দিল্লীত হাছিনাৰ সংবাদমেলৰ পিছতেই বাংলাদেশত ক্ৰিকেটাৰ ছাকিব আল হাছানৰ ঘৰলৈ পেট্ৰ’ল বোমা
ছাকিব আল হাছানৰ পিতৃগৃহত অচিনাক্ত লোকে পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰে ৷
Published : August 6, 2026 at 11:44 AM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট অধিনায়ক তথা আৱামি লীগৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ছাকিব আল হাছানৰ পিতৃগৃহত বুধবাৰে নিশা অচিনাক্ত লোকে পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰে । বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতত ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ৮:৪৫ বজাত (স্থানীয় সময়) মাগুৰা চহৰৰ কেছাবমোৰ অঞ্চলৰ ছাকিব আল হাছানৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্বৃত্তই তেওঁ ঘৰটোও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ঘৰৰ দক্ষিণ দিশৰ লোহাৰ গেটৰ ওপৰেদি পেট্ৰ’ল বোমাটো নিক্ষেপ কৰা হয় ।
প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ ঘৰলৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে মাগুৰা সদৰ থানাৰ এটা দলে ঘটনাস্থলী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ঢাকা ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই আক্ৰমণৰ বাবে কোন দায়ী, সেইয়া এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ।
মাগুৰা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আব্দুল আল মামুনে ঘটনৰ তদন্ত কৰি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "এয়া পেট্ৰ’ল বোমা আছিল নে নাই সেয়া এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই । তদন্তৰ অন্ততহে প্ৰকৃত তথ্য জানিব পৰা যাব ।"
Torching residences : the cost of attending Awami League press conference— Bangladesh Awami League (@albd1971) August 5, 2026
Neo fascism engulfs Bangladesh
A grisly petrol bomb attack took place at the residence of Bangladesh’s celebrated cricket icon Sakib Al hasan, hours after the world famous star cricketer appeared at a… pic.twitter.com/Uqmwwih3XG
ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত আৱামি লীগে এক বিবৃতি পোষ্ট কৰি কয়, "আৱামি লীগৰ সংবাদমেল সম্বোধনৰ মূল্য । নব্য ফেচিবাদে বাংলাদেশক আগুৰি ধৰিছে ।"
বিবৃতিত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "বাংলাদেশৰ বিখ্যাত ক্ৰিকেট আইকন ছাকিব আল হাছানৰ ঘৰত পেট্ৰ’ল বোমা আক্ৰমণ । বিশ্ববিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দলৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । সংবাদমেলৰ পূৰ্বে বি এন পি, ইছলামিক জামাত, এন চি পিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক সংবাদমেলৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব বুলি ৰাজহুৱা ভাবুকি দিছিল ৷"
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ নামত আৱামী লীগৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গণহত্যাৰ অভিযানৰ মাজতে এই ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণ ফেচিবাদৰ আন এক প্ৰমাণ ৷”