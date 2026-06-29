ছিচিলি ভ্ৰমণ সামৰি নতুন দিল্লীলৈ উভতিল মোদী
২৭ জুনৰ পৰা ২৯ জুনলৈ হাৰ্মিনীৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰখন ভ্ৰমণ কৰে ৷ প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিক উষ্ম সম্ভাষণ জনায় ।
By ANI
Published : June 29, 2026 at 3:28 PM IST
ভিক্টোৰিয়া (ছিচিলি): ভাৰত মহাসাগৰৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ ছিচিলি ভ্ৰমণ সামৰি সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি ১৭৫ মিলিয়ন ডলাৰৰ বিশেষ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ পেকেজৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিক উষ্ম সম্ভাষণ জনায় । ২৭ জুনৰ পৰা ২৯ জুনলৈ হাৰ্মিনীৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰখন ভ্ৰমণ কৰে ৷ ভাৰত আৰু ছিচিলিৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ লগত সংগতি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ ।
এই কূটনৈতিক ভ্ৰমণৰ এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হয় দেওবাৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছিচিলিৰ স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈ এই বিৰল সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় মোদী ।
অনুষ্ঠানটোৰ তাৎপৰ্যৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোৰ দি কয় যে এই উদযাপনসমূহে বিগত পাঁচ দশকত ছিচিলিৰ জনসাধাৰণৰ উল্লেখযোগ্য যাত্ৰাক গভীৰ সন্মান জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে নতুন দিল্লীয়ে ছিচিলিৰ কাষত বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু আৰু উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হিচাপে থিয় দি অসীম গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব মূল্যবোধ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে শক্তিশালী হৈ আছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোৰ বাবে শলাগ লৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত লিখিছে, ‘‘ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ । এই অনুষ্ঠানটো আছিল বিগত পঞ্চাশ বছৰ ধৰি ছিচিলি জনসাধাৰণৰ উল্লেখযোগ্য যাত্ৰাৰ প্ৰতি এক উপযুক্ত সন্মান ।"
Mon vizit Sesel in ranpli avek bann rezilta konkret ki pour amelyor lanmitye Lenn-Sesel.— Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2026
Mon kapab dir ki byen ki sa senkant lannen relasyon ki'n pase in marke par konfyans profon e progre partaze.
Sa prosen senkant an pour ganny definir par inovasyon, soutenabilite ek… pic.twitter.com/YRHwbqny6I
দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি নতুন দিল্লীৰ দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ভাৰতে ছিচিলিৰ কাষত নিজৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু আৰু অংশীদাৰ হিচাপে থিয় দি গৌৰৱান্বিত । আমাৰ অংশীদাৰিত্ব মূল্যবোধ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ সৈতে অধিক শক্তিশালী হৈ আহিছে । মই নিশ্চিত যে অনাগত সময়ত আমাৰ বন্ধুত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।"
ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত ভাষণ দিয়া প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভাৰত আৰু ছিচিলিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিকে ধৰি ৯খন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । ছিচিলি ভ্ৰমণৰ সময়ত লাভ কৰা বৃহৎ কূটনৈতিক অগ্ৰগতিসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ দি বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে দেওবাৰে ঘোষণা কৰে যে ভাৰত আৰু ছিচিলিয়ে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহক সমৰ্থন কৰিবলৈ চুক্তি চূড়ান্ত কৰিছে ।
তদুপৰি দ্বিপাক্ষিক আইনী সহযোগিতা তীব্ৰতৰ কৰাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে দুয়োখন সামুদ্ৰিক প্ৰতিবেশী দেশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক জটিল প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে । ৰাজধানী চহৰ ভিক্টোৰিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে অৱগত কৰি বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে কয়, "দুয়ো পক্ষই ‘এন আমব্ৰেলা লাইন অৱ ক্ৰেডিট’ চুক্তি সম্পাদন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ ১২৫০ কোটি টকা । ইয়াৰ সহায়ত ছিচিলিৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহক সহায় কৰা হ'ব ।"
মিশ্ৰীয়ে আৰু প্ৰকাশ কৰে যে ছিচিলিত ভাৰতৰ ইউ পি আই প্ৰৱৰ্তনৰ সুবিধাৰ বাবে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন আৰু ছিচিলিৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োপক্ষই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি আৰু শান্তিপূৰ্ণ উদ্দেশ্যৰ বাবে মহাকাশৰ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ ওপৰত বুজাবুজিৰ চুক্তিতো স্বাক্ষৰ কৰিছে ।
এই চুক্তিসমূহৰ উপৰিও ছিচিলিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ পৰা উন্নত প্ৰযুক্তিগত আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ সহায় বিচাৰিছে । উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ সময়ত আয়োজক ৰাষ্ট্ৰই এখন উন্নত লাইট হেলিকপ্টাৰ ক্ৰয়ৰ সমান্তৰালভাৱে অত্যাধুনিক কৃত্ৰিম চোৰাংচোৱা আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ সহায় বিচাৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই অনুৰোধৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনাই নতুন দিল্লীয়ে ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব বুলি ইংগিত দিয়ে ।
বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱসমূহক আদৰণি জনাইছে আৰু লগে লগে ইংগিত দিছিল যে ভাৰতে এই প্ৰস্তাৱসমূহ চাব আৰু অতি ইতিবাচক মানসিকতাৰে আগুৱাই লৈ যাব । গতিকে ছিচিলি পক্ষৰ পৰা লাভ কৰা এই নতুন প্ৰস্তাৱসমূহৰ ওপৰত দুয়োপক্ষই অধিক আলোচনাত লিপ্ত হ'ব ।"
এই সংযোগসমূহক পৰিচালিত কৰা গভীৰ কৌশলগত সংহতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মিশ্ৰীয়ে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনক ভাৰতৰ মহাসাগৰৰ দৃষ্টিভংগী আৰু গ্ল’বেল চাউথৰ প্ৰতি ইয়াৰ বহল দায়বদ্ধতাৰ এক মূল অংশীদাৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰে । বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গাৰ্ডিয়ান অৱ দ্য ব্লু হৰাইজন বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰি এই সন্মানে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সামুদ্ৰিক পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে বুলি উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত-ছিচিলিৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ, কি কি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰই ?