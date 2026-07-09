ETV Bharat / international

মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হয় ৷ ৮-১০ জুলাইলৈ চলিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক পুনৰ সজীৱ কৰি তোলা ৷

PM MODI 3 NATION TOUR
মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (DD NEWS)
author img

By ANI

Published : July 9, 2026 at 8:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেলবৰ্ণ (অষ্ট্ৰেলিয়া) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মেলবৰ্ণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজক সাক্ষাৎ কৰে । তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হয় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় সমাজে তেওঁক বিশাল কাৰ্যসূচীৰে আদৰণি জনায় ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ৷ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত দুয়োখন দেশৰ ভাগ-বতৰা কৰা ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল মা তুঝে চালামক উপস্থাপন কৰা অষ্ট্ৰেলিয়া এন-ইণ্ডিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ অনুষ্ঠান ৷

এক্সত অনুষ্ঠানটোৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি মোদীয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়া-ইণ্ডিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ হৃদয়স্পৰ্শী উপস্থাপন 'মা তুঝে চালাম' অতি উত্তম আছিল ৷ সংগীতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ বন্ধন কেনেকৈ শক্তিশালী কৰে ই সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷"

তেওঁ আৰু কয়, "এই স্মৰণীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ প্ৰতিজন সদস্যক অভিনন্দন ৷ আমি 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বব্যাপী জনপ্ৰিয়তাও প্ৰতিফলিত হৈছে ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ ডিডগেৰিডু আৰু ভাৰতৰ তবলাৰ যুগলবন্দী উপভোগ কৰে ৷ শিল্পী ৰণ মাৰেই ডিডজেৰিডু আৰু ড° ছেম ইভান্সে তবলা পৰিবেশন কৰিছিল ৷

এই অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি মোদীয়ে কয়, "অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাচীন ডিডজেৰিডু আৰু ভাৰতৰ তাবলাৰ সঁচাকৈয়ে ব্যতিক্ৰমী সংগীত পৰিবেশনৰ সাক্ষী হৈছিলো । এই দুটা কালজয়ী বাদ্যযন্ত্ৰৰ মাজৰ সমন্বয়ে আমাৰ দুয়োটা জাতিৰ মাজত গভীৰ সাংস্কৃতিক সংযোগক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছিল ৷"

সংগীত পৰম্পৰা সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবেও তেওঁ শিল্পীসকলক প্ৰশংসা কৰে ৷

সামূহিক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কথক নৃত্য উপভোগ কৰি এক্সত শিল্পীসকলৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷

তেওঁ কয়, "মেলবৰ্ণত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত এক অসাধাৰণ কথক নৃত্যৰ সাক্ষী হৈ আনন্দিত হৈছো । সমগ্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়াতে ভাৰতীয় নৃত্য জনপ্ৰিয় হোৱা দেখি আনন্দিত হৈছো ৷"

তিনিদিনীয়া এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আলবানীয়ে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, শিক্ষা, গতিশীলতা, আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা আদি বিষয়ত ব্যাপক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দিয়া বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল যে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণে উদীয়মান আৰু জটিল প্ৰযুক্তি, ক্ৰীড়া, আৰু ক্ৰীড়া বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াত নিজৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিউজিলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিব, যিটো তেওঁৰ তিনিখন দেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায় ৷

লগতে পঢ়ক : অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মৃত্যুৰ ভাবুকি; তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ

ইণ্ডোনেছিয়া-অষ্ট্ৰেলিয়া-নিউজীলেণ্ড অভিমুখে উৰা মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ইণ্ডোনেছিয়াক ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ যোগান ধৰিব ভাৰতে: মালাক্কা প্ৰণালীৰ ছাবাং বন্দৰ উন্নয়নৰ যৌথ পদক্ষেপ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
এণ্টনি আলবানিজ
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI 3 NATION TOUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.