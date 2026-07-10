প্ৰথমবাৰৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ববিখ্যাত টি-২০ লীগ বিগ বেছ লীগ
মেলব’ৰ্ন ক্ৰিকেট খেলপথাৰত কেবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
Published : July 10, 2026 at 1:04 PM IST
মেলব’ৰ্ন: ভাৰতৰ মাটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশী ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ববিখ্যাত টি-২০ লীগ বিগ বেছ লীগ (Big Bash League) ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলনাডু ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে এই লীগখন ভাৰতত সপ্তাহজোৰা জী-ডে নমস্তে উদযাপনৰ আকৰ্ষণীয় দিশ হ’ব, য’ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংস্কৃতি, ব্যৱসায় আৰু ক্ৰীড়া কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । শুকুৰবাৰে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে মেলব’ৰ্ন ক্ৰিকেট খেলপথাৰ (MCG)লৈ গৈছিল । তাত তেওঁ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ।
মেলব’ৰ্ন ক্ৰিকেট খেলপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত ক্ৰীড়া প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰে । তেওঁ এই খেলপথাৰতে উক্ত ঘোষণা কৰে ৷
- কেবাটাও ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
মেলব’ৰ্ন ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘২০৩০ চনত কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিবলৈ ভাৰত সাজু হৈছে । ২০৩৬ চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ বাবেও আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছো । ২০৩২ চনত ব্রিজবেনত অলিম্পিক আয়োজন কৰিব । এই বিশ্বব্যাপী ইভেণ্টসমূহ আয়োজন কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিসৰৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হ’ব । মই আনন্দিত যে ভাৰতৰ চেন্নাইত বিগ বেছ লীগৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব । যিকোনো ক্ৰীড়া লীগৰ বাবে ভাৰতত কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে অধিক প্ৰসাৰ আৰু দৰ্শকৰ নিশ্চয়তা পোৱা যায় ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয়, "আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আলবানিজৰ সৈতে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰীড়া সহযোগিতা ৰোডমেপ মুকলি কৰি মই আনন্দিত হৈছো । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি কেৱল ক্ৰিকেটতে নহয়, অন্যান্য ক্ৰীড়াতো সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিম । ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ, ক্ৰীড়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত আমি একেলগে আগবাঢ়িম আৰু খেলপথাৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত আমাৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিম ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মেলব’ৰ্ন ক্ৰিকেট খেলপথাৰত যুৱ ক্ৰিকেটাৰৰ জাৰ্চিত স্বাক্ষৰ কৰে । খেলপথাৰত উপস্থিত থকা যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সৈতেও তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰে ।