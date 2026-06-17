জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলন : ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নেতা কোষ্টা, ভন ডেৰ লেয়েনৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
‘‘আমি কেনেকৈ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰো, তাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ৷
By ANI
Published : June 17, 2026 at 9:44 PM IST
ইভিয়ান(ফ্ৰান্স): ৫২ সংখ্যক জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মঙলবাৰে জেনেভাত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে এই সমাৱেশত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় নেতাত পৰিগণিত হৈছে ৷
বুধবাৰে ফ্ৰান্সৰ ইভিয়ানত অনুষ্ঠিত জি-৭ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউৰোপীয় পৰিষদৰ নেতা এণ্টনিঅ’ কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ উৰ্চুলা ভন ডাৰ লেয়েনৰ সৈতে এক ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ।
It was wonderful meeting European Council President António Costa and European Commission President Ursula von der Leyen in Evian earlier today. At the start of this year, India was proud to host them for our Republic Day celebrations. This has been a great time for India-EU ties… pic.twitter.com/jwVVUHhYK4— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
ইউৰোপৰ সৈতে সংযোগ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাৰ্মানীৰ চ্যান্সেলৰ ফ্ৰেডৰিখ মেৰ্জৰ সৈতে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্মিলনৰ মঞ্চ ব্যৱহাৰৰে নতুন দিল্লী আৰু বাৰ্লিনৰ মাজত কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সবিশেষ জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘চান্সেলৰ মেৰ্জৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ ফলপ্ৰসূ আছিল । আমি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, চক্ৰীয় অৰ্থনীতি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু আইটিৰ দৰে খণ্ডত একেলগে কাম কৰি দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । আমি দুয়োখন দেশৰ মাজত সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰো ৷’’
Die Gespräche mit Bundeskanzler Merz waren sehr fruchtbar. Wir haben Möglichkeiten erörtert, wie wir die bilaterale Zusammenarbeit durch gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen Handel, Investitionen, Kreislaufwirtschaft, Verteidigung, IT und weiteren Bereichen weiter festigen… pic.twitter.com/J97rAHHSTc— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
ইউৰোপীয় কূটনীতিৰ উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণৰ সংকেত দি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে ইভিয়ানত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিস্তৃত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ তথ্য সদৰী কৰি জয়ছোৱালে কয়, ‘‘ইভিয়ানত অনুষ্ঠিত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চ্যান্সেলৰ মাৰ্কেলক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োখন দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত-জাৰ্মানীৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ দূৰত্ব গতিৰ ওপৰত দুয়োগৰাকী নেতাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।’’
PM @narendramodi held a meeting with Chancellor Merz @bundeskanzler on the margins of @G7 Summit at Evian.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 17, 2026
Both leaders expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany Strategic Partnership, as both countries celebrate 75 years of diplomatic ties.
The… pic.twitter.com/INfpEVPUYi
এই উচ্চস্তৰীয় আলোচনাই দীৰ্ঘম্যাদী বাণিজ্য আৰু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাক লাভান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ প্ৰবল আগ্ৰহক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । জয়ছোৱালে লগতে কয়, ‘‘নেতাসকলে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, সেউজ আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, শিক্ষা আৰু গতিশীলতাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।’’ ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনা সমাপ্ত হোৱাৰ কথাও নেতাদ্বয়ে উল্লেখ কৰে ।
তদুপৰি দুয়োগৰাকী নেতাই প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক সহযোগিতাৰ ৰোডমেপ স্বাক্ষৰ আৰু জাৰ্মানীৰ মাজেৰে পৰিবহণ কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে ট্ৰেনজিট ভিছা ৰেহাইৰ কাৰ্যকৰীকৰণক আদৰণি জনাইছে ।
ইয়াৰোপৰি দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লি জে-ম্যুঙৰ সৈতেও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুকীয়াকৈ দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । সামাজিক মাধ্যমৰ এক পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ইভিয়ানত কোৰিয়া গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লি জে-ম্যুঙৰ সৈতে মোৰ এক অতি অৰ্থপূৰ্ণ বাৰ্তালাপ হৈছিল । মাত্ৰ দুমাহ পূৰ্বে মই ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতি লিক আদৰণি জনাইছিলো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে কেৱল বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ভৱিষ্যতৰ বিভিন্ন উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আগবঢ়াব ।
লগতে পঢ়ক: ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযানত আমেৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাস্কৰ এআই 'Grok'