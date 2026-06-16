ETV Bharat / international

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ প্ৰদান

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ (ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ) প্ৰদান ৷ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৩৩ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান ।

PM Modi receives Slovakia's highest award
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান (IANS)
author img

By PTI

Published : June 16, 2026 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ব্ৰাটিছলাভা: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান প্ৰদান ৷ সোমবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ (ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ) প্ৰদান কৰা হয় । এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৩৩ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান । ব্ৰাটিছলাভাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত শ্লোভাকিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পিটাৰ পেলেগ্ৰিনিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ।

মোদীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘আজি সন্ধিয়া ব্ৰাটিছলাভাত দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ (ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ) লাভ কৰি সন্মানিত । এই সন্মানৰ বাবে শ্লোভাকিয়া জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । এই সন্মান ভাৰতৰ ১৪০ কোটি জনসাধাৰণৰ ৷ ভাৰত আৰু শ্লোভাকিয়াৰ মাজৰ চিৰস্থায়ী বন্ধুত্বৰ বাবে এই বঁটা উৎসৰ্গা কৰিছোঁ ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বঁটাক ভাৰত আৰু শ্লোভাকিয়াৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰা বিশ্বাস আৰু মৰমৰ প্ৰমাণ বুলি অভিহিত কৰে ৷ এই সন্মানে দুয়োখন দেশৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ বিশেষ বন্ধুত্বক আগুৱাই লৈ যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ।

অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ (ফাৰ্ষ্টক্লাছ) হৈছে শ্লোভাকিয়াই একান্তভাৱে বিদেশী নাগৰিকক প্ৰদান কৰা সৰ্বোচ্চ অসামৰিক আৰু সামৰিক ৰাষ্ট্ৰ সন্মান । এসপ্তাহজোৰা ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ব্ৰাটিছলাভাত উপস্থিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী । ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইউৰোপীয় দেশখনলৈ এয়া প্ৰথম ভ্ৰমণ ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু শ্লোভাকিয়াই এক ব্যাপক অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নীত কৰিছিল ৷ প্ৰব্ৰজন, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে একাধিক ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ১১খন চুক্তি দৃঢ় কৰিছিল দুয়োখন দেশে ।

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৰমুজ পাৰ হ’ব দিশা; শুকুৰবাৰে উপস্থিত হ’ব গুজৰাটত

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
শ্লোভাকিয়া
দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ
ইটিভি ভাৰত
SLOVAKIAS HIGHEST AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.