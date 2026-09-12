যাত্ৰীবাহী ফেৰীত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৩৫ জনৰ মৃত্যু, ৫৪ জন সন্ধানহীন
জাহাজখনত মুঠ ১৩৪ জন লোক আছিল । ৪৩ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৫৪ জন এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
Published : September 12, 2026 at 7:40 AM IST
কৰ’ন (ফিলিপাইনছ) : ফিলিপাইনছৰ দক্ষিণ-পশ্চিম পালাৱান প্ৰদেশৰ সমীপত বুধবাৰে নিশা এখন যাত্ৰীবাহী ফেৰীত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত শুকুৰবাৰে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৩৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ আনহাতে ৫৪ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু ৪৩ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷
গৰম আৰু ধোঁৱাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দলে জাহাজখনত উঠিবলৈ পলম হোৱাত ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলৰ উদ্ধাৰ অভিযান লেহেমীয়া হয় । ক’ষ্ট গাৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা ছবিত জাহাজখনৰ ভিতৰৰ অংশত জ্বলি যোৱা অৱশিষ্ট, ছাই আৰু গলি যোৱা ধাতুৰ (গাড়ীকে ধৰি) দৰে বস্তুও দেখা গৈছে ।
জুই ইমান সোনকালে বিয়পি পৰিছিল যে মানুহে লাইফ জেকেট এটা ল’বলৈও সময় নাপালে আৰু আতংকিত যাত্ৰীসকলে প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত এজনৰ ওপৰেদি আনজন পাৰ হৈছিল ৷
নিউজ৫ৰ ভিডিঅ’ত আৰ্নুলফ’ নোচি ভিলানুৱেভাই কয়, "জুই দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছিল ৷ তাৰ পিছত মই মাটিত বাগৰি পৰো আৰু মোৰ পিঠি জ্বলি গ'ল ৷" তেওঁ কোনোমতে এখন খিৰিকীৰে জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষা পৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ কয়, "মই লাইফ জেকেট এটা ল'ব বিচাৰিছিলো কিন্তু মানুহে মোৰ ওপৰত ভৰি দিয়াৰ বাবে এটা ল'ব নোৱাৰিলোঁ ৷ মানুহবোৰ আতংকিত হৈ পৰিছিল ৷"
ৰাজধানী মেনিলাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা ফেৰীখন পালাৱান প্ৰদেশৰ ক’ৰনৰ ওচৰৰ তুৰ্ডা গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ৭.৪ কিলোমিটাৰ (৪.৫ মাইল) দূৰত থকা সময়ত অগ্নিকাণ্ডৰ বাতৰি পোৱা গৈছিল ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
তুৰ্ডাৰ এটা উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰত নিৰুদ্দেশ হোৱা ২০ বছৰীয়া কন্যা চেৰিয়েলৰ খবৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা লিৰা ডাকোৱে কয়, “আপোনাৰ কন্যাই জীৱিত অৱস্থাত জ্বলি গৈ সহায় বিচাৰিছিল বুলি ভাবিলে বৰ কষ্ট হয় ৷”
জাহাজখনৰ ভিতৰত পোৱা অৱশিষ্টৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই নাজানো কোনজনী মোৰ ছোৱালী, সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাম ৷ যদি তাই কেৱল ডুব গৈছিল আৰু আমি তাইৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি সঠিকভাৱে সমাধিস্থ কৰিব পাৰো, তেন্তে সেয়া ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া আমি তাইক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই বা তাইক আলিংগন কৰিব পৰা নাই ৷"
যাত্ৰী তালিকা অনুসৰি জাহাজখনত ১১৭ জন যাত্ৰী আৰু ১৭ জন ক্ৰু মেম্বাৰকে ধৰি ১৩৪ জন লোক আছিল ৷ ৫৩ মিটাৰ (১৭৪ ফুট) দীঘল জাহাজখনত ৩০৬ জন যাত্ৰী আৰু ২৭ জন ক্ৰু সদস্যৰ ক্ষমতা আছিল ৷ ক’ষ্ট গাৰ্ডে জনোৱা মতে, তালিকাত থকা দুজন যাত্ৰীয়ে জাহাজখনত উঠিব পৰা নাছিল বুলি কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে ৷ জাহাজখনৰ মালিক আটিয়েঞ্জা ইণ্টাৰআইলেণ্ড ফেৰীজ ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ কৰ্মচাৰী ৰেচেল কনছাৰমেনৰ মতে, জীৱিতসকলৰ ভিতৰত দুজন চিলিৰ পৰ্যটক ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোক ক’ৰনৰ এখন চিকিৎসালয়ত আঘাতৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু জাহাজখনত আন কোনো বিদেশী নাগৰিক নাছিল ৷
উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছ নীলা পানী, চূণশিল আৰু অনন্য শিলৰ গঠনৰ বাবে পৰিচিত ক’ৰন এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী ৷ ফিলিপাইনছৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ভিতৰত পৰিবহণৰ বাবে ফেৰী সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ধুমুহা, উপযুক্ত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱ, অতিমাত্ৰা ভিৰ আৰু সুৰক্ষাৰ নিয়ম মানি নচলাৰ বাবে (বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত) সাগৰীয় দুৰ্ঘটনা সাধাৰণতে দেখা যায় ৷
লগতে পঢ়ক : ইণ্ডোনেছিয়াৰ সাগৰত অগ্নিকাণ্ড : ৫ জনৰ মৃত্যু, ৪১ জন সন্ধানহীন