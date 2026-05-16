"ইউ এ ই মোৰ দ্বিতীয় ঘৰ" বুলি আবুধাবিত কৈ থৈ নেডাৰলেণ্ডত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
নেডাৰলেণ্ডত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুকুৰবাৰে ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানক সাক্ষাৎ কৰে ৷
By ANI
Published : May 16, 2026 at 7:10 AM IST
আমষ্টাৰডাম: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ দুদিনীয়া নেডাৰলেণ্ড ভ্ৰমণক অৰ্ধপৰিবাহী, জলশক্তি আদিকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ এক সুযোগ বুলি শনিবাৰে অভিহিত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ ডাচ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰব জেটেনক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ৰজা উইলেম-আলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰাণী মেক্সিমাকো সাক্ষাৎ কৰিব । একেদিনাই অৰ্থাৎ শনিবাৰে তেওঁ নেডাৰলেণ্ডত বসবাস কৰা ভাৰতীয় সমাজকো সম্বোধন কৰিব ।
"আমষ্টাৰডামত অৱতৰণ । নেডাৰলেণ্ডৰ এই ভ্ৰমণ এনে এটা সময়ত কৰা হৈছে যেতিয়া ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সংযোগক এক বৃহৎ গতি প্ৰদান কৰিছে । ই অৰ্ধপৰিবাহী, জলশক্তি আৰু অধিক ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰব জেটেনৰ সৈতে মই আলোচনা কৰিম আৰু মহামহিম ৰজা উইলেম-এলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰাণী মেক্সিমাকো আহ্বান জনাম । ময়ো আগ্ৰহী ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমত ৷ আনহাতে দেশখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাই নেডাৰলেণ্ডৰ এডজুটেণ্ট জেনেৰেল তথা ৰজাৰ সামৰিক গৃহৰ মুৰব্বী ৰিয়াৰ এডমিৰেল লুডগাৰ ব্ৰুমেলাৰ, ডাচ্চ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টম বেৰেণ্ডচেন আৰু নেডাৰলেণ্ডত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কুমাৰ তুহিনৰ লগতে ডাচ্চ চৰকাৰৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ।প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে ।
নেডাৰলেণ্ডত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুকুৰবাৰে ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানক সাক্ষাৎ কৰি দেশখনৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জোৰ দি কয় যে পশ্চিম এছিয়াত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আঞ্চলিক অস্থিৰতাৰ মাজতে নতুন দিল্লীয়ে আবুধাবিৰ সৈতে “কান্ধত পৰা মিলাই” থিয় দিছে ।
বৈঠকত ইউ এ ইৰ নেতৃত্বক সম্বোধন কৰি মোদীয়ে ইউ এ ইক তেওঁৰ “দ্বিতীয় ঘৰ” বুলি অভিহিত কৰি তেওঁক দিয়া উষ্ম আদৰণিৰ বাবে আমিৰশ্বাহী পক্ষক ধন্যবাদ জনায় ।
"এই উষ্ম আদৰণিৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে মই মোৰ দ্বিতীয় ঘৰলৈ আহিছো ৷" মোদীয়ে কয় ৷
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ইউ এ ইৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ব্যক্তিগতভাৱে আগ্ৰহী বুলিও কয় । আলোচনাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়- "আমি ইউ এ ইৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো । ইউ এ ইক যিদৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে সেয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।"
তেওঁ ইউ এ ইৰ নেতৃত্বত “ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য, নিৰাপত্তা আৰু আঞ্চলিক অখণ্ডতা” বজাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাকো আদৰণি জনায় ।
কঠিন সময়ত উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউ এ ই চৰকাৰ আৰু ৰজাৰ পৰিয়ালক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
