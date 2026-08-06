ETV Bharat / international

দিল্লীত হাছিনাৰ সংবাদমেলৰ পিছতেই বাংলাদেশত ক্ৰিকেটাৰ ছাকিব আল হাছানৰ ঘৰলৈ পেট্ৰ’ল বোমা

ছাকিব আল হাছানৰ পিতৃগৃহত অচিনাক্ত লোকে পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰে ৷

SHEIKH HASINA MEDIA INTERACTION
ছাকিব আল হাছান (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট অধিনায়ক তথা আৱামি লীগৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ছাকিব আল হাছানৰ পিতৃগৃহত বুধবাৰে নিশা অচিনাক্ত লোকে পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰে । বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতত ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ৮:৪৫ বজাত (স্থানীয় সময়) মাগুৰা চহৰৰ কেছাবমোৰ অঞ্চলৰ ছাকিব আল হাছানৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্বৃত্তই তেওঁ ঘৰটোও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ঘৰৰ দক্ষিণ দিশৰ লোহাৰ গেটৰ ওপৰেদি পেট্ৰ’ল বোমাটো নিক্ষেপ কৰা হয় ।

প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ ঘৰলৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে মাগুৰা সদৰ থানাৰ এটা দলে ঘটনাস্থলী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ঢাকা ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই আক্ৰমণৰ বাবে কোন দায়ী, সেইয়া এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ।

মাগুৰা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আব্দুল আল মামুনে ঘটনৰ তদন্ত কৰি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "এয়া পেট্ৰ’ল বোমা আছিল নে নাই সেয়া এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই । তদন্তৰ অন্ততহে প্ৰকৃত তথ্য জানিব পৰা যাব ।"

ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত আৱামি লীগে এক বিবৃতি পোষ্ট কৰি কয়, "আৱামি লীগৰ সংবাদমেল সম্বোধনৰ মূল্য । নব্য ফেচিবাদে বাংলাদেশক আগুৰি ধৰিছে ।"

বিবৃতিত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "বাংলাদেশৰ বিখ্যাত ক্ৰিকেট আইকন ছাকিব আল হাছানৰ ঘৰত পেট্ৰ’ল বোমা আক্ৰমণ । বিশ্ববিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দলৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । সংবাদমেলৰ পূৰ্বে বি এন পি, ইছলামিক জামাত, এন চি পিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক সংবাদমেলৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব বুলি ৰাজহুৱা ভাবুকি দিছিল ৷"

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ নামত আৱামী লীগৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গণহত্যাৰ অভিযানৰ মাজতে এই ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণ ফেচিবাদৰ আন এক প্ৰমাণ ৷”

লগতে পঢ়ক : বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই কাৰাবাস খাতিবলৈ সাজু শ্বেখ হাছিনা

দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হাছিনাৰ মত বিনিময়ক লৈ ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

২০২৪ চনৰ জুলাই মাহৰ ছাত্ৰ আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণ নাছিল : মৌনতা ভংগ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ

শ্বেখ হাছিনাৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ভাৰতক আহ্বান ঢাকাৰ

TAGGED:

শ্বেখ হাছিনা
ছাকিব আল হাছান
ইটিভি ভাৰত অসম
PETROL BOMB ATTACK
SHEIKH HASINA MEDIA INTERACTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.