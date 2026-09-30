ETV Bharat / international

তিব্বতৰ জনসাধাৰণে স্বাধীনতা বিচাৰে: দালাই লামাক সাক্ষাৎ কৰি আমেৰিকান প্ৰতিনিধি

দালাই লামাক সাক্ষাতৰ পিছত প্ৰতিনিধি দলটোৰ সদস্য মাষ্টে কয় যে বৈঠকত আলোচনা হোৱা মুখ্য বিষয়সমূহৰ ভিতৰত চীন আৰু তিব্বতী জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতাও অন্যতম আছিল ।

US representative meets Dalai Lama
আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলৰ দালাই লামাক সাক্ষাৎ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 30, 2026 at 2:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ধৰ্মশালা (হিমাচল প্ৰদেশ) : তিব্বতী আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামাক সাক্ষাৎ আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ । বুধবাৰে ধৰ্মশালাত কংগ্ৰেছ সদস্যসকলে দালাই লামাক সাক্ষাৎ কৰি হাউছ ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ কমিটীৰ অধ্যক্ষ ব্রায়ান মাষ্টে কয় যে “তিব্বতৰ জনসাধাৰণে স্বাধীনতা বিচাৰে” । লগতে প্ৰতিনিধি দলটোৱে তিব্বতী জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ কথা পুনৰ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে ।

দালাই লামাক সাক্ষাতৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাষ্টে কয় যে বৈঠকত আলোচনা হোৱা মুখ্য বিষয়সমূহৰ ভিতৰত চীন আৰু তিব্বতী জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতাও অন্যতম আছিল ।

মাষ্টে কয়, “নিশ্চিতভাৱে চীন শীৰ্ষ বিষয়সমূহৰ ভিতৰত এটা আছিল । লগতে তিব্বতৰ জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে স্বাধীনতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্বও, ঠিক যেনেকৈ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সমগ্ৰ বিশ্বতে স্বাধীনতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আমি বহু কথা আলোচনা কৰিলোঁ ।”

চীনৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দমনৰ ভাবুকি সুদূৰপ্ৰসাৰী বুলি উল্লেখ কৰি মাষ্টে অভিযোগ কৰে যে বেইজিঙে এনে কাৰ্যকলাপ অন্য দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে ।

"আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দমনৰ ক্ষেত্ৰত চীনৰ পৰা অহা ভাবুকি সুদূৰপ্ৰসাৰী । চীনে যিকোনো ঠাইতে উপনীত হ'ব পাৰে । তেওঁলোকে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে ।" তেওঁ কয় ।

স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰক লৈও আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত মৌলিক মতানৈক্য আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এইবোৰো তিব্বতী জনসাধাৰণে বিচাৰি থকা বিষয়ৰ সৈতে জড়িত ।

মাষ্টে কয়, "আমি আমাৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰোঁ । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহ জন্মোতেই এনে কিছুমান অবিচ্ছেদ্য অধিকাৰ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে যিবোৰৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি । আৰু চৰকাৰৰ কাম এই অধিকাৰবোৰ প্ৰদান কৰা নহয় বৰং সেইবোৰক সুৰক্ষা দিয়া । চীন, আমেৰিকা আৰু তিব্বতৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ বস্তুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা বিচাৰে, তাৰ মাজত এইটো মৌলিক পাৰ্থক্য ।"

মাষ্টে লগতে কয় যে দালাই লামাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে ।

মাষ্টে কয়, "মহান নেতাগৰাকীয়ে বিশ্বাস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে শ্বি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁলোক হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী দেশৰ দুজন নেতা । সেয়ে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেয়াই হ’ব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে এনে বৈঠকৰ পৰা তিব্বতীসকলৰ সৈতে হৈ থকা ব্যৱহাৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগক প্ৰভাৱিত নকৰে । তেওঁ কয়, “ইয়াৰ দ্বাৰা এই বিষয়ত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে যে চীনে নিজৰ জনসাধাৰণ, তিব্বতী জনসাধাৰণ বা উইঘুৰ জনসাধাৰণক দমন কৰা উচিত নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ বিশ্বতে স্বাধীনতাক আঁকোৱালি লোৱা আৰু তাক সমৰ্থন কৰাৰ কাম কৰা উচিত ।"

এএনআইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আমেৰিকান কংগ্ৰেছী হেলী ষ্টিভেন্সে কয় যে প্ৰতিনিধি দলটোৱে তিব্বতী জনসাধাৰণৰ দুৰ্দশাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাক সমৰ্থন কৰিব বিচাৰে ।

ষ্টিভেন্সে কয়, "মই তিব্বতী জনসাধাৰণৰ দুৰ্দশাৰ কথা বুজিবলৈ এই ঐতিহাসিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত ধৰ্মশালা ভ্ৰমণত অধ্যক্ষ ব্রায়ান মাষ্টৰ সৈতে যোগদান কৰিলোঁ; আমি তিব্বত মুক্ত হৈ থকাটো চাব বিচাৰোঁ ।"

"তিব্বতীসকলৰ কাহিনী আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ । আমি পৰম পবিত্ৰ দালাই লামাৰ শক্তিক পাহৰিব নোৱাৰোঁ । লগতে এইটোও নাপাহৰোঁ যে শান্তি আৰু গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ কি ।" তেওঁ লগতে কয় ।

আনহাতে, এএনআইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আমেৰিকান কংগ্ৰেছী জেমছ গ্যালাগেৰে কয় যে দালাই লামাই তিব্বতী জনসাধাৰণৰ বাবে স্বাধীনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

গ্যালাগেৰে কয়, "আমি পৰম পবিত্ৰ (দালাই লামা)ক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ, যিয়ে ইয়াত আৰু তিব্বতী জনসাধাৰণৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পবিত্ৰ জুইকুৰা জ্বলাই ৰাখিছে । সেই কাৰণেই আমি সেই প্ৰচেষ্টাত একত্ৰিত হৈছোঁ ।"

চীনলৈ কি বাৰ্তা দিব বুলি সোধাত গ্যালাগেৰে কয়, “নিজৰ মানুহক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক আৰু সকলোকে মুক্তভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক । জনসাধাৰণক আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, ধৰ্মৰ স্বাধীনতা আৰু নিজৰ সংস্কৃতি পালন কৰিবৰ বাবে স্বাধীনতা প্ৰদান কৰক ।”

আনহাতে, এএনআইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আমেৰিকান কংগ্ৰেছী জিমি পেট্ৰ'নিছেও দালাই লামাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁৰ কথা আৰু শক্তি প্ৰতিনিধি দলটোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

পেট্ৰ'নিছে কয়, “৯১ বছৰ বয়সতো তেওঁৰ জ্ঞান গভীৰ কথা আৰু তেওঁৰ শক্তি, আমাৰ দেশ আৰু চীনৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত ৰখা আৰু আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে যি চেষ্টা কৰিছোঁ তাক শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ধৰ্মশালাত উপস্থিত হয় আৰু বুধবাৰে ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰি তেওঁলোক পুনৰ দেশলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা ।

লগতে পঢ়ক :হিন্দু প্ৰতিনিধি দলৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি: পদত্যাগ কৰিব আইফেল টাৱাৰৰ মুৰব্বীয়ে
লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন ৰাছিয়াৰ

TAGGED:

DALAI LAMA
দালাই লামা
তিব্বতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন
তিব্বত চীন সংঘাত
US REPRESENTATIVE MEETS DALAI LAMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.