ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱা 'প্ৰিয় বন্ধু' লুলাক আন্তৰিক অভিনন্দন মোদীৰ

ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱা 'প্ৰিয় বন্ধু' লুলাক আন্তৰিক অভিনন্দন মোদীৰ
ব্ৰাজিলৰ নিৰ্বাচনী আদালতে ঘোষণা কৰে যে ৮১ বছৰত ভৰি দিব ওলোৱা লুলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিঅ’ বল'ছ’নাৰ'তকৈ প্ৰায় ৪৪ লাখ ভোটৰ অপ্ৰতিৰোধ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
Published : October 26, 2026 at 3:30 PM IST
ৰিঅ'-ডি-জেনেৰিঅ' : ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ অন্যতম সমালোচক ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাছিঅ’ লুলা দা ছিলভা দেওবাৰে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ ফলত লেটিন আমেৰিকাত আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধিৰ সমালোচকসকলে সকাহ লাভ কৰে ।
১০০% ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰাজিলৰ নিৰ্বাচনী আদালতে ঘোষণা কৰে যে ৮১ বছৰ বয়সত ভৰি দিব ওলোৱা লুলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিঅ’ বলছ’নাৰোতকৈ প্ৰায় ৪৪ লাখ ভোটৰ অপ্ৰতিৰোধ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু এই ফলাফলক কোনেও সলনি কৰিব নোৱাৰে ।
এই ঘোষণা সেই সময়ত আহে যিসময়ত সমগ্ৰ ব্ৰাজিলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত শেষ মুহূৰ্তত ভোটদানৰ সময় দুঘণ্টা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত সৃষ্টি এক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈঠিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত এতিয়া বলছ’নাৰ’ৱে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লুলাৰ বিজয়ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । লুলাক নিজৰ প্ৰিয় বন্ধু বুলি উল্লেখ কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে, "নিৰ্বাচনত উল্লেখযোগ্য পুনৰ জয়লাভৰ বাবে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু, ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাক আন্তৰিক অভিনন্দন । ভাৰত-ব্ৰাজিল বহুমুখী কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিবলৈ মই আগ্ৰহী ।"
Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026
X পোষ্টত তেওঁ লগতে লিখিছে, "আমি একেলগে বিভিন্ন খণ্ডত আমাৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰি যাম, গ্ল’বেল ছাউথৰ অংশীদাৰিত্বমূলক অগ্ৰাধিকাৰসমূহক আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু অধিক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ, সমতাপূৰ্ণভাৱে আৰু বহনক্ষম বিশ্বৰ দিশত কাম কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে লুলাৰ এই জয়ে লেটিন আমেৰিকাৰ এই ধাৰাক প্ৰতিহত কৰিছে, য’ত ট্ৰাম্পৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা সোঁপন্থী (ৰাইট অব চেণ্টাৰ) বিচাৰধাৰাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰন্তৰ জয়লাভ কৰি আহিছিল । লুলাৰ এই জয়ৰ ফলত লেটিন আমেৰিকাৰ দুখন জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ মেক্সিকো আৰু ব্ৰাজিলত এতিয়া বাওঁপন্থী আদৰ্শৰ নেতা আহিছে । ইয়াৰ উপৰি ২.৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ জিডিপিৰ লেটিন আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশখনে এতিয়া এনে এক স্থিতিত উপনীত হৈছে যে তেওঁলোকে ট্ৰাম্পে আৰোপ কৰা শুল্ক বৃদ্ধিৰ হেঁচাত পৰিলেও আমেৰিকাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হৈ থাকিব পাৰে ।
এই ঘোষণাৰ লগে লগে চাও পাওলোৰ উক্ত হোটেলখনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত সমৰ্থকসকলে বিজয় উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, য’ত লুলা আৰু তেওঁৰ পত্নী তথা দেশখনৰ 'ফাৰ্ষ্ট লেডী' ৰ’ছাঞ্জেলা দা ছিলভাই ভোট গণনা প্ৰত্যক্ষল কৰি আছিল । নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে লুলাৰ জয়লাভ ঘোষণা কৰিলে লুলাই একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকাল ২০২৭ চনৰ ৫ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
১৯৮৫ চনত ব্ৰাজিলৰ সামৰিক একনায়কত্ববাদৰ অন্ত পৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ নিৰ্বাচনত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদ লাভ কৰিছে । প্ৰথম ৰাউণ্ডত বল'ছ’নাৰ'ৱে ৪৭% ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লুলাই ৪৫% ভোট লাভ কৰে, যিটো হৈছে ২২ লাখ ভোটৰ পাৰ্থক্য । লুলা আৰু বল'ছ'নাৰ'ৱে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলক সম্বোধন কৰা নাই ।