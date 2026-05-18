প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ছুইডেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘অৰ্ডাৰ অৱ দ্য পোলাৰ ষ্টাৰ’
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ছুইডেন ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰদান কৰা এই সন্মান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লাভ কৰা ৩১ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান ।
By ANI
Published : May 18, 2026 at 10:39 AM IST
গোটেনবাৰ্গ: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ছুইডেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘অৰ্ডাৰ অৱ দ্য পোলাৰ ষ্টাৰ’ ৷ এয়া হৈছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ৰাষ্ট্ৰই বিদেশী চৰকাৰৰ মুৰব্বীক প্ৰদান কৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ছুইডেন ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰদান কৰা এই সন্মান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লাভ কৰা ৩১ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ছুইডেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘অৰ্ডাৰ অৱ দ্য পোলাৰ ষ্টাৰ’ৰে সন্মানিত হোৱাটো কেৱল ব্যক্তিগত স্বীকৃতি নহয় বৰঞ্চ “ভাৰতৰ ১৪০ কোটি জনসাধাৰণৰ বাবে” আৰু ভাৰত-ছুইডেনৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগোৱা সকলোৰে বাবে এক সন্মান ।
গোটেনবাৰ্গত অনুষ্ঠিত ইউৰোপীয় উদ্যোগৰ ৰাউণ্ড টেবুল (ERT)ৰ বৈঠকত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মোক ছুইডেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান- অৰ্ডাৰ অৱ দ্য প'লাৰ ষ্টাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয় । এয়া কেৱল মোৰ বাবে সন্মান নহয় । এয়া ১৪০ কোটি জনসাধাৰণৰ বাবে এক সন্মান । ইয়াৰ উপৰিও ছুইডেনত থকা আমাৰ সকলো বন্ধু-বান্ধৱীয়ে ভাৰত-ছুইডেনৰ সম্পৰ্কক সমৃদ্ধ কৰিছে ।’’
উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে দুয়োখন দেশে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়তে ভাৰত আৰু ছুইডেনৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
Jag tilldelades nyss Nordstjärneorden. Detta är inte bara en ära för mig, utan för hela Indiens 1,4 miljarder människor.— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
Det är också en hyllning till alla våra vänner i Sverige som har stärkt relationerna mellan Indien och Sverige och lagt en stark grund. Må vänskapen mellan… pic.twitter.com/MUjnrTEyTD
দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ভেটিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰত আৰু ছুইডেনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, আইনৰ শাসন আৰু মানৱকেন্দ্ৰিক উন্নয়নৰ এক শক্তিশালী ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আমাৰ দুয়োখন দেশে উদ্ভাৱনক উন্নয়নৰ বাহন হিচাপে লয়, বহনক্ষমতাক এক অংশীদাৰী দায়িত্ব হিচাপে গণ্য কৰে আৰু গণতন্ত্ৰক আমাৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি বুলি গণ্য কৰে ।"
তেওঁ কয় যে বৈঠকৰ সময়ত আলোচনাত এই উমৈহতীয়া মূল্যবোধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সহযোগিতা আগবঢ়াই নিয়া আৰু খণ্ডসমূহৰ মাজত নিয়োজন সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । মোদীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ বৈঠকৰ সময়ত আমি এই ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা সামঞ্জস্যসমূহৰ ওপৰত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । প্ৰতিটো খণ্ডতে আমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতাৰ পোহৰত আমি আমাৰ সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।’’
ইউৰোপৰ কিছুমান প্ৰভাৱশালী কৰ্পৰেট নেতাক একত্ৰিত কৰা অধিবেশনখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউৰোপীয় উদ্যোগৰ বাবে ৰাউণ্ড টেবুল (ERT) ত ভাষণ দি কোম্পানীসমূহক ভাৰতত নিজৰ সংযোগ আৰু বিনিয়োগ গভীৰ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
