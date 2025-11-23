ETV Bharat / international

জি-২০ সন্মিলনত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী অধিক শক্তিশালী সহযোগিতাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

জি-২০ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ এই সন্মিলনত তেওঁ কয় যে এইবাৰো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে বিশ্বৰ এক বৃহৎ জনসংখ্যাক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

PM Modi calls for stronger global cooperation on disaster preparedness at G20 Summit
জি-২০ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
By ANI

Published : November 23, 2025 at 7:58 AM IST

জোহান্সবাৰ্গ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) : শনিবাৰে জোহান্সবাৰ্গত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ এই জি-২০ লিডাৰ্চ সন্মিলনৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুৰ্যোগৰ প্ৰস্তুতি আৰু সঁহাৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

বিশ্বজুৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সংখ্যা আৰু প্ৰভাৱৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দি তেওঁ ইয়াক মানৱতাৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে ২০২৩ চনৰ জি-২০ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ত এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰ্মগোট গঠন কৰিছিল । এই বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাক প্ৰশংসা কৰে ।

ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে মানৱতাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । এইবাৰো তেওঁলোকে বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশক প্ৰভাৱিত কৰিছে । এই অনুষ্ঠানসমূহে দুৰ্যোগৰ ফলপ্ৰসূ প্ৰস্তুতি আৰু সঁহাৰিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । এই ধাৰণাটোক প্ৰচাৰৰ বাবে ভাৰতে জি-২০ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ত দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰ্মগোট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাকো অভিনন্দন জনাইছো ৷’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুৰ্যোগ স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সঁহাৰিকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰ পৰা উন্নয়নকেন্দ্ৰিক পন্থালৈ পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান জনায় । মহাকাশ প্ৰযুক্তিয়ে সকলো মানৱতাৰ সেৱা কৰিব লাগে বুলি ভাৰতৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ জি-২০ মহাকাশ সংস্থাসমূহৰ উপগ্ৰহৰ তথ্য বিশেষকৈ গ্ল’বেল চাউথৰ বাবে অধিক সুলভ আৰু মূল্যৱান কৰি তুলিবলৈ জি-২০ মুক্ত উপগ্ৰহ তথ্য অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । তেওঁ বহনক্ষম বৃদ্ধি আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ বাবে খনিজ পদাৰ্থৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

উদ্ভাৱনক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰু প্ৰাথমিক খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ তেওঁলোকে জি-২০ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ চাৰ্কুলাৰিটি ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে পুনঃব্যৱহাৰ, নগৰীয়া খনন, দ্বিতীয় জীৱনৰ বেটাৰী, যৌথ গৱেষণা আৰু মানক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসাৰ ।

বিশ্বৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বহনক্ষমতা আৰু স্বচ্ছ শক্তি অতি প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ বাবে অপৰিহাৰ্য খনিজ পদাৰ্থসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াক মানৱতাৰ বাবে এক অংশীদাৰী সম্পদ হিচাপে চাব লাগিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সেইবাবেই ভাৰতে জি-২০ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ চাৰ্কুলাৰিটি ইনিচিয়েটিভৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, যিয়ে পুনঃব্যৱহাৰ, নগৰীয়া খনন, আৰু দ্বিতীয় জীৱনৰ বেটাৰীৰ দৰে উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে । চক্ৰীয়তাত বিনিয়োগে প্ৰাথমিক খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব, যোগান শৃংখলৰ ওপৰত চাপ হ্ৰাস কৰিব আৰু পৰিৱেশৰ বাবে উপকৃত হ'ব । এই পদক্ষেপে গ্লোবেল দক্ষিণত যৌথ গৱেষণা, উমৈহতীয়া প্ৰযুক্তিৰ মানদণ্ড, আৰু পাইলট পুনঃব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহো সক্ষম কৰিব পাৰে ।"

২০২৩ চনৰ নতুন দিল্লী জি-২০ সন্মিলনত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা তিনিগুণ আৰু শক্তি-দক্ষতাৰ হাৰ দুগুণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা মনত পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উন্নত দেশসমূহক সময়োপযোগী, সুলভ জলবায়ু বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে কৃষি আৰু বিশ্ব খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি সকীয়াই দিয়ে, বহু দেশৰ কৃষকসকলে অত্যাৱশ্যকীয় সম্পদ লাভ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য বীমা আৰু শস্য বীমা কাৰ্যসূচীকে ধৰি ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টাৰ লগতে বাজৰাক পুষ্টিকৰ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুস্থ ছুপাৰফুড হিচাপে প্ৰচাৰ কৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ আৰু নতুন দিল্লীত সহমতত উপনীত হোৱা ডেকান নীতিৰ (Deccan Principles) ওপৰত ভিত্তি কৰি জি-২০ ৰ’ডমেপৰ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘নতুন দিল্লী জি-২০ সন্মিলনৰ সময়ত আমি ২০৩০ চনৰ ভিতৰত নবীকৰণযোগ্য শক্তি তিনিগুণ আৰু শক্তি-দক্ষতাৰ হাৰ দুগুণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিলো । এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ উন্নত দেশসমূহে সময়োপযোগী, সুলভ জলবায়ু বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব লাগিব ।’’

"জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বানসমূহে আমাৰ কৃষিখণ্ড আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । বহু দেশৰ কৃষকসকলে সাৰ, প্ৰযুক্তি, ঋণ, বীমা আৰু বজাৰ লাভ কৰাত ক্ৰমান্বয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।" তেওঁ কয় ৷

তেওঁ আৰু কয়, "ভাৰতত আমি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য সুৰক্ষা আৰু পুষ্টি সহায়ক কাৰ্যসূচী চলাইছো । আমি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্য বীমা কাৰ্যসূচী আৰু সৰ্ববৃহৎ শস্য বীমা আঁচনিও চলাইছো । আমি বাজৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো, যিটো পুষ্টি আৰু পৰিৱেশ উভয়ৰে বাবে ছুপাৰফুড । দিল্লী জি-২০ৰ সময়ত আমি এই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত ডেকান নীতিৰ ওপৰত একমত হৈছিলো । এতিয়া এই নীতিসমূহৰ ভিত্তিত আমি জি-২০ৰ ৰ’ডমেপ প্ৰস্তুত কৰা উচিত ।’’

