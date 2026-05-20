ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো

ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো
ইটালীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীক উষ্ম আদৰণি জনায় জৰ্জিয়া মেল’নিয়ে ৷ ইয়াৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাই ৮০ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মিত ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়াম ভ্ৰমণ কৰে ৷
By ANI
Published : May 20, 2026 at 10:24 AM IST
ৰোম (ইটালী): পাঁচ ৰাষ্ট্ৰৰ ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তিম পৰ্যায়ত মঙলবাৰে ইটালীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ ইটালীত অৱতৰণৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰোমত সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিক ৷ দুয়ো একেলগে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷
ইয়াৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাই ৮০ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মিত ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়াম ভ্ৰমণ কৰে ৷ তাতেই তেওঁলোকে বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত গভীৰ আলোচনা কৰা দেখা যায় ৷
ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মেলনিৰ সৈতে উঠা কেইখনমান আলোকচিত্ৰ ৷ এই ফটোকেইখনক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা দেখা গৈছে ৷ দুয়োগৰাকী নেতাৰ এই বন্ধুত্বক প্ৰশংসা কৰিছে বিভিন্নজনে ৷
এক্সত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মেল’নিৰ সৈতে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "ৰোমত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিক লগ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ, তাৰ পিছত ঐতিহাসিক কল'ছিয়াম ভ্ৰমণ কৰোঁ । আমি বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত দৃষ্টিভংগীৰ আদান-প্ৰদান কৰিলোঁ । আজি আমাৰ আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী, য'ত আমি ভাৰত-ইটালীৰ বন্ধুত্ব কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম ।"
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ইটালীৰ ৰোমৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ফ্লেভিয়ান এম্ফিথিয়েটাৰ বুলিও জনাজাত কল’ছিয়াম হৈছে শিল আৰু কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মিত এখন বিশাল ষ্টেডিয়াম । ৮০ খ্ৰীষ্টাব্দত সম্পূৰ্ণ হোৱা এই এম্ফিথিয়েটাৰটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিশাল আৰু প্ৰাচীন এম্ফিথিয়েটাৰ আৰু ইয়াত গ্লেডিয়েটৰীয় প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাজহুৱা দৰ্শনৰ বাবে ৮০,০০০ দৰ্শকে একেলগে বহিব পৰা সুবিধা আছে ৷
পাঁচখন দেশৰ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে ৰোমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনায় জৰ্জিয়া মেল’নিয়ে । এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰি মেল’নিয়ে লিখিছে, “ৰোমলৈ স্বাগতম, মোৰ বন্ধু!.” মেল’নিয়ে ইটালীৰ কল’ছিয়ামত দুয়োজন নেতাৰ পূৰ্বৰ এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰে ।
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
ৰোমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে উষ্ম আদৰণি জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । তেওঁ ভাৰতীয় সমাজৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে তেওঁৰ হোটেলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো সাক্ষী হৈ ৰয় ।
ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ইটালীৰ এজন শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বাৰাণসীৰ এখন ছবিও প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ‘‘এই অভিজ্ঞতা আছিল কল্পনাতীত । মোৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছিল । তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী) বৰ দয়ালু আছিল, মোৰ হাতখন জোকাৰি সুধিলে এই ছবিখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিল । মোৰ বাবে এই ছবিখন ইটালীৰ এজন শিল্পীৰ দৃষ্টি আৰু ভাৰতৰ ৰঙীণ সংস্কৃতিৰ মাজৰ এখন সেতু । বাৰাণসী পবিত্ৰ নগৰ । মই ভাৰতক ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ শিল্প ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত ৷’’ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে এএনআইক জনায় ।
#WATCH | Rome, Italy | A painter says, " the experience was fantastic. it was one of the best experiences of my life. he (pm modi) was very kind, he shook my hand and asked how long it took me to create this painting. for me, this painting is a bridge between the eyes of an… https://t.co/pLn6eXktsF pic.twitter.com/nqfRpjAXOB— ANI (@ANI) May 19, 2026
ভাৰত-ইটালীৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী গতিৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইটালী ভ্ৰমণৰ সময়তে দুয়োপক্ষই একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ এক বহল কাঠামো যৌথ কৌশলগত কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২৫-২০২৯ সক্ৰিয়ভাৱে আগবঢ়াই নিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৫ চনৰ বিনিয়োগত ১৬.৭৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হোৱা বাণিজ্য, ৩.৬৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (এপ্ৰিল ২০০০-ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫)ৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, উদ্ভাৱন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় আদিও অন্যতম ।
