জোহান্সবাৰ্গৰ জি-২০ সন্মিলনত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ইণ্ডোনেছিয়া (২০২২), ভাৰত (২০২৩) আৰু ব্ৰাজিল (২০২৪)ৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এইবাৰ ২০২৫ চনৰ বাবে জি-২০ৰ সভাপতিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।
By ANI
Published : November 22, 2025 at 5:39 PM IST
জোহান্সবাৰ্গ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) : শনিবাৰে জোহান্সবাৰ্গত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ স্থানত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়, য’ত বিমানবন্দৰত সাংস্কৃতিক দলে তেওঁক সম্ভাষণ জনায় আৰু সন্মানৰ চিনস্বৰূপে তেওঁক প্ৰণাম কৰে ।
২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এইটো চতুৰ্থটো আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ । ২০১৬ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দ্বিপাক্ষিকভাৱে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছিল । তাৰ পিছত ২০১৮ আৰু ২০২৩ চনত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁৰ সঘন ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত গভীৰ হৈ অহা অংশীদাৰিত্বক প্ৰতিফলিত কৰে ।
PM @narendramodi was welcomed in Johannesburg with the South African Girmitiya song ‘Ganga Maiya’. pic.twitter.com/umjq2praFk— narendramodi_in (@narendramodi_in) November 21, 2025
তেওঁৰ ভ্ৰমণক বহল প্ৰেক্ষাপটত চালে এইবাৰৰ জি-২০খনো বৃহত্তৰ ধাৰাত খাপ খাই পৰিছে, কিয়নো ই ইণ্ডোনেছিয়া, ভাৰত আৰু ব্ৰাজিলৰ পিছত একেৰাহে চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে গ্ল’বেল চাউথৰ মাজেৰে শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ঘূৰণীয়া গতি অব্যাহত ৰাখিছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২০২৫ চনৰ বাবে এই সন্মিলন সভাপতিত্ব কৰিছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ক্ৰমবৰ্ধমান নেতৃত্বৰ ভূমিকা আৰু অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
বহুপক্ষীয় বৈঠকৰ সমান্তৰালভাৱে শুকুৰবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আৰম্ভ কৰে । দুয়োৰে আলোচনাত দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা আৰু চলি থকা সংযোগৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi arrives at the venue for the G-20 Summit— ANI (@ANI) November 22, 2025
(Source: DD) pic.twitter.com/1rMj152Uy7
আনুষ্ঠানিক বৈঠকৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোহান্সবাৰ্গত ভাৰতীয় মূলৰ টেক উদ্যোগীৰ এটা দলৰ সৈতেও সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ এক্সত কয়, "দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাৰত কো জানো (Know India) কুইজৰ বিজয়ীসকলক লগ পালো । এই কুইজে আমাৰ সদস্যসকলক ভাৰতৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু বহুতো বিষয়ে অধিক জানিবলৈ উৎসাহিত কৰে । ই সঁচাকৈয়ে আমাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ শক্তিশালী কৰে ।"
বাৰ্তালাপ অব্যাহত ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ টেক লেণ্ডস্কেপৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বব্যাপী আগ্ৰহক প্ৰতিফলিত কৰি নাছপাৰ্ছৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ ডিজিটেল পৰিৱেশতন্ত্ৰত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "জোহান্সবাৰ্গত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গিৰ্মিটিয়া ছং (Girmitiya song) 'গংগা মাইয়া' পৰিৱেশন কৰাটো আমাৰ বাবে এক অতি আনন্দৰ আৰু আৱেগিক অভিজ্ঞতা আছিল । এই অনুষ্ঠানৰ আন এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছিল যে গীতটো তামিল ভাষাতো গোৱা হৈছিল ! এই গীতটোৱে বহু বছৰৰ আগতে ইয়ালৈ অহাসকলৰ আশা আৰু অদম্য সাহসক প্ৰতিফলিত কৰিছে । এই গীত আৰু ভজনবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভাৰতক হৃদয়ত জীয়াই ৰাখিছিল । গতিকে আজিও এই সাংস্কৃতিক সংযোগৰ সাক্ষী হোৱাটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"