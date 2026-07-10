নিউজীলেণ্ডত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, দুই দেশৰ মাজত বহু চুক্তিৰ সম্ভাৱনা
শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হয় নিউজিলেণ্ডত ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি ৷
Published : July 10, 2026 at 4:56 PM IST
নতুন দিল্লী: তিনিদিনীয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ সামৰি শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হয় নিউজীলেণ্ডত ৷ য’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোচনাত মিলিত হ'ব নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্রিষ্টোফাৰ লাক্সনৰ সৈতে ৷ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰিব ৷ ইফালে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাক্সনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনায় ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনত নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাক্সনে ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত ভাৰত-নিউজীলেণ্ডৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী গঢ়িছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণে অধিক প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ইণ্ডোনেছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচি, মহাসাগৰ দৃষ্টিভংগীৰ লগতে মুক্ত আৰু মুকলি ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি ইয়াৰ দৃষ্টিভংগীক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাক্সনৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক, বাণিজ্য আৰু বাণিজ্যিক সংযোগ আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।"
তিনিদিনীয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সামৰণি নিউজীলেণ্ডত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷ য'ত দুয়োগৰাকী নেতাই শান্তিপূৰ্ণ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক অধিক শক্তিশালী কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা আলোচনাত বিশেষকৈ সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইফালে ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পত ইন্ধন যোগাবলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ ইউৰেনিয়ামৰ বাণিজ্যিক যোগানৰ সুবিধাৰ বাবে অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চুক্তিত ছীল মোহৰ মৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে মোদী ইণ্ডোনেছিয়াত আছিল, য’ত তেওঁ খনিজ সম্পদ, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে ১৪খন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰথমবাৰৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ববিখ্যাত টি-২০ লীগ বিগ বেছ লীগ