জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জেনেভাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
মঙলবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ ৫২ সংখ্যক জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
By ANI
Published : June 16, 2026 at 4:38 PM IST
জেনেভা (ছুইজাৰলেণ্ড): শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণ সামৰি মঙলবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ উল্লেখ্য যে, ফ্ৰান্সৰ ইভিয়ান লেছ বেইনছত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মঙলবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
উল্লেখ্য যে, ১৫ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনখন ১৭ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৫২ সংখ্যক জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰত অংশীদাৰ দেশ হিচাপে ত্ৰয়োদশবাৰৰ বাবে জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ আনফালে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে এই সমাৱেশত উপস্থিত থকা ভাৰতৰ নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
Je pre mňa cťou, že som dnes večer v Bratislave prevzal Rad Bieleho dvojkríža (I. triedy). Ďakujem občanom a vláde Slovenskej republiky za toto ocenenie, ktoré patrí všetkým 1,4 miliardy obyvateľov Indie. Toto vyznamenanie venujem trvalému priateľstvu medzi Indiou a Slovenskom.… pic.twitter.com/hotzZ9jhoo— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
ইফালে জেনেভাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণক 'ঐতিহাসিক' বুলি অভিহিত কৰি কৈছিল যে, এই ভ্ৰমণে ভাৰত-শ্লোভাকিয়া দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷
এই সন্দৰ্ভত এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কই আমাৰ যুৱক-যুৱতী আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে উল্লেখযোগ্য সুবিধা কঢ়িয়াই আনিব ৷ মই শ্লোভাক ৰিপাব্লিক চৰকাৰ আৰু দেশখনৰ নাগৰিকসকলক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ মোক ব্যক্তিগতভাৱে বিদায় দিবলৈ অহাৰ বাবে দেশখন প্ৰধানমন্ত্ৰী ফিকোকো মই কৃতজ্ঞতা জনাইছো ৷"
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণকালত দুয়োখন দেশে শিক্ষা, গৱেষণা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে ৷ লগতে দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাই শ্ৰমিক প্ৰব্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ এই চুক্তিয়ে শ্ৰমিকসকলৰ শৃংখলাবদ্ধ, নিৰাপদ আৰু আইনী গতিবিধিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷
দুয়োখন দেশৰ এই পদক্ষেপসমূহে উচ্চ শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক খণ্ডসমূহৰ প্ৰতিভাৰ গতিশীলতা, পেছাদাৰী সুৰক্ষা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিছে ৷
আনহাতে শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ অসমাৰিক সন্মান 'দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ' (ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ) সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক:প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান অৰ্ডাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ডাবল ক্ৰছ প্ৰদান