাহিত ।’’ আন এগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি আপোনাক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমেৰে আদৰিছো ৷’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো ছুবিয়ান্তো বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকি তেওঁক আদৰণি জনোৱা কাৰ্যত আপ্লুত হৈ পৰে ৷ বিভিন্ন খণ্ডত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্বই অধিক অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত-ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত এলানি আলোচনা হ’ব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৰ সৈতে জাকাৰ্টাৰ প্ৰম্বানন মন্দিৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰিব । সামাজিক মাধ্যমত এই সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘জাকাৰ্টাত উপস্থিত হ'লোঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো ছুবিয়ান্তোৱে মোক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনোৱাৰ ধৰণটোৱে মোৰ হৃদয় গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছে । ২০১৮ চনত আমি আমাৰ সম্পৰ্কক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰিছিলো, যিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে, ‘‘এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো ছুবিয়ান্তো আৰু মই বিভিন্ন খণ্ডত এই অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হ’ম । ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো আৰু মই জাকাৰ্টাৰ প্ৰম্বানন মন্দিৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰিম । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশবাসীৰ মাজত সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক গভীৰ হ'ব । ইণ্ডোনেছিয়াত থকাৰ সময়তে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক লগ পোৱাৰ বাবে ময়ো আগ্ৰহী ।’’

ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ সামুদ্ৰিক প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰখনলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া চতুৰ্থটো ভ্ৰমণ ৷ ২০১৮ চনৰ মে’ মাহত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আনুষ্ঠানিকভাৱে সামগ্ৰিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথমটো দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ ।

উল্লেখ্য যে, ইণ্ডোনেছিয়া আছিয়ান(ASEAN) অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশ ৷ ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২৪.৭৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷ বৰ্তমান ১৩০ টাতকৈও অধিক ভাৰতীয় উদ্যোগে ইণ্ডোনেছিয়াৰ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন খণ্ডত সক্ৰিয়ভাৱে বিনিয়োগ কৰি আছে ৷

জটিল খনিজ খণ্ডত সহযোগিতা দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ এক মূল বিষয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । জটিল খনিজ খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডোনেছিয়া আগশাৰীৰ দেশ, য’ত বিশ্বৰ মুঠ নিকেলৰ প্ৰায় ২১ শতাংশ মজুত আছে ৷ সমান্তৰালকৈ ই তাম, বক্সাইট আৰু টিন উৎপাদনকাৰী বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ দেশ । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰখনত দ্বি-পাক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা আৰু বাণিজ্যিক মাধ্যমসমূহক গাঁথনিগতভাৱে শক্তিশালী কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: অপেক্ষা ১৭ জুলাইলৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন ৰে’লৰ

TAGGED:

মোদীৰ ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ
PM MODI ARRIVES IN INDONESIA
ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী
PM MODI 3 NATION TOUR
PM MODI INDONESIA TOUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.