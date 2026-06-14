ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰে আজি বৈঠকত মিলিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ উষ্ম আদৰণি

ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰে আজি বৈঠকত মিলিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ উষ্ম আদৰণি
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে ‘ইণ্ডিয়া ইনোভেটছ’ উদ্বোধন কৰিব ।
Published : June 14, 2026 at 1:58 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে ফ্ৰান্সত ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব আৰু জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
পাঁচদিনীয়া ফ্ৰান্স আৰু শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত শনিবাৰে ফ্ৰান্সৰ নাইচত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । নাইচ কোট ডি আজুৰ বিমানবন্দৰত ফ্ৰান্সৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এডৱাৰ্ড গেফ্ৰে, উচ্চ শিক্ষা, গৱেষণা আৰু মহাকাশ মন্ত্ৰী ফিলিপ বেপ্টিষ্ট, ভাৰতত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়ৰী মেথিউ, নাইচৰ মেয়ৰ এৰিক চিঅ’টিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই নাইচত উপস্থিত হৈছো । নাইচৰ উপৰিও এই ফ্ৰান্স ভ্ৰমণত ইভিয়ান আৰু পেৰিছৰ অনুষ্ঠানো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়ন অংশীদাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ বন্ধুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিপাক্ষিক আৰু বহুপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
Je viens d’atterrir à Nice. Outre Nice, cette visite en France comprend des programmes à Évian et à Paris. Elle sera marquée par des rencontres bilatérales et multilatérales, visant à renforcer les liens d’amitié de l’Inde avec ses partenaires clés en matière de développement.… pic.twitter.com/hB9zCWoWoZ— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "কাইলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰনক লগ পাবলৈ আৰু ‘ইণ্ডিয়া ইনোভেটছ’ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অতি আগ্ৰহী ।
ফ্ৰান্স ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে মেক্ৰনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ‘ইণ্ডিয়া ইনোভেটছ’ পদক্ষেপৰ উদ্বোধন কৰিব, যিয়ে ভাৰত, ফ্ৰান্স আৰু অন্যান্য দেশৰ শীৰ্ষ উদ্ভাৱন ষ্টাৰ্টআপ আৰু ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ফাণ্ডক একত্ৰিত কৰিব ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ‘বিশেষ গ্লোবেল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ’ৰ স্তৰলৈ উন্নীত হোৱা ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সকলো দিশ পুনৰীক্ষণ কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই ।
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয় যে এই ভ্ৰমণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । ভাৰতীয় সমাজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
Bonjour France!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 13, 2026
PM @narendramodi has arrived in Nice, France.
The visit will provide an opportunity to further strengthen India-France cooperation across key sectors. Innovation sector will be a key focus area as India and France together celebrate Year 2026 as the ‘Year of… pic.twitter.com/LTuC8CZxvI
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয়, "ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সে যৌথভাৱে ২০২৬ চনক ‘উদ্ভাৱনৰ বছৰ’ হিচাপে উদযাপন কৰিব ৷ ‘ভাৰত উদ্ভাৱন’ (@BharatInnov2026) অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ শক্তিশালী উদ্ভাৱন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্ভাৱকসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ অত্যাধুনিক সমাধান আৰু সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
ভাৰতীয় সমাজৰ পৰাও উষ্ম আদৰণি লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ত্ৰিৰংগ জোকাৰি ‘ভাৰত মাতা কি জয়’ ধ্বনি দি বৃহৎ সংখ্যক লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ হোটেলৰ বাহিৰত সম্ভাষণ জনায় ৷ পৰম্পৰাগত নৃত্য প্ৰদৰ্শনে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক ভাৱ বৃদ্ধি কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোষ্টত কয়, "নাইচত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এক স্মৰণীয় আদৰণি লাভ কৰো । ঘৰৰ পৰা বহু কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিলেও ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বন্ধন আগৰ দৰেই শক্তিশালী হৈ আছে ।"
Un accueil mémorable de la part de la communauté indienne de Nice.— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
Bien qu’ils se trouvent à plusieurs kilomètres de leur pays, le lien de notre diaspora avec l’Inde demeure plus fort que jamais. pic.twitter.com/gmszw3rfPQ
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নাইচৰ মেয়ৰৰ কাৰ্যালয় চিটি হলত ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰা হয় ৷ এজন বিদেশী নেতাৰ বাবে এক বিৰল সন্মান । ফ্ৰান্স ভ্ৰমণৰ পিছত ১৪-১৫ জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী শ্লোভাকিয়ালৈ যাব ।
এসপ্তাহজোৰা ফ্ৰান্স আৰু শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দিয়া বিবৃতিত মোদীয়ে কয় যে জি-৭ত ভাৰতৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতৰ মিত্ৰ দেশসমূহে ভাৰতৰ প্ৰতি থকা আস্থা আৰু ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বব্যাপী উপস্থিতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।