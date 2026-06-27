ছিচিলিত জোনাথনৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; কিহৰ বাবে বিখ্যাত জোনাথন
জোনাথনৰ জন্ম আনুমানিক ১৮৩২ চনত । সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান জোনাথনৰ বয়স প্ৰায় ১৯৪ বছৰ ।
By PTI
Published : June 27, 2026 at 7:56 PM IST
ভিক্টোৰিয়া (ছিচিলি) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমান দ্বীপৰাষ্ট্ৰ ছিচিলি ভ্ৰমণত আছে । এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচীত শনিবাৰে মোদীয়ে ৰাজধানী চহৰখনৰ ছিচিলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভিদ উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰে । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বীপৰাষ্ট্ৰখন ভ্ৰমণে এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সংযোগৰ সূচনা কৰিছে ।
উদ্ভিদ উদ্যানখন পৰিভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োগৰাকী নেতাৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আৰু দেশ দুখনৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাটো প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।
Visited the Giant Tortoise Enclosure at the Seychelles National Botanical Garden with President Dr. Patrick Herminie.— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
The Aldabra Giant Tortoise, which is native to Seychelles, is among the largest and longest-living species on Earth, with some of them witnessing over two… pic.twitter.com/995s3bfawf
ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভিদ উদ্যানখন ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল জীৱিত স্থলজ প্ৰাণী জোনাথনক সাক্ষাৎ কৰে । লগতে তেওঁ উদ্যানখনত এটি গছপুলি ৰোপণ কৰি তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জোনাথনৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ ফটো নিজৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
Vwala serten ekstre sa lakey salere lo erport Sesel.— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
Mon remersye bann dyaspora Endyen pour zot lafeksyon. pic.twitter.com/N7exmIrELh
জোনাথন হৈছে ছিচিলিৰ এটা বিশালকায় কাছ । জোনাথনৰ জন্ম আনুমানিক ১৮৩২ চনত । সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান জোনাথনৰ বয়স প্ৰায় ১৯৪ বছৰ । আনহাতে, জোনাথনক বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি জীৱিত স্থলজ প্ৰাণী হিচাপে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰায় দুটা শতিকা ধৰি বিশ্বৰ বহু ঐতিহাসিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ অহা জোনাথনে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি পৃথিৱীৰ নাটকীয় পৰিৱৰ্তনৰ সন্মুখীন হৈ জীয়াই আছে ।
A very special ceremony, highlighting a shared commitment to a greener planet!— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
At the Seychelles National Botanical Garden, took part in the Joint Tree Plantation Ceremony with President Dr. Patrick Herminie.
We planted the iconic Coco de Mer, which is unique to Seychelles.… pic.twitter.com/OewAPYn3UB
ভাৰত-ছিচিলিৰ মাজৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।
এই সুন্দৰ স্থানখনত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X যোগে নিজৰ ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ে পোষ্ট কৰে, “ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ পেট্ৰিক হাৰ্মিনীৰ সৈতে ছিচিলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভিদ উদ্যানলৈ গৈ আছোঁ ।”
On the way to the Seychelles’ National Botanical Garden with President Dr. Patrick Herminie.@StateHouseSey pic.twitter.com/ZgjgXrYHNw— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে দেশখনৰ ৰাজধানীত উপস্থিত হয় আৰু দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নীতকৰণৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত আনুষ্ঠানিক ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচী আৰম্ভ কৰে ।
ছিচিলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । আনহাতে, দেশখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নিজৰ আশা ব্যক্ত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই ভ্ৰমণৰ পৰা বহুত উপকাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক দৃঢ় হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
Amazing cultural connect!— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
The welcome at the airport in Seychelles included a dance from Kutch.
