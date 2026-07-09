মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা

মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হয় ৷ ৮-১০ জুলাইলৈ চলিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক পুনৰ সজীৱ কৰি তোলা ৷
By ANI
Published : July 9, 2026 at 8:05 AM IST
মেলবৰ্ণ (অষ্ট্ৰেলিয়া) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজক সাক্ষাৎ কৰে । তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় সমাজে তেওঁক বিশাল কাৰ্যসূচীৰে আদৰণি জনায় ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ৷ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত দুয়োখন দেশৰ ভাগ-বতৰা কৰা ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
The weather in Melbourne may be cold but the warmth of the welcome from the Indian community was truly unforgettable. Their affection and unwavering bond with India continue to be a source of immense joy and pride. pic.twitter.com/FdMwfCSCu2— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল মা তুঝে চালামক উপস্থাপন কৰা অষ্ট্ৰেলিয়া এন-ইণ্ডিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ অনুষ্ঠান ৷
এক্সত অনুষ্ঠানটোৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি মোদীয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়া-ইণ্ডিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ হৃদয়স্পৰ্শী উপস্থাপন 'মা তুঝে চালাম' অতি উত্তম আছিল ৷ সংগীতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ বন্ধন কেনেকৈ শক্তিশালী কৰে ই সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷"
The Australian-India Orchestra’s soulful presentation of ‘Maa Tujhe Salaam’ was wonderful. It beautifully demonstrated how music strengthens the bonds between our people. My compliments to every member of the orchestra for this memorable performance. It also shows the global… pic.twitter.com/YqQMZEJux3— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
তেওঁ আৰু কয়, "এই স্মৰণীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ প্ৰতিজন সদস্যক অভিনন্দন ৷ আমি 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বব্যাপী জনপ্ৰিয়তাও প্ৰতিফলিত হৈছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ ডিডগেৰিডু আৰু ভাৰতৰ তবলাৰ যুগলবন্দী উপভোগ কৰে ৷ শিল্পী ৰণ মাৰেই ডিডজেৰিডু আৰু ড° ছেম ইভান্সে তবলা পৰিবেশন কৰিছিল ৷
Witnessed a truly exceptional musical performance featuring Australia’s ancient Didgeridoo and India’s Tabla. The harmony between these two timeless instruments beautifully reflected the deep cultural connect between our two nations.— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
Compliments to Mr. Ron Murray and Dr. Sam… pic.twitter.com/GTZtym4qur
এই অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি মোদীয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাচীন ডিডজেৰিডু আৰু ভাৰতৰ তাবলাৰ সঁচাকৈয়ে ব্যতিক্ৰমী সংগীত পৰিবেশনৰ সাক্ষী হৈছিলো । এই দুটা কালজয়ী বাদ্যযন্ত্ৰৰ মাজৰ সমন্বয়ে আমাৰ দুয়োটা জাতিৰ মাজত গভীৰ সাংস্কৃতিক সংযোগক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছিল ৷"
সংগীত পৰম্পৰা সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবেও তেওঁ শিল্পীসকলক প্ৰশংসা কৰে ৷
সামূহিক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কথক নৃত্য উপভোগ কৰি এক্সত শিল্পীসকলৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷
Delighted to witness an outstanding Kathak performance during the welcome by the Indian community in Melbourne. Glad to see Indian dances becoming popular across Australia. pic.twitter.com/HiJCp4k5cv— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
তেওঁ কয়, "মেলবৰ্ণত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত এক অসাধাৰণ কথক নৃত্যৰ সাক্ষী হৈ আনন্দিত হৈছো । সমগ্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়াতে ভাৰতীয় নৃত্য জনপ্ৰিয় হোৱা দেখি আনন্দিত হৈছো ৷"
তিনিদিনীয়া এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আলবানীয়ে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, শিক্ষা, গতিশীলতা, আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা আদি বিষয়ত ব্যাপক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Landed in Melbourne, Australia. This visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. I look forward to the talks with Prime Minister Albanese. I will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora which is an important pillar of… pic.twitter.com/Qu8BeAAeGm— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দিয়া বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল যে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণে উদীয়মান আৰু জটিল প্ৰযুক্তি, ক্ৰীড়া, আৰু ক্ৰীড়া বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াত নিজৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিউজিলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিব, যিটো তেওঁৰ তিনিখন দেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায় ৷