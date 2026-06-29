প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ছিচিলিৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ মোদীৰ

প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ছিচিলিৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিচিলিৰ স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
By ANI
Published : June 29, 2026 at 7:02 AM IST
ভিক্টৰিয়া (ছিচিলি): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ছিচিলিৰ স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
এক্সত এটা পোষ্টত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিচিলিৰ স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁ এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । নৌসেনা আৰু স্থল সেনাৰ দলৰে গঠিত ভাৰতীয় মাৰ্চিং কণ্টিঞ্জেণ্টে এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে । ভাৰত-ছিচেলছৰ ঘনিষ্ঠতা আৰু বিশেষ অংশীদাৰিত্বক আলোকপাত কৰি ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এটা বেণ্ডো ভাৰতীয় মাৰ্চিং ইউনিটৰ অংশ হৈছিল। বিশেষ ভংগীমাত আই এন এছ তৰকাশ আৰু আই এন এছ ইক্ষকক প’ৰ্ট ভিক্টোৰিয়াত ডক কৰা হৈছিল, যিয়ে ছিচিলিৰ সৈতে ভাৰতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল । এই ঐতিহাসিক ক্ষণত ছিচিলিৰ জনসাধাৰণলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।’’
Prime Minister @narendramodi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of Independence of Seychelles as the Guest of Honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 28, 2026
An Indian marching contingent comprising Navy and Army… pic.twitter.com/zbmu6dLJOa
অব্যাহত থকা বিদেশ ভ্ৰমণৰ মাজতে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হয় । এই আলোচনাত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণালী সামৰি লোৱা হৈছিল ৷ নেতা দুজনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহত সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে নেতাসকলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামৰ্থ্য বিকাশ, ডিজিটেল ৰূপান্তৰ, বহনক্ষম উন্নয়ন, সামাজিক আন্তঃগাঁথনি, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, যেনে অবৈধভাৱে মাছ ধৰা, ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ, পাইৰেচিকে ধৰি আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী উন্নয়নৰ ওপৰতো তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে ।
দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰতে ঘোষণা কৰা বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ অধীনত প্ৰকল্প আৰু পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছিচিলিৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ ঘনিষ্ঠ আৰু চিৰস্থায়ী অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ছিচিলিত জোনাথনৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; কিহৰ বাবে বিখ্যাত জোনাথন