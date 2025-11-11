দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ’ব: দিল্লী বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত ভূটানত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুক, তেওঁৰ পিতৃ আৰু চতুৰ্থ ৰজা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগেক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
November 11, 2025
November 11, 2025
থিম্ফু (ভূটান): দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলবাৰে ভূটানত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ ভূটানত তেওঁ হিমালয় জাতিৰ চতুৰ্থ ৰজা জিগমে চিংগে ৱাংচুকৰ ৭০ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ পাৰো বিমানবন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনায় ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগেই ৷ এক্স-পোষ্টত টবগেই কয়, “মই সমগ্ৰ দেশৰ সৈতে মোৰ ডাঙৰ ভাই প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodiক ভূটানলৈ আদৰণি জনাইছো ৷”
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মোদীয়ে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী টবগেৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ ভাৰত আৰু ভূটানে যৌথভাৱে বিকশিত কৰা ১০২০ মেগাৱাট শক্তিৰ পুনাটছাংচু-দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো মোদী আৰু ৰজা ৱাংচুকে যৌথভাৱে উদ্বোধন কৰিব ৷ মোদীয়ে চতুৰ্থ ৰজাক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ভূটানৰ প্ৰাক্তন ৰজাৰ ৭০ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্পুত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লী বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক ৰেহাই দিয়া নহ’ব আৰু দায়ী সকলোকে ন্যায়ৰ ওচৰলৈ অনা হ’ব । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ গোটেই নিশাটো এজেন্সীৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল, প্ৰতিটো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল । সমগ্ৰ জাতিটোৱে ভুক্তভোগীৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দিছে । সকলো সংস্থাই ষড়যন্ত্ৰৰ গভীৰতালৈ যাব আৰু দোষীক সকলোৰে কাষলৈ আনিব । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ ভুক্তভোগীৰ দুখ বুজি পায় ।
"মই আজি ইয়ালৈ আহিছো অতি দুখী হৃদয় লৈ । কালি সন্ধিয়া দিল্লীত সংঘটিত হোৱা ভয়ানক ঘটনাই সকলোকে গভীৰভাৱে দুখী কৰি তুলিছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ দুখ মই বুজি পাওঁ । আজি সমগ্ৰ জাতি তেওঁলোকৰ সৈতে থিয় দিছে । যোৱা নিশাৰ ভিতৰত এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰা সকলো সংস্থাৰ সংস্পৰ্শত আছিলো । আমাৰ সংস্থাসমূহে এই ষড়যন্ত্ৰৰ গভীৰতালৈ যাব । ইয়াৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক ৰেহাই দিয়া নহ'ব । দোষীক ন্যায়ৰ ওচৰলৈ অনা হ’ব ।"
প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে এক বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মোৰ এই ভ্ৰমণে আমাৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধোন আৰু অধিক গভীৰ কৰিব আৰু ভাগ-বতৰা কৰা প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ দিশত আমাৰ প্ৰচেষ্টাক শক্তিশালী কৰিব বুলি মই নিশ্চিত ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মহামহিম চতুৰ্থ ৰজাৰ ৭০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰাটো মোৰ বাবে এক সন্মানৰ বিষয় হ’ব ৷
তেওঁ কয় যে ভাৰত আৰু ভূটানে গভীৰ পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, বুজাবুজি আৰু সদিচ্ছাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতাৰ উৎকৃষ্ট সম্পৰ্ক লাভ কৰে ৷ মোদীয়ে কয় যে আমাৰ অংশীদাৰিত্ব আমাৰ ‘চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতি’ৰ এক মূল স্তম্ভ আৰু চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত উৎকৃষ্ট বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ আৰ্হি ৷’
এক্স পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে ‘আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত নতুন সজীৱতা প্ৰদান কৰিব’ ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে কয়, “এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজত বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতাৰ বিশেষ বান্ধোন শক্তিশালী কৰা ৷” ভাৰতৰ পৰা ভূটানলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভগৱান বুদ্ধৰ পবিত্ৰ পিপ্ৰহোৱা ধ্বংসাৱশেষ বৰ্ণনাৰ সৈতেও মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ মিল আছে ৷