ETV Bharat / international

চেনেহৰ উপহাৰ ! মেল’ডীৰ লগতে মেল’নিৰ হাতত মোদীয়ে তুলি দিলে অসমৰ মুগা সূতাৰে বোৱা চাদৰ

ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপহাৰ দিলে মুগা সূতাৰ চাদৰ । এই উপহাৰে অসমৰ বিখ্যাত মুগা ৰেচম পৰম্পৰাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ৷

ASSAM MUGA SILK
অসমৰ মুগা সূতাৰে বোৱা চাদৰ মেল’নিক দিলে মোদীয়ে (facebook narendra modi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 12:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউজ ডেস্ক: সোণালী সূতা হিচাপে পৰিচিত অসমৰ মুগা সূতা সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত ৷ মুগা শিল্প হৈছে অসমৰ এক গৌৰৱ ৷ এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেন অসমৰ মুগা কাপোৰৰ ৰং আৰু অধিক জিলিকাই তুলিলে বিশ্বৰ মঞ্চত ৷ শেহতীয়াকৈ ইটালী ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বান্ধৱী তথা ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিলৈ নিয়া উপহাৰৰ টোপোলাত ঠাই পালে অসমৰ মুগা কাপোৰে ৷

ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপহাৰ দিলে মুগা সূতাৰ চাদৰ । এই উপহাৰে অসমৰ বিখ্যাত মুগা ৰেচম পৰম্পৰাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ৷ বিজেপিয়ে সততেই দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমক বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে ৷ এতিয়া জৰ্জিয়া মেল’নিক মুগাৰ চাদৰ উপহাৰ দিয়া কাৰ্যই সেই দাবীক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷ লগতে মোদীয়ে পাৰ্লে কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা ‘মেল’ডী’ ট্ৰফীৰ এটা পেকেটো উপহাৰ দিয়ে মেল’নিক ৷

ভাৰতত উৎপাদিত প্ৰাকৃতিক বস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মুগা ৰেচমক অন্যতম বিৰল আৰু প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰাকৃতিক বস্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । স্বকীয় প্ৰাকৃতিক সোণালী ৰঙৰ বাবে পৰিচিত এই সূতা পৰম্পৰাগতভাৱে কৃত্ৰিম ৰং অবিহনে উৎপাদন কৰা হয়, যিয়ে অসমৰ থলুৱা দীৰ্ঘদিনীয়া বহনক্ষম বয়ন শিল্পক প্ৰতিফলিত কৰে ।

বস্ত্ৰশিল্পৰ স্থায়িত্ব আৰু স্বকীয়তাৰ বাবে ইতিমধ্য়েই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অসমৰ মুগা সূতাই ৷ এই ৰেচমক বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰাকৃতিক আঁহৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয় । ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক ৰং সময়ৰ লগে লগে গাঢ় হৈ পৰে, আনহাতে ইয়াৰ আৰ্দ্ৰতা শোষণ আৰু অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি প্ৰতিৰোধী গুণে এই সূতাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰামদায়ক কৰি তোলে ৷

এই বস্ত্ৰ প্ৰদানৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য আৰু ইটালীৰ বিলাসী বস্ত্ৰশিল্প তথা ডিজাইনৰ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত উত্তৰাধিকাৰৰ মাজত থকা সাংস্কৃতিক সংযোগকো আলোকপাত কৰা হয় । এই উপহাৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগৰ সময়ত আঞ্চলিক ঐতিহ্য আৰু থলুৱা কাৰুকাৰ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতৰ ব্যাপক প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানক ট্ৰি অৱ লাইফ, কেশৰী আম আৰু মেঘালয় আনাৰসৰ সৈতে এখন ৰোগান পেইন্টিং উপহাৰ দিয়ে ।

গুজৰাটৰ কচ্চ অঞ্চলৰ এক বিৰল আৰু সুন্দৰ বস্ত্ৰশিল্প হৈছে ৰোগান চিত্ৰকলা, যি ইয়াৰ জটিল কাৰুকাৰ্য আৰু সজীৱ নান্দনিক পৰম্পৰাৰ বাবে বিখ্যাত । ৰোগান শিল্পত ট্ৰি অৱ লাইফ হৈছে আন্তঃসংযোগ, শক্তি, নবীকৰণ আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ এক প্ৰাচীন প্ৰতীক ।

জি আই টেগ লাভ কৰা কেছাৰ আমক গুজৰাটৰ "আমৰ ৰাণী" বুলিও কোৱা হয়, গুজৰাটৰ জুনাগড়ত এই আম পোৱা যায় । কেশৰ ৰঙৰ, আঁহবিহীন মাংসল অংশ আৰু তীব্ৰ সুগন্ধযুক্ত এই আম গুজৰাটৰ এক সন্মানীয় ঐতিহ্যৰ প্রতীক ।

একেদৰে জি আই টেগ কৰা মেঘালয়ৰ আনাৰসক বিশ্বৰ ভিতৰতে উন্নতমানৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ মেঘালয়ৰ পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত উৎপাদিত এই আনাৰস মিঠা সোৱাদ আৰু সুগন্ধিযুক্ত।

আনহাতে ছুইডেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উলফ ক্ৰীষ্টাৰছনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উপহাৰ দিয়ে শান্তিনিকেতন মেচেঞ্জাৰ বেগ, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নিৰ্বাচিত ৰচনা, লোকটক চাহ আৰু লাডাখৰ ঊণৰ চাদৰ ।

আইচলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ৰীষ্ট্ৰুন ফ্ৰষ্টাড’টিৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টেনজিং নৰ্গেই ব্যৱহাৰ কৰা বৰফৰ কুঠাৰ প্ৰতিৰূপ উপহাৰ দিয়ে । ১৯৫৩ চনত ছাৰ এডমাণ্ড হিলাৰীৰ সৈতে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফল আৰোহণৰ সময়ত টেনজিং নৰ্গেই ব্যৱহাৰ কৰা কিংবদন্তি সঁজুলিবিধৰ প্ৰতিৰূপ প্ৰদানেৰে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে চৰকাৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৰোমৰ ঐতিহাসিক কল'ছিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিৰ সৈতে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো

TAGGED:

অসমৰ মুগা সূতা
সোণালী সূতা
জৰ্জিয়া মেল’নি
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ASSAM MUGA SILK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.