ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
বিদেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ কৰি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
By ANI
Published : May 20, 2026 at 6:37 PM IST
ৰোম (ইটালী) : ১৫ মে'ৰ পৰা বিদেশ ভ্ৰমণত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ককে ধৰি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । এই বৈঠক সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে এআই, খনিজ আৰু মহাকাশৰ দৰে ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহযোগিতা কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "ৰোমত ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । আমি ভাৰত-ইটালীৰ বন্ধুত্বৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, য'ত বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । আমি এআই, খনিজ পদাৰ্থ, মহাকাশ আৰু পাৰমাণৱিক শক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহযোগিতা কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ।"
Met President Sergio Mattarella in Rome. We discussed different aspects relating to the India-Italy friendship, including trade, investment and cultural linkages. We talked about how our nations can collaborate in areas such as AI, critical minerals, space and nuclear energy.… pic.twitter.com/9CcbLqfbL2— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালেও এই বৈঠক সন্দৰ্ভত কয় যে দুয়োগৰাকী নেতাই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ইটালীৰ শক্তিশালী আৰু চিৰস্থায়ী অংশীদাৰিত্বক পুনৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলোচনা কৰে । বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, সেউজ ইন্ধন, এআই আৰু সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰে ।"
PM @narendramodi called on the President Sergio Mattarella of the Italian Republic. The two leaders reaffirmed the strong and enduring India-Italy partnership and held discussions in areas including trade, technology, innovation, clean energy, AI and culture. They also exchanged… pic.twitter.com/e2EconbEWA— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 20, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত মঙলবাৰে ইটালীত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল'নিৰ সৈতে তেওঁ নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়ামত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হয় ।
লগতে পঢ়ক :
ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো