ETV Bharat / international

সন্ত্ৰাসবাদ কাৰো বাবে সম্পদ হ’ব নোৱাৰে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

২৬সংখ্যক চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদ সকলো মানৱতাৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানত পৰিণত হৈছে ৷

PM Modis Kyrgyzstan visit
২৬সংখ্যক চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অংশগ্ৰহণ (kyrgyz Govt)
author img

By ANI

Published : September 1, 2026 at 4:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

বিস্কেক(কিৰ্গিস্তান): উজবেকিস্তান ভ্ৰমণ সামৰি কিৰ্গিস্তানত উপস্থিত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

বিশেষকৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ পুঁজি, নিযুক্তি, উগ্ৰবাদ আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়কে ধৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহ্বান জনায় । সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুঁজত কোনোধৰণৰ দ্বিমত থাকিব নোৱাৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ।

দেশখনৰ বিষ্কেকত অনুষ্ঠিত হোৱা ২৬সংখ্যক চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদ সকলো মানৱতাৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানত পৰিণত হৈছে ৷

ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা যুঁজখন ‘কাৰ্য-প্ৰতিক্ৰিয়া’ মানসিকতাতে সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পুঁজি, নিযুক্তি, উগ্ৰবাদৰ প্ৰসাৰ আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলকে ধৰি আমি সন্ত্ৰাসবাদৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ক্ষতিসাধন কৰিব লাগিব ৷ আমি দ্বিধাবোধ নকৰাকৈ ক’ব লাগিব যে এই জটিল বিষয়টোক লৈ কোনো দ্বিমত নাই ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে লগতে কয়, “যি দেশে সন্ত্ৰাসবাদক ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় আৰু সমৰ্থন প্ৰদান কৰে, সেইবোৰ দেশলৈ সন্ত্ৰাসবাদ কাৰো বাবে ‘কৌশলগত সম্পদ’ হ’ব নোৱাৰে বুলি এটা শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে “সংযোগ” আৰু “সুযোগ”ৰ সমান্তৰালভাৱে এছচিঅ’ৰ ক্ষেত্ৰত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা হৈছে ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰথম স্তম্ভ ।

আফগানিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন আৰু মানৱীয় সাহায্যত ভাৰতে অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু আগলৈও আগবঢ়াই যাব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৰতে আফগানিস্তানৰ লোকসকলৰ উন্নয়ন আৰু মানৱীয় সাহায্যত অৰিহণা যোগাই আহিছে, সেয়া আগলৈও আগবঢ়াই যাব ।’’

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট সন্দৰ্ভত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘কোনো এটা অঞ্চলৰ সংঘাত কেৱল সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোতে সীমাবদ্ধ নাথাকে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ গোলকীয় শক্তি নিৰাপত্তা, সামুদ্ৰিক বাণিজ্য আৰু যোগান শৃংখলতো পৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘গ্ল'বেল ছাউথৰ দেশসমূহে ইয়াৰ বোজা বহন কৰে । সেয়েহে ভাৰতে এই কথা কৈছে যে সকলো উত্তেজনা আৰু যুদ্ধৰ সমাধান যুদ্ধক্ষেত্ৰত নহয়, বৰং আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তেহে ই সম্ভৱ ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ নৱপ্ৰজন্ম আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক ভয়াৱহ ভাবুকি হিচাপে আখ্যা দিয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি, সংগঠিত অপৰাধ, তথ্য সুৰক্ষা আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা এছচিঅ’ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আমি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰিক সমন্বয় আৰু সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এছচিঅ’ৰ সহযোগিতাৰ সুবিধাসমূহ আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব লাগিব । আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ বন্ধন । ভাৰতৰ বাবে এছচিঅ'ই মহান সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু ধাৰণাসমূহৰ সংগমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এছচিঅ’ৰ অহা পঁচিশ বছৰত আমাৰ সহযোগিতাৰ মূলতে জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব । আমাৰ প্ৰচেষ্টাই কিমানসংখ্যক যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে, আমাৰ কিমানসংখ্যক উদ্যোগীৰ বাবে নতুন বজাৰ মুকলি কৰিছে, প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসকলক কিমান পৰিমাণে উপকৃত কৰিছে আৰু আমাৰ নাগৰিকসকলৰ জীৱন কেনেদৰে উন্নত হৈছে, এই আটাইবোৰ আমাৰ সফলতাৰ প্ৰকৃত পৰিমাপ হ’ব লাগে ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে এইটোৱেই হৈছে নিৰাপত্তা, সংযোগ আৰু সুযোগৰ প্ৰকৃত অৰ্থ ।

উল্লেখ্য যে, কিৰ্গিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদিৰ জাপাৰ’ভৰ নেতৃত্বত ২৬ সংখ্যক এছচিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই বৈঠকত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিং, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান, বেলাৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ লুকাচেংকো, কাজাখস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাছিম-জোমাৰ্ট টোকায়েভ, উজবেকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাভকাট মিৰ্জিঅ’য়েভ আৰু তাজিকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমোমালি ৰহমান উপস্থিত থাকে ।

২৬সংখ্যক এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত থকা ১০খন সদস্য দেশ, ১৫খন অংশীদাৰ দেশ আৰু দুখন পৰ্যবেক্ষক দেশে একত্ৰিত হৈ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বজনীন বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াই নিব । ১০খন সদস্য দেশক লৈ গঠিত ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থা(এছচিঅ’) বিশ্বৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় ২৫ শতাংশ ।

এছচিঅ’ ৰাষ্ট্ৰসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ সাৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নীতি আৰু নীতি-নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সু-চুবুৰীয়া, বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আৰু ভাল-চুবুৰীয়া সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা ৷ অঞ্চলটোত শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু নিশ্চিত কৰিবলৈ বহুপক্ষীয় আলোচনাক প্ৰসাৰ কৰা, নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভাবুকিসমূহ যৌথভাৱে মোকাবিলা কৰা, বিভিন্ন খণ্ডত ফলপ্ৰসূ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী সহযোগিতা গঢ়ি তোলা আৰু অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰা ।

ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ ২৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ২০১৭ চনৰ পৰাই ভাৰত এই সংগঠনৰ পূৰ্ণকালীন সদস্য দেশ ।

লগতে পঢ়ক: যুদ্ধৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক সাক্ষাৎ মোদীৰ

TAGGED:

26TH SCO SUMMIT IN BISHKEK
কিৰ্গিস্তানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
২৬সংখ্যক ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODIS KYRGYZSTAN VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.