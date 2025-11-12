শক্তি, সামৰ্থ, প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত সহযোগিতা সন্দৰ্ভত ভূটানৰ ৰজাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক
সংযুক্তভাৱে বিকশিত কৰা ১০২০ পুনাটছাংছি-২ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভূটানৰ ৰজাই ।
Published : November 12, 2025 at 1:08 PM IST
থিম্ফু: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভূটানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ইয়াৰ মাজতে তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰি তুলিব আৰু সমৃদ্ধিৰ দিশত কৰা অগ্ৰগতিৰ পোষকতা কৰিব । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বৈঠকক প্ৰশংসা কৰি কয় যে এই বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কৰ সকলো দিশ সামৰি লোৱা হৈছে । তেওঁ কয়,"ভূটানৰ ৰজা মহামহিম জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে মোৰ বহুত ভাল বৈঠক হৈছিল ।"
Had a very good meeting with His Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of Bhutan. We covered the full range of India-Bhutan relations. We discussed cooperation in sectors like energy, capacity building, connectivity, technology, defence and security. India is proud to… pic.twitter.com/8OEX7wQnhI— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025
সামাজিক মাধ্যম এক্সত মোদীয়ে কয়,"আমি ভাৰত-ভূটান সম্পৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ । শক্তি, সামৰ্থ বিকাশ, সংযোগ, প্ৰযুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । ভূটানৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ মূল অংশীদাৰ হিচাপে ভাৰত গৌৰৱান্বিত ।"
আন এটা প'ষ্টত তেওঁ ভূটানত লাভ কৰা ভগৱান বুদ্ধৰ পৱিত্ৰ ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰি এই কথাত জোৰ দি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ আধ্যাত্মিক বন্ধনৰ প্ৰতিফলন ঘটে । তেওঁ কয়,"ভাৰতৰ পৰা অনা ভগৱান বুদ্ধৰ পবিত্ৰ ধ্বংসাৱশেষ ভূটানত যি শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেইটোৱে মোক গভীৰভাৱে আপ্লুত কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা অবিচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক বন্ধন প্ৰতিফলিত হৈছে । ই ভগৱান বুদ্ধৰ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।"
Deeply moved by the reverence with which the Sacred Relics of Lord Buddha from India have been received in Bhutan. This reflects the abiding spiritual bond between our people, a bond rooted in Lord Buddha’s message of peace and harmony. pic.twitter.com/3vJjTFEhPI— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025
ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনাটছাংছি-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি নতুন দিল্লী আৰু থিম্পুৰ বন্ধুত্বৰ চিৰস্থায়ী প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ এক্সত লিখে,"উন্নয়নত সহায় কৰা, বন্ধুত্ব গভীৰ কৰাৰ লগতে শক্তিৰ সহযোগিতাত ভাৰত-ভূটান অংশীদাৰিত্বৰ এক মূল স্তম্ভ হৈয়েই আছে । আজি আমি পুনাটছাংছি-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিলোঁ । ই আমাৰ দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বৰ এক চিৰস্থায়ী প্ৰতীক ।"
Fuelling development, deepening friendship and driving sustainability!— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025
Energy cooperation remains a key pillar of the India-Bhutan partnership. Today, we inaugurated the Punatsangchhu-II Hydropower Project. This is an enduring symbol of friendship between our countries. pic.twitter.com/amYDqzxD1Q
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলবাৰে ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্ফুত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিমানবন্দৰত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগেই উষ্ম আদৰণি জনায় ।