প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন
প্ৰস্তাৱিত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি, দ্বি-পাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্ক আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ওপৰত বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
Published : June 17, 2026 at 11:04 PM IST
নতুন দিল্লী: ৫২ সংখ্যক জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অন্তিমটো দিনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয় ৷
এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ আগত নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে ৷ ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত প্ৰস্তাৱিত শান্তি চুক্তিত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত থকাৰো দাবী তোলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
'
Sharing my remarks during the meeting with President Trump.@POTUS @realDonaldTrump https://t.co/48Jqv6uka0— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
জি-৭ সন্মিলনৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পে প্ৰস্তাৱিত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্ক, পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা কৰে । আমেৰিকাৰ সামৰিক আক্ৰমণত বাণিজ্যিক জাহাজত থকা তিনি ভাৰতীয় নাৱিক নিহত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় ।
বৈঠকৰ প্ৰাৰম্ভণিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰি সুখী বুলি ব্যক্ত কৰিছিল ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি যোৱাবাৰ ৱাশ্বিংটনত সাক্ষাৎ কৰিছিলো আৰু তেতিয়াৰে পৰাই আমাৰ সম্পৰ্ক উন্নত হৈছে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ দুয়োখন দেশে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ চেষ্টা কৰাটো অতি আনন্দৰ কথা ৷ আমি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি আছো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিম এছিয়াত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বীজ সিঁচাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ ভূমিকাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় ৷ তেওঁ লগতে কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি কৰি ৰখাটো বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।
Sharing my remarks during the meeting with President Trump.@POTUS @realDonaldTrump https://t.co/48Jqv6uka0— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
এই বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি সদায়ে কৈ আহিছো যে সামুদ্ৰিক যাত্ৰাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব ৷ লাখ লাখ ভাৰতীয় নাৱিকে সমুদ্ৰৰ বাণিজ্যিক খণ্ডত কাম কৰি আছে । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । মই নিশ্চিত যে এই চুক্তিত(ইৰাণৰ সৈতে) নাৱিকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ।’’
আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এই বৈঠক কল্পনীয় বুলি অভিহিত কৰে । পশ্চিম এছিয়াত নতুন দিল্লীৰ কিবা ভূমিকা আছে নেকি বুলি সাংবাদিকে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সোধাত তেওঁ কয়, ‘‘মই ভাবো যে যেতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নেতা হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে ভাৰতে সকলো কামতে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব । ভাৰতে এইক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷’’
ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত উত্তেজনা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে এনেদৰে কয়, ‘‘মই যেতিয়ালৈকে হোৱাইট হাউছত আছো, তেতিয়ালৈকে ভাৰতে আমেৰিকাত বন্ধু বিচাৰি পাব ।’’
লগতে পঢ়ক: মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট