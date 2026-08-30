প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ উজবেকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘অলিয় দৰাজালি ডাষ্টলিক’ প্ৰদান
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্মান দেশবাসীৰ লগতে ভাৰত আৰু উজবেকিস্তানৰ মাজত থকা বন্ধুত্বৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে ।
Published : August 30, 2026 at 7:43 PM IST
তাছকেন্দ(উজবেকিস্তান): দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্প্ৰতি উজবেকিস্তান ভ্ৰমণত ব্যস্ত আছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দেওবাৰে উজবেকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাজ্যিক সন্মান ‘অলিয় দৰাজালি ডাষ্টলিক’ প্ৰদান কৰা হয় । ভাৰত-উজবেকিস্তানৰ কৌশলগত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
উজবেকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাভকত মিৰ্জিঅ’য়েভে তাছকেন্দত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে । সন্মান লাভৰ পাছত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘এই সন্মানে ভাৰত আৰু উজবেকিস্তানৰ মাজত চিৰস্থায়ী বন্ধুত্ব আৰু অংশীদাৰিত্বক উদযাপন কৰিছে ৷ এয়া মোৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।’’
এই সন্মানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উজবেকিস্তানৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনায় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই সন্মান ১৪ নিযুত ভাৰতীয়ৰ ।মই এই সন্মান তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ভাৰত আৰু উজবেকিস্তানৰ মাজত থকা বন্ধুত্বৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছো ।’’
তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সন্মানক ভাৰত আৰু উজবেকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা একতা, বিশ্বাস আৰু মৰমৰ প্ৰমাণ বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ আশা কৰে যে এই সন্মানে দুয়োখন দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ মাজত থকা বন্ধুত্বক আগুৱাই নিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।
অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, ‘‘আপুনি 'ডাষ্টলিক' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যাৰ লগত ভাৰতৰ জনসাধাৰণো অতি পৰিচিত । আমাৰ দেশত এনেকুৱা এটা পৰিয়াল নাই, যিয়ে দিনটোত এশবাৰ 'দোষ্ট' শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু আজি আপুনি সঁচাকৈয়ে 'ডাষ্টলিক'ৰ মনোভাৱক মূৰ্ত কৰি তুলিছে । ডাষ্টলিক মানে বন্ধুত্ব ।’’
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উজবেকিস্তানত উপস্থিত হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিখন হোটেলত বাহৰ পাতিছে, তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘তাছকেন্দৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ মৰম আৰু আদৰত অভিভূত ৷ আমাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী লোকসকলে ভাৰত আৰু উজবেকিস্তানৰ মাজত এক সেতু হিচাপে কাম কৰে ৷ লগতে আমাৰ দেশবাসীৰ মাজত বন্ধুত্বৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলে তেওঁৰ আগমনৰ উদ্দেশ্যি প্ৰস্তুত কৰা আকৰ্ষণীয় কথক আৰু আন্দিজান পোলকা নৃত্য উপভোগ কৰে ৷ উজবেকিস্তানৰ সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভাৰতীয় বিখ্যাত গীত ‘উদে জব-জব জুলফেইন তেৰী’ত উজ্জ্বলভাৱে নৃত্য কৰাও দেখিছিল ।
লগতে পঢ়ক: অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, ভাৰতৰ ডিএনএত আছে: আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত