নৰৱেত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে আদৰণি

নৰৱেত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে আদৰণি
ভাৰত-নৰ্ডিক সম্পৰ্কৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে অছল'ত উপস্থিত হয় ৷
By ANI
Published : May 18, 2026 at 5:19 PM IST
অছল' (নৰৱে) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে নৰৱেৰ ৰাজধানী অছল’ত উপস্থিত হয় ৷ চাৰি দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৰৱে ভ্ৰমণ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অছল’ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জ’নাছ গাহৰ ষ্ট’ৰে বিমানবন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনায় ৷ বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ স্বাক্ষৰিত ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা (ইএফটিএ) চুক্তিৰ পিছত ভাৰত আৰু নৰ্ডিক অঞ্চলৰ মাজত ভূ-ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ দিশত এই ভ্ৰমণক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত-নৰৱেৰ বন্ধুত্ব পুনৰ সজীৱ হ’ব ৷
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "মই নৰৱেৰ অছল’ত উপস্থিত হৈছো ৷ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী জ'নাছ গাহৰ ষ্ট'ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ৷ চাৰি দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নৰৱে ভ্ৰমণ এয়া প্ৰথম ৷ মই নিশ্চিত যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত-নৰৱেৰ বন্ধুত্ব পুনৰ সজীৱ হ'ব ৷"
Jeg har landet i Oslo i Norge. Jeg er takknemlig for den varme velkomsten fra statsminister Jonas Gahr Støre på flyplassen. Dette er det første besøket av en indisk statsminister til Norge på over 40 år. Jeg er sikker på at besøket vil styrke vennskapet mellom India og Norge.— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰজা পঞ্চম হেৰল্ড আৰু ৰাণী ছ’ঞ্জাক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট’ৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ তেওঁ এক্সত কয়, “মই মহামহিম ৰজা পঞ্চম হেৰাল্ড আৰু ৰাণী ছ’ঞ্জাক লগ কৰিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট’ৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ম ৷” প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৯ মে’ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত-নৰ্ডিক অনুষ্ঠানৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ৷ তেওঁ কয়, “কাইলৈ অৰ্থাৎ ১৯ তাৰিখে তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক শীৰ্ষ সন্মিলন অছল’ত অনুষ্ঠিত হ’ব, যিয়ে মোৰ নৰ্ডিক সমকক্ষসকলক লগ পোৱাৰ এক উৎকৃষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰিব ৷”
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৯ মে’ত তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট’ৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা ৷ ভাৰত-নৰ্ডিক সম্পৰ্কৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ ৷ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে সাংস্কৃতিক সংযোগৰ উপৰিও বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ স্বাক্ষৰিত ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা (ইএফটিএ) চুক্তিৰ পিছত বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৷ ছুইডেন ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰি নৰৱেত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ভ্ৰমণৰ ফলাফলে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কক ‘নতুন গতি’ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