১৭ মে’ৰ সন্ধিয়া ছুইডেনৰ উদ্যোগিক কেন্দ্ৰ তথা ইউৰোপীয় উৎপাদন শক্তিৰ প্ৰতীক গোটেনবাৰ্গত অনুষ্ঠিত এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাউণ্ড টেবুলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইউৰোপৰ কিছুমান বৃহৎ নিগমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহীসকলৰ সন্মুখত ভাষণ দিয়ে । ছুইডেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উলফ ক্ৰীষ্টাৰছন আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৱে ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাজত শেহতীয়া বছৰবোৰত হোৱা অন্যতম উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক আৰু ব্যৱসায়িক যোগাযোগৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
ERT অধিবেশনত টেলিকম, প্ৰযুক্তি, শক্তি, আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু উৎপাদনখণ্ডৰ কোম্পানীসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে । আলোচনাৰ সময়ত ভোডাফোন, এৰিক্সন, ন’কিয়া, অৰেঞ্জ, এএছএমএল, এছএপি, কেপজেমিনি, শ্বেল, ভলভো গ্ৰুপ, মাৰ্স্ক, এয়াৰবাছ, এষ্ট্ৰাজেনেকা, ৰ’চ, নেচলে আৰু ইউনিলিভাৰকে ধৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।
অধিৱেশনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত-ইউৰোপৰ গভীৰ ঔদ্যোগিক সহযোগিতাৰ বাবে পাঁচটা খণ্ডৰ কাঠামোৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে আৰু উপস্থিত থকা প্ৰতিটো কোম্পানীকে অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰতি এক নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ ভাৰতৰ সংস্কাৰ যাত্ৰা, শেহতীয়াকৈ সম্পাদিত ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, যাক তেওঁ "সকলো চুক্তিৰ মাতৃ" বুলি অভিহিত কৰিছে, আৰু বিশ্বব্যাপী ব্যৱসায়ী তথা বিনিয়োগকাৰীক ভাৰতে আগবঢ়োৱা গাঁথনিগত সুবিধাসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
গভীৰ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে চিনাক্ত কৰা পাঁচটা অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ভিতৰত আছিল টেলিকম আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু অৰ্ধপৰিবাহী, সেউজ পৰিৱৰ্তন আৰু স্বচ্ছ শক্তি, আন্তঃগাঁথনি আৰু গতিশীলতা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা আৰু জীৱন বিজ্ঞান ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত-ইউৰোপৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাও প্ৰস্তাৱ কৰে, য’ত বাৰ্ষিক ভাৰত-ইউৰোপ চিইঅ’ ৰাউণ্ড টেবুল, অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডসমূহত সহযোগিতা ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে খণ্ড-নিৰ্দিষ্ট কৰ্মগোট, ভাৰতত কাম কৰা কোম্পানীসমূহক সহায় কৰিবলৈ আৰু নতুনকৈ প্ৰৱেশকাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ ERT ইণ্ডিয়া ডেস্ক বা ইণ্ডিয়া একচন গ্ৰুপ আদিকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
তেওঁ সময়মতে ৰূপায়ণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰকল্পসমূহৰ চৰকাৰী সমৰ্থিত প্ৰতিষ্ঠানিক পৰ্যালোচনাৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় আৰু এই সহযোগিতাৰ জৰিয়তে উত্থাপিত হোৱা বৃহৎ বিনিয়োগ প্ৰকল্পসমূহক সহায় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ সম্পৰ্কত ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, নতুন নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব, গতিশীলতা চুক্তি আৰু ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘতৰ বাণিজ্য আৰু প্ৰযুক্তি পৰিষদৰ জৰিয়তে চলি থকা সহযোগিতাকে ধৰি ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ সম্পৰ্কৰ কেইবাটাও বৃহৎ পৰিঘটনাৰ মাজতে এই গোটেনবাৰ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
ইউৰোপীয় উদ্যোগৰ বাবে ৰাউণ্ড টেবুল (ERT) হৈছে ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগত খণ্ডৰ ইউৰোপীয় প্ৰধান বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ প্ৰায় ৫৫ জন মুখ্য কাৰ্যবাহী আৰু অধ্যক্ষক লৈ গঠিত এক মঞ্চ । ইয়াক ইউৰোপৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়িক সংস্থা হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ই ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক নীতিৰ বিষয়ত নিয়মিতভাৱে যোগাযোগ কৰে ।