The manner in which our diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. pic.twitter.com/KFRtE7ZyG3
আনহাতে, দেশখনত লাভ কৰা উষ্ম আদৰণি আৰু অভ্যৰ্থনাৰ কথা উল্লেখ কৰি X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰত ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিয়ে আগবঢ়োৱা আদৰণিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । নিজৰ পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছিচিলিক ভাৰত মহাসাগৰৰ এক “মূল্যৱান সামুদ্ৰিক অংশীদাৰ” আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ এই কথাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে বৰ্তমান চলি থকা আলোচনাৰ দ্বাৰা ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব আৰু দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ পাৰস্পৰিক লাভৰ বাবে সহযোগিতাক আগবঢ়াই নিব ।
Landed in Seychelles.— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
Deeply appreciate the warm welcome extended at the airport by Dr. Patrick Herminie.
Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Looking forward to a productive visit aimed at further strengthening our longstanding ties… pic.twitter.com/fpCX0ZiA4Q
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনৰ সময়ত দেশখনৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ মাজতো ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X পোষ্টত তেওঁলোকৰ আদৰণিৰ এক আভাস দাঙি ধৰি ইয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । লগতে কয় যে তেওঁৰ আগমনৰ সময়ত ভাৰতীয় সমাজে দেখুওৱা মৰমৰ বাবে তেওঁ কৃতজ্ঞ । এই উৎসাহজনক আদৰণিয়ে উক্ত পাৰস্পৰিক সম্বন্ধকো উজ্জ্বল কৰি তোলে যিয়ে দুয়োখন দেশক একত্ৰিত কৰে । উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনলৈ তিনিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে ছিচিলিত উপস্থিত হয় ।
এই কূটনৈতিক যাত্ৰা দেশখনৰ বাবে এক ডাঙৰ ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিৰ সৈতে খাপ খাইছে । কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচী দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, দেশখনলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ X পোষ্টত এই সময়ছোৱাৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে, "এই বছৰ এয়া আৰু অধিক বিশেষ কাৰণ ই হৈছে সোণালী জয়ন্তী উদযাপন ।"
তেওঁ এই ভ্ৰমণৰ অন্তৰালৰ বিস্তৃত কূটনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ কথাও স্পষ্ট কৰে । তেওঁ এই দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনক “মূল্যৱান সামুদ্ৰিক প্ৰতিবেশী” হিচাপে উল্লেখ কৰাৰ লগতে নতুন দিল্লীৰ 'ভিজন মহাসাগৰ' তথা 'গ্ল'বেল ছাউথ'ৰ দৃষ্টিভংগীক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে চলি থকা পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
বিমানবন্দৰত প্ৰাৰম্ভিক অভ্যৰ্থনা আৰু সাংস্কৃতিক সংযোগৰ পিছত এতিয়া এই ভ্ৰমণসূচীৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা হ'ব ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে যে দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ছিচিলিৰ মাজত সহযোগিতাৰ সকলো দিশত বিস্তাৰিতভাৱে মূল্যায়ন কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, উন্নয়নমূলক সহযোগিতা, সামৰ্থ্য বৃদ্ধি আৰু কৌশলগত প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব সামৰি লোৱা হৈছে । তেওঁলোকে আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিব ।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ পূৰ্বে নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে কৰা এটা X পোষ্টত কয়, “মই মোৰ বন্ধু ছিচিলি গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ পেট্ৰিক হাৰ্মিনিৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ আছোঁ ।”
তদুপৰি, এই গভীৰ দ্বিপাক্ষিক বন্ধনক অধিক দৃঢ় কৰি তুলিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাত আনুষ্ঠানিক ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ কথা আছে ।
তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমণসূচী সন্দৰ্ভত নিজৰ উৎসাহ পুনৰবাৰ দোহাৰি মন্তব্য কৰে, "এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাত ভাষণ প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰি মই সন্মানিত হৈছোঁ । মই তাত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক লগ পোৱাৰ বাবেও আগ্ৰহী হৈ আছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰ মতে, ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলটোৱে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে । দুয়োখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ মাজত সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু আৰ্থিক সম্বন্ধ আছে । ২০১৫ চনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বীপপুঞ্জটোলৈ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণে সহযোগিতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰাৰ লগতে শক্তিশালী মিত্ৰতাক শক্তিশালী কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।